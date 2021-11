Quels sont les inconvénients d’une pompe à chaleur ?

La pompe à chaleur est un système de chauffage écologique et ingénieux. Elle trouve son énergie dans la nature (eau, air, terre) et la transforme en énergie thermique pour chauffer votre logement. C’est un système très intéressant, mais qui a néanmoins plusieurs inconvénients. Nous vous les détaillons dans cet article.

Le prix

Suivant la pompe à chaleur que vous choisissez (aérothermique, géothermique ou hydrothermique), la pose vous coûtera entre 5 000 et 40 000 € environ. Pour les modèles géothermiques et hydrothermiques, le prix est plus élevé, car les installations sont plus importantes. En effet, il faut prévoir le forage de votre terrain. De plus, pour pouvoir modifier les sous-sols, il y a énormément de démarches administratives à effectuer.

Le bruit

Certaines copropriétés interdisent l’installation d’une pompe à chaleur à cause du bruit important qui peut importuner le voisinage. La Directive EcoDesign exige que le niveau sonore du module extérieur ne dépasse pas 55 décibels et 35 décibels pour le module intérieur. Pour exemple, un lave-linge produit en moyenne 70 décibels et un lave-vaisselle environ 45 décibels.

Les performances

Si vous optez pour une pompe à chaleur aérothermique, il faut savoir que sa performance varie selon la température extérieure. Pour avoir un modèle compétitif, il faut que son COP (coefficient de performance) soit au minimum de 3,5. Plus le COP est élevé, plus la performance est élevée. 1 kWh d’électricité consommée correspond à 3 kWh de chaleur restituée. Le COP indiqué est prévu pour une température de +7 °C. Mais suivant les saisons, le COP peut baisser de 2, voire 3. À ce moment-là, vous aurez besoin d’un chauffage d’appoint pour garder votre logement au chaud.

L’humidité

Sur l’unité qui se trouve à l’extérieur se forme de la condensation. De ce fait, le mur sera mouillé et la pompe à chaleur peut aussi geler quand les températures extérieures baissent. Il faut donc faire très attention au risque de moisissures pouvant survenir suite aux infiltrations d’eau par le mur. Pour éviter que la pompe à chaleur ne tombe par terre à cause du givre, il est préférable de ne pas l’installer trop près du sol. Cet inconvénient est bien trop souvent négligé lors de l’achat d’une pompe à chaleur.

L’emplacement

L’emplacement d’une pompe à chaleur peut être compliqué à trouver, mais est vraiment très important pour que sa performance soit optimale. Idéalement, elle doit être située au sud pour avoir le plus de soleil possible. Elle doit également se trouver à l’abri du vent. Pour une pompe à chaleur géothermique, il faut aussi regarder la qualité de la terre afin que ses performances soient au maximum. De plus, il est préférable d’éviter de la placer près des fenêtres, des chambres et des pièces de vie.

La pompe à chaleur est une option très intéressante pour chauffer votre logement. Elle a de nombreux avantages et niveau écologique est idéale. Mais avant de vous lancer dans un achat si conséquent, je pense qu’il est utile et logique de vous intéresser également à ses 5 inconvénients majeurs. Pensez bien aussi à demander une étude thermique de votre habitation avant de choisir votre modèle de pompe à chaleur.