Modes de travail : pourquoi choisir le coworking ?

Le coworking est un mode de travail qui consiste à partager un espace de travail commun. Il est destiné pour les entrepreneurs et les porteurs de projet qui travaillent seuls chez eux ou qui se déplacent fréquemment. Le principe du coworking présente mille et un avantages.

Le coworking : avoir un lieu où il fait bon de travailler

Le coworking permet de séparer l’espace professionnel et personnel. Ici, vous bénéficiez de votre propre espace de travail avec un bureau, un lieu de réunion, une salle d’attente, un parking ou une salle de projection. À la maison, vous ne disposez pas d’un grand photocopieur, d’une connexion internet à haut débit et d’une ligne téléphonique fixe.

Lorsque vous recevez vos tiers (clients, fournisseurs.), vous devez dédier un espace professionnel à l’image de votre marque, de votre entreprise ou de votre prestation. Vous gagnez ainsi en crédibilité aux yeux de vos visiteurs en les recevant dans une belle salle de réunion plutôt que dans votre salon. Un autre avantage du coworking est la réduction des coûts et des dépenses. Vous n’avez pas besoin de dépenser pour le wifi, le mobilier, la location de salle, l’achat de vidéo projecteur, etc.

Le coworking : bénéficier de la flexibilité

En optant pour le coworking, la flexibilité est au rendez-vous. En effet, il est possible de louer un espace de travail selon vos besoins. Vous pouvez réserver votre bureau pour une journée, une semaine, un mois ou une année. Cet avantage fait le bonheur des différents consultants ou ceux qui se déplacent régulièrement dans leur activité.

Il est également possible de personnaliser votre espace de travail. Par exemple, vous pouvez exiger la pose de votre logo, votre panneau publicitaire dans votre espace de travail. Un autre avantage est que les espaces de coworking sont disponibles 7/7 jours et 24/24h. Aussi, il est possible d’agrandir l’espace de travail lorsque votre activité ou votre projet s’élargit. Vous n’allez pas vous soucier des longues procédures liées aux baux de location de bureaux. Les espaces de travail en coworking sont proposés à des prix abordables. Cela permet aux jeunes startups de démarrer leur activité aisément.

Le coworking : bénéficier d’une ambiance conviviale

Lorsque vous travaillez en coworking, vous allez côtoyer d’autres professionnels qui peuvent exercer ou non la même activité que vous. De cette manière, vous ne travaillez plus de manière isolée. Avoir du monde autour de vous va permettre de tisser des relations pour plus de motivations et de productivité. Les échanges et le partage de compétences au travail, autour d’un café, dans les couloirs créent de la synergie. Un espace de coworking vous permet de rencontrer des collaborateurs œuvrant dans votre secteur d’activité, mais également de futurs collaborateurs. Ces différentes rencontres vont élargir votre réseau professionnel.

Si votre entreprise nécessite la descente sur terrain des salariés ou que les membres de votre équipe sont souvent dispersés, travailler en coworking permet d’organiser votre méthode du travail et se retrouver de temps à autre. Cette méthode de travail optimise la cohésion de l’équipe. Sinon un simple local commercial à louer est suffisant.