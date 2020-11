Combien coûte un meuble design ?

Pour compléter sa décoration et rendre son intérieur convivial et accueillant, de nombreux foyers se tournent vers des meubles design et tendance. Ces meubles sont en général un peu plus onéreux que les meubles classiques, mais apportent par leur conception ce sentiment de modernité et de bien-être recherché par les foyers en quête de mieux vivre chez soi. Mais combien coûte en réalité un meuble design ? Nous vous apportons ici quelques explications.

Les différents types de meubles design que l’on peut obtenir

On peut trouver différents types de meubles dans une maison. Cela peut aller du meuble de salon, imposant et massif, aux petits meubles que l’on trouve dans un couloir pour y poser un téléphone fixe ou des éléments décoratifs. À chaque pièce correspond son type de meuble assorti. Mais, quelle que soit la pièce concernée, les fabricants de meubles ont mis au point des modèles design pour répondre aux exigences de chacun et suivre un effet de mode qui semble perdurer. Les meubles design s’appuient sur une structure épurée, sur des contrastes importants ou en jouant sur l’effet brillance en mettant en avant différentes matières comme le verre ou l’aluminium. Bien généralement, une alternance de couleurs blanches et noires pour le contraste permet de mettre en avant ce côté design. Les formes d’un meuble design sont également particulières, avec un goût prononcé pour les courbes et les formes arrondies. Ces meubles design peuvent être conçus sur mesure, personnalisés en fonction des envies et donc nécessiter une fabrication particulière qui se reflète dans leur coût. Par essence, si l’on veut s’équiper avec ce type de meubles, il faut consentir à investir plus que pour des meubles classiques afin de se mettre dans une ambiance d’intérieur contemporaine.

Le prix d’un meuble design en fonction de sa taille et de sa personnalisation

Venons-en maintenant au prix. Maintenant que l’on est conscient qu’un meuble design va nécessiter de débourser un peu plus qu’un meuble ordinaire, il faut prendre en considération le type de meuble que l’on choisit avec sa dimension et ses particularités. Ainsi, pour les meubles de salon, une belle table de salle à manger design qui sort de l’ordinaire et ses meubles accessoires (buffet, vitrine) coûteront entre 2000 et 5000 euros en fonction des dimensions et de la matière utilisée (acajou, chêne, hêtre…). Pour un argentier de salon ou une bibliothèque, prévoir entre 500 et 1500 euros d’investissement. Au niveau des chambres, des bureaux design ou des commodes design nécessiteront au minimum plusieurs centaines d’euros. Là également, la dimension compte pour l’essentiel au niveau des prix. Il en va de même pour les meubles de couloir qui, s’ils sont moins chers, car plus petits, nécessiteront la bagatelle de quelques centaines d’euros pour obtenir de la qualité. À cela s’ajoutent les éventuelles personnalisations ou le sur-mesure en fonction des dimensions souhaitées. Certains créateurs de meuble utilisent leurs ateliers pour répondre à des exigences pointues, que ce soit sur la forme, les accessoires ou la dimension. Il n’est pas rare de trouver des meubles de luxe design avoisinant les 10 000 euros !