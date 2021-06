Comment choisir un bon couvreur ?

Le choix du couvreur idéal est un travail délicat qui peut représenter un véritable casse-tête pour de nombreux propriétaires. Avec tous les risques que peut présenter une toiture mal réalisée, il est important de porter son choix sur un couvreur capable de fournir un travail impeccable. Si vous êtes à la recherche du meilleur couvreur pour votre toiture, voici les critères que ce dernier doit remplir.

Quel type de toiture recherchez-vous ?

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe différents types de toits. En fonction des matériaux, il y a des toitures faites avec du bois et d’autres avec des tuiles. La forme aussi compte dans ce critère de choix : les toitures plates sont différentes de celles arrondies, ainsi de suite.

Le couvreur peut ne pas être habitué au type de matériau que vous comptez utiliser et à la forme qui vous intéresse. Assurez-vous donc de l’avoir vu au moins une fois sur ce genre de chantier avant de lui confier votre maison.

Quels sont les avis de la clientèle ?

Voilà un point à ne surtout pas négliger dans votre quête de meilleur couvreur. Vous avez affaire à un professionnel et il a certainement à sa disposition une liste des chantiers sur lesquels il est intervenu par le passé. Cherchez à savoir réellement ce que les autres pensent de ce couvreur qui vous impressionne autant. Ne vous laissez pas uniquement séduire par ses belles paroles, mais exigez des preuves.

Demandez à savoir chez les autres clients la manière dont il procède pour réaliser les travaux. Cherchez à connaître ses lacunes et ce qu’il fait de bon. Voyez par vous-même le résultat du travail qu’il a produit depuis des années et demandez-vous si vous avez envie d’avoir une telle toiture dans quelques années.

Votre couvreur a-t-il une assurance ?

N’oubliez surtout pas de vérifier la validité de ses assurances et la fiabilité de leurs sources. Il s’agit d’un travail délicat et les risques d’accident ne sont pas à éliminer même quand il s’agit d’un professionnel hors pair. Les assurances peuvent également vous protéger dans les cas de mauvaise réalisation et de remboursement.

Quel budget avez-vous prévu ?

Le budget est le facteur principal de votre critère. Ce facteur à lui seul peut bouleverser tout le reste. La plupart des gens cherchent un excellent professionnel avec un petit budget, ce qui est tout à fait normal. Vous n’avez pas besoin de chercher un couvreur au-dessus de vos moyens pour avoir nécessairement un travail impeccable.

Définissez clairement le montant que vous comptez consacrer à la rénovation de votre toiture. Ensuite, choisissez quelques couvreurs qui vous conviennent dans cette tranche avant de poursuivre votre sélection avec le devis.

Le devis de ce couvreur vous convient-il ?

La première des choses à faire quand vous avez sélectionné les deux à trois couvreurs qui vous conviennent, c’est de demander un devis. C’est à ce niveau que beaucoup de personnes se trompent. Vous avez déjà recueilli les avis des autres clients et vous savez à peu près ce que chacun d’eux peut faire. Il faut maintenant comparer les devis et aussi les qualités des prestations. Si en plus d’être un bon couvreur, son budget vous convient, alors vous avez votre couvreur.

Prenez en compte tous ces aspects et n’oubliez surtout pas le facteur de la saison qui est aussi un élément capital.