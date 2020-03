Quelles sont les avantages d’avoir sa place de parking à Roissy ?

Oubliez le stress et la difficulté de trouver la bonne place pour garer votre voiture près de l’aéroport Roissy CDG.

Grâce à des parkings assez spacieux, vous pourrez en toute sérénité déposer votre voiture et partir en vacances ou en voyage d’affaires tranquillement. Des solutions économiques, pratiques et sécurisées sont à votre disposition.

Parking sécurisé, situé à quelques pas de l’aéroport Roissy CDG

Au parking de l’aéroport Roissy CDG, votre véhicule sera déposé dans un site clos et totalement sécurisé, à seulement quelques pas du terminal de l’aéroport. L’accès est contrôlé en permanence par un gardien. La surveillance est prise en charge par des agents de sécurité professionnels. Le lieu de stationnement est, par ailleurs, surveillé jour et nuit par des systèmes de vidéosurveillance. Il est, en plus, équipé de bonnes solutions d’éclairage. Vous pouvez donc partir en toute sérénité, votre voiture est entre de bonnes-mains.

Réservation facile 24h/24 et 7j/7

Rien de plus facile que de réserver un parking à l’aéroport Roissy CDG. Il suffit de consulter les disponibilités et les tarifs des lieux des parkings. Puis, vous n’avez qu’à créer un compte et à réserver en ligne la place disponible de votre choix. Enfin, vous réaliserez le paiement en ligne sécurisé. Dès que la réservation est effectuée, un mail de confirmation vous sera envoyé.

Service de stationnement de qualité

Le service du parking de l’aéroport Roissy CDG reste attentif aux besoins et à la satisfaction de tous les clients. Dès la réservation jusqu’au dépôt et à la récupération du véhicule, vous bénéficierez des services personnalisés et de qualité.

En réservant, un service client disponible à toute heure reste à votre disposition. Quand vous arrivez à l’aéroport, vous pourrez garer votre véhicule à une place bien délimitée et facile d’accès. Votre place ne nécessitera pas le déplacement de votre voiture durant votre absence. Vous pourrez bien conserver vos clés. À votre retour, votre véhicule est prêt à partir sans problème.