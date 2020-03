Formations digitales : comment devenir performant ?

Le virage du numérique est amorcé depuis quelques années, mais toutes les entreprises n’ont pas pris ce virage au même moment et les besoins varient en fonctions des objectifs et des capacités de chaque structure.

Grâce à de très grands panels de formations digitales, des nombreux instituts proposent un accompagnement idéal pour les sociétés qui souhaitent aborder la vie digitale de leur entreprise avec maîtrise et compréhension. En effet, c’est en comprenant les tenants et les aboutissants d’une stratégie ou d’un business que l’on peut mieux le maîtriser et le diriger.

L’ensemble des formations digitales de ces centres vous permettront d’acquérir de nombreuses connaissances.

Commerce et e-commerce : abordez votre transition en douceur

Votre commerce fonctionne bien, mais vos clients de passage ou réguliers demandent à trouver et commander vos produits sur le Net. Pour satisfaire leur demande et ouvrir le champ des possibles en matière de clientèle, vous devez faire évoluer votre entreprise et y associer un e-commerce.

Comment le développer, l’enrichir ou le rendre ergonomique et intuitif voilà autant de thèmes abordés lors des formations digitales de prestataires. Vous pourrez également apprendre à comment fonctionnent les entonnoirs de conversion et adapter l’ergonomie de votre site afin qu’il soit plus agréable et satisfasse l’internaute.

Stratégie éditoriale digitale : la concevoir et la lancer

Une stratégie éditoriale digitale est unique, son support est unique et son assimilation est unique. Pour comprendre le fonctionnement d’un internaute et capter son attention, il faut développer ses produits avec une ligne éditoriale et une stratégie digitale propre.

Comment construire la vôtre, comment adapter sa stratégie digitale à ses objectifs de site est autant de points qui seront abordés lors de formations digitales sur la conception de sa stratégie éditoriale que propose la majorité des enseignants. Entourés de professionnels du secteur vous aurez toutes les armes en main pour construire votre propre stratégie et la mener à bien.

Le site du gouvernement expose comment vos droits de formation sont calculés, pour en savoir plus cliquez ici.