5 conseils avant d’acheter un portail électrique

Un portail électrique est un moyen efficace d’augmenter la sécurité de la maison. Grâce à ses caractéristiques, il peut empêcher quiconque d’accéder sans autorisation à votre propriété. De plus, l’installation de portail électrique sur votre entrée peut améliorer le design extérieur de votre maison et augmenter son attrait. Mais avant d’en procurer un, il est nécessaire de bien réfléchir et d’identifier vos besoins. En effet, il existe de nombreuses options en ce qui concerne les modèles. Il convient alors tenir compte de divers facteurs avant de décider lequel vous convient.

1. Identifiez vos besoins ?

Pensez aux raisons pour lesquelles vous achetez un portail électrique. Cette démarche vous aidera à choisir le bon modèle. Si par exemple, vous souhaitez augmenter votre intimité, vous pouvez choisir des portails hauts et solides. Si vous souhaitez conserver la vue extérieure depuis votre propriété, vous allez aimer le modèle barreaux. De même, si vous avez de jeunes enfants ou des animaux domestiques à la maison, vous pouvez opter pour le modèle classique et plein pour éviter que les enfants ou les animaux de compagnies glissent à travers les barreaux.

2. Choisissez le bon système d’ouverture et de fermeture

Il est important de bien choisir le système d’ouverture et de fermeture de votre portail électrique. Avec les portails battants électrique (découvrir ici la meilleure gamme de portail battant motorisé), vous pouvez choisir parmi plusieurs types de moteurs de portail, notamment la motorisation à bras ou la motorisation à vérin. Chacune a ses propres avantages qui en font une option attrayante. La motorisation à bras convient à des portails moyens à lourds et s’adapte à tous les matériaux de portails. La motorisation à vérin est destinée aux portails lourds comme ceux en acier. Elle requiert de solides fixations au niveau des paumelles. Les moteurs de portail doivent généralement être installés par un professionnel, alors n’hésitez pas à demander de l’aide pour l’installation.

3. Optez pour le bon système de contrôle d’accès

Le système de contrôle d’accès d’un portail électrique détermine comment et quand il va s’ouvrir. Il existe de nombreux systèmes de contrôle disponibles, y compris la commande manuelle, vocale ou télécommandée. Il existe même les émetteurs qui se trouvent dans votre véhicule. Ce système reconnaît lorsqu’un véhicule s’approche des portes via des câbles dans votre allée.

4. Déterminez comment s’ouvre un portail électrique

À part déterminer quel type de système de contrôle actionne un portail, déterminez comment il va s’ouvrir. Le portail battant ou coulissant est particulièrement prisé. Les portails battants doivent s’ouvrir vers l’intérieur pour assurer la sécurité de votre maison. Vous devrez alors vous assurer d’avoir suffisamment d’espace dans l’entrée si vous choisissez cette option.

5. Choisissez le bon matériau

Les portails électriques sont disponibles dans une large variété de formes, de coloris et de matériaux. Vous avez donc l’embarras du choix concernant le matériau et l’esthétique. Les portails en bois sont intemporels. Il peut être personnalisé en termes de formes et de taille. Les portails en PVC, en aluminium, en fer forgé ou en acier sont solides et également très esthétiques. Il est tout de même nécessaire de prévoir de l’antirouille pour le portail en fer et en acier.