Pourquoi acheter un logement neuf à Bagneux ?

Vous souhaitez acheter dans le secteur de Paris et vous voulez trouver un logement qui soit à la fois confortable, bon marché et proche de toutes commodités ? Bagneux est une ville du département des Hauts-de-Seine qui peut correspondre à vos aspirations, pour acheter une résidence principale.

Située au sud de la capitale et à l’ouest de l’aéroport d’Orly, Bagneux peut compter sur ses villes limitrophes comme Montrouge pour être tirée vers le haut. Zoom sur ce qui vous est possible de trouver dans un programme immobilier neuf dans la ville de Bagneux en pleine mutation et qui reste accessible au plus grand nombre.

Profiter des logements fonctionnels et aux normes dans une ville dynamique proche de Paris

S’il est possible de trouver votre bonheur dans l’ancien avec des logements peu chers à Bagneux, il peut y avoir des surprises de taille comme l’électricité qui n’est pas aux normes, des vices cachés ou encore un défaut d’isolation important. Ce type de péripétie n’existe pas dans du neuf, puisque vous bénéficiez de la garantie décennale et que tous les appartements ou maisons doivent répondre aux exigences de performance énergétique en vigueur en France.

S’il est plus onéreux d’acheter un bien neuf, l’immobilier à Bagneux reste relativement bon marché puisqu’un logement dans la ville se négocie entre 5000 et 6000 € le m². Les quartiers les plus chers se trouvent au nord de la ville, dans le secteur qui jouxte la ville de Montrouge.

À noter qu’acheter aujourd’hui à Bagneux est un pari sur l’avenir avec l’extension de la ligne 4 du métro qui vous permet de rejoindre rapidement Montparnasse, la Gare de l’Est et la Gare du Nord. Cette ville de 40 000 habitants environ dispose de nombreux services publics et commerces de proximité, mais aussi d’écoles, de collèges et d’équipements sportifs et culturels de premier plan.

Enfin, habiter à Bagneux, c’est aussi être à quelques minutes de la ville de Paris et à moins de 20 minutes de la zone d’activités qui entoure la ville d’Orly.

Pourquoi acheter un bien immobilier neuf à Bagneux ?

Grâce à sa proximité avec la ville de Paris, ses transports en commun et sa mutation en ville moderne et humaine, Bagneux est sans nul doute un choix judicieux sur le long terme. L’arrivée de la prochaine station de métro de la ligne 4 et la finalisation du Grand Paris Express qui aura une incidence sur le prix de l’immobilier font de Bagneux un excellent choix.

Vous pourrez ainsi profiter du dynamisme de cette ville des Hauts-de-Seine, tout en bénéficiant de la proximité de la capitale française. Des nombreux transports en commun à la diversité des commerces présents, tout indique que Bagneux profite d’un emplacement clé qui conviendra à tous. Les actifs trouveront facilement un emploi à proximité, ou une ligne de transport reliant leur lieu de travail parisien. Les familles quant à elles auront un grand choix d’établissements scolaires et de lieux de loisirs.