Où trouver sa convention collective de transport ?

Vous êtes un employé, un agent de maîtrise, un cadre, un technicien qui travaille dans le secteur du transport ? Vous dépendez alors intimement de la convention collective transport. Comme toutes les conventions collectives la convention collective transport est un groupe de lois qui vient s’ajouter au code du travail. Pourquoi avoir inventé la convention collective transport? Tout simplement parce que le code du travail ne suffisait pas à encadrer de manière précise le travail de tous les salariés de ce secteur. Il faut savoir que le secteur du transport regroupe plus de 31 000 entreprises en France. Pour travailler dans les meilleures conditions possibles il est important qu’un salarié sache où il peut trouver la convention collective transport. Cette dernière pourra venir vous aider à de très nombreux moments de votre vie professionnelle. Lorsque vous êtes embauché et que vous devez signer votre contrat de travail. Mais aussi lorsque vous faites des heures supplémentaires. La convention collective transport pourra aussi vous aider à comprendre le mode de calcul des indemnités lorsque vous êtes malade. Enfin, si vous quittez l’entreprise la Convention collective transport vous guidera dans le calcul des indemnités de licenciement et dans le calcul de la durée du préavis. Vous l’avez donc compris il est très important de savoir où on peut trouver la convention collective dont on dépend.

Trouver sa convention collective transport sur internet

Il suffit de taper « convention collective transport » dans google pour voir qu’il y a vraiment de très nombreux sites web qui vous proposent de consulter et télécharger la Convention des transports routiers. Certains sites sont payants. Vous trouverez le texte de base qui a été signé en 1950 mais aussi tous les avenants et tous les accords qui ont été conclus depuis. C’est sans aucun doute la solution la plus rapide et la plus simple car le texte est tout de suite accessible grâce à votre connexion Internet et à votre ordinateur.

La convention collective auprès de son employeur

Par ailleurs si vous cherchez à consulter ce texte vous pouvez aussi demander à votre employeur de vous le donner. Si il y a un responsable des ressources humaines c’est cette personne qui vous le donnera. L’employeur est tenu de le tenir à la disposition de ses salariés.

Votre convention transport auprès de votre syndicat

Enfin si vous êtes un salarié du secteur du transport et que vous appartenez à un syndicat alors les responsables du syndicat auquel vous avez souscrit pourront vous donner accès à la convention collective. Ils pourront aussi vous donner beaucoup de conseils et vous accompagner dans vos démarches notamment si vous avez besoin d’attaquer votre employeur aux prud’hommes.

Les questions les plus fréquemment posées

Quand on évoque la question de la convention collective transport les questions qui sont les plus fréquentes concernent le paiement des heures supplémentaires. Il y a aussi bon nombre de personnes qui s’interrogent sur les indemnités de licenciement auxquelles ils ont droit après avoir travaillé de nombreuses années dans la même entreprise.

Pour en apprendre plus sur le sujet : https://www.legifrance.gouv.fr/liste/idcc?init=true