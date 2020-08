Comment choisir son ventilateur Dyson ?

Le ventilateur Dyson est un appareil très apprécié pour ses performances et son design. Sa technologie de propulsion d’air en continu en fait un puissant produit électroménager. Alliant élégance et efficacité, le ventilateur Dyson s’intègre facilement dans tout type de décoration intérieure. Si vous souhaitez en acheter, il y a plusieurs critères que vous devez prendre en compte afin de ne pas vous tromper dans votre choix.

Ventilateur Dyson sur pied, colonne ou sur socle ?

Vous trouverez différents types de ventilateur Dyson : le ventilateur sur pied, le ventilateur colonne et le ventilateur sur socle. Le ventilateur Dyson sur pied est adéquat pour les grands espaces. Il possède généralement une taille réglable. Si vous optez pour ce genre d’appareil, privilégiez un modèle à rotation pour rafraîchir toute la pièce. Le modèle sur socle est un ventilateur de table. Il convient à une seule personne et est très utilisé dans les bureaux. Enfin, le ventilateur colonne se caractérise par sa structure compacte et sa longueur. Toutefois, il fournit un faible débit d’air.

Les performances du ventilateur Dyson

La performance fait partie des critères à ne pas négliger pour l’achat de votre ventilateur Dyson. La performance implique la puissance de l’appareil. Vous devez aussi tenir compte de vos factures d’électricité et vous tourner vers un modèle qui consomme moins d’énergie. Les modèles les plus courants disposent d’une puissante qui varie entre 35 et 45 W. Cet intervalle suffira pour rafraîchir parfaitement la pièce. Les ventilateurs sur socle sont des modèles économes dont la consommation maximale d’énergie tourne aux environs de 20 W.

La taille du ventilateur Dyson

Vous devez choisir votre ventilateur Dyson en fonction de la taille de la pièce et du futur emplacement de l’appareil. Si vous choisissez un modèle qui n’est pas adapté aux dimensions de la pièce, vous n’obtiendrez pas les résultats escomptés.

Ventilateur Dyson silencieux ?

C’est un critère qui est également d’une grande importance. La marque Dyson propose plusieurs modèles de ventilateurs silencieux et la propulsion d’air en continu permet d’accentuer cette évolution. Les modèles classiques de ventilateurs font beaucoup de bruit notamment lorsque l’appareil est en puissance maximale. Le niveau de décibels dépend de plusieurs facteurs :

la technologie silencieuse,

la puissance du moteur,

la présence des pales,

et le débit d’air.

Vous trouverez en moyenne des ventilateurs de 50 décibels. Toutefois, vous pouvez dénicher un modèle plus silencieux. Il existe des modèles qui intègrent le mode nuit pour une meilleure diminution du bruit pendant la nuit.

Les fonctionnalités du ventilateur Dyson

Retenez que plus un appareil a des fonctionnalités, plus il vous garantira de meilleures performances. Penchez-vous donc sur les options intégrées au ventilateur Dyson avant de faire votre choix. Certains appareils vous proposeront deux options, d’autres encore vous en proposeront trois, voire plus. Vous pourrez bénéficier de la fonction descrendo qui permet de diminuer la puissance de manière graduelle ou de l’option minuterie grâce à laquelle vous pourrez planifier la mise en marche et l’arrêt de votre appareil Dyson.

Des modèles proposent aussi une rotation à 360° qui assure un rafraîchissement de l’intégralité de la pièce. La fonction de télécommande est aussi importante pour le réglage à distance. Vous trouverez aussi des modèles intégrant les fonctions de purificateur d’air et de brumisateur. Vous devez choisir le ventilateur Dyson intégrant les options qui conviennent à vos besoins.