Jouets pour adultes pour pimenter votre vie sexuelle

Avez-vous envie de rompre avec la monotonie qui s’est installée dans votre vie sexuelle ? Si en tant que couple, vous cherchez des idées pour apporter plus de peps à vos relations intimes, le secret réside dans les sextoys. Ces jouets pour adultes sauront vous convenir, quels que soient vos envies et vos fantasmes. Cependant, il est important d’en savoir plus sur les articles disponibles pour faire le meilleur choix.

Un stimulateur clitoridien et de point G

Parce que le clitoris et le point G permettent à la femme d’atteindre l’extase, il est tout à fait opportun d’opter pour ce masturbateur. Il est essentiellement destiné à être porté par la femme pendant les ébats. Comme son nom l’indique, il est capable de stimuler autant le clitoris que le point G. Ainsi, le couple pourra vivre de grands moments de plaisir grâce aux vibrations du gadget.

Une huile de massage

Les massages sont un moyen simple et efficace de pimenter votre vie sexuelle. Le massage érotique par exemple, réaliser avec une huile ou bougie de massage, permet de réveiller les sens des deux partenaires. Idéal pour les préliminaires, juste avant de passer aux choses sérieuses.

Un anneau vibrant

Le principe avec l’anneau est tout simple, il suffit de le porter pour que la magie opère. Il sera ainsi capable d’apporter plus de sensations aux deux partenaires. Cependant, c’est la femme qui doit le porter. Étant donné que cet objet est télécommandé, il reviendra donc à l’homme de disposer de la télécommande. Ainsi, ce dernier pourra contrôler comme bon lui semble les vibrations à donner à sa partenaire sous la couette.

Une culotte-vibrateur

C’est l’un des sextoys les plus originaux. Il s’agit d’un vibrateur incorporé dans des sous-vêtements. Ceux-ci sont dotés d’une pochette qui accueille aisément le vibrateur courbé. Il présente un design assez versatile, ce qui lui permet d’être porté dans certaines circonstances. En effet, il est possible de l’utiliser à la maison, si vous souhaitez passer une nuit des plus torrides avec votre partenaire. Toutefois, vous pouvez aussi décider de le porter à l’extérieur et de laisser la télécommande à votre partenaire. Comptez donc sur son expertise pour vous donner l’excitation que vous souhaitez. En plus, son signal est opérationnel à une distance de 8 mètres.

Un simulateur oral

Ce masturbateur est essentiellement fait pour les hommes. C’est un accessoire qui est capable de simuler une fellation dans les règles de l’art, ce qui ne laissera pas votre conjoint de marbre. Ce petit joujou lui donnera une satisfaction supérieure à un vrai « blowjob » (même si votre partenaire prétendra le contraire). S’il y a une certitude, c’est que vous réussirez à sortir de la routine avec ce sextoy.

Le plug anal

Ce jouet est à adopter si vous souhaitez mettre un plus dans votre vie sexuelle. Il est essentiellement recommandé si vous souhaitez découvrir les joies de la sodomie. Toutefois, il est aussi adéquat pour ceux qui raffolent de cette pratique. Quoi qu’il en soit, pour apporter du piment dans votre couple, ce sextoy saura stimuler une certaine pression et vous procurer de très bonnes vibrations. En plus, il peut être commandé à distance par votre partenaire. Osez donc le porter pour une soirée au restaurant et laissez votre partenaire se charger du reste. Vous n’en serez que plus comblés. Cependant, pour éviter les frottements désagréables, il est conseillé d’utiliser un lubrifiant.