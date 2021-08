Pourquoi acheter dans un programme immobilier neuf à Chatillon ?

Châtillon est une ville du département des Hauts-de-Seine située à proximité de la ville d’Issy-les-Moulineaux et de ses nombreuses entreprises. C’est une ville dynamique, bien desservie et qui bénéficie également d’un bon tissu économique avec des entreprises implantées ainsi que des laboratoires de recherche notamment dans le nucléaire. De nombreux programmes immobiliers sont en cours et acheter un appartement pour une résidence principale ou un investissement locatif apparaît comme un choix judicieux dans un contexte de relance économique.

Une ville idéalement placée à quelques kilomètres de Paris

Située au sud-ouest de Paris et dans le sud du département des Hauts-de-Seine, Châtillon est à proximité des grands centres d’affaires d’Issy-les-Moulineaux et de Boulogne-Billancourt, tout en étant à proximité de Meudon et de sa forêt pour les amateurs de détente et de balades au calme. C’est une ville dynamique avec de bons réseaux de transport en commun et de nombreux commerces diversifiés et de qualité. Châtillon est également connue pour ses équipements sportifs et culturels avec des structures dédiées aux jeunes et aux moins jeunes.

Dans le cadre d’un investissement locatif, acheter dans un programme immobilier neuf à Châtillon permet d’obtenir un bon rendement avec de nombreuses possibilités de bonification. De nombreux actifs cherchent dans le sud-ouest de Paris pour avoir un pied-à-terre à proximité de leur lieu de travail sans pour autant s’engager dans un lourd prêt immobilier. Investir dans un programme immobilier neuf à Châtillon dans le cadre de l’acquisition d’une résidence principale est aussi une belle opération dans la durée, le Sud-Ouest parisien étant connu pour être calme, dynamique et sécurisé pour les familles.

Le prix de l’immobilier toujours tiré vers le haut

Les tendances actuelles montrent que l’immobilier à Châtillon reste sur une tendance à la hausse avec une augmentation de près de 20 % par rapport aux prix pratiqués il y a 20 ans. La construction de nouveaux immeubles de standing qui remplacent les vieilles maisons ou les immeubles de mauvaise qualité explique pour partie cette hausse constante. Il faut noter également que le prix de l’immobilier (environ 6500 € le m²) est encore bien en dessous des prix pratiqués sur Paris et dans l’ouest proche de la capitale. Il est fort probable que les prix de l’immobilier à Châtillon continuent d’augmenter pour rattraper le léger retard constaté encore aujourd’hui.

Dans le cadre d’un investissement locatif, acheter dans un programme neuf à Châtillon permet de réduire significativement les frais de notaire et d’obtenir un logement prêt à être loué avec seulement quelques éléments de décoration à placer. Les rendements sont de l’ordre de 4 % avec l’assurance d’obtenir des locataires rapidement compte tenu du positionnement de la ville et du dynamisme du secteur.

Acheter un appartement dans un programme immobilier neuf à Châtillon permet également d’avoir une résidence principale de qualité et aux normes, bénéficiant d’une isolation thermique et phonique optimale et de parties communes optimisées et bien entretenues. C’est un pari sur l’avenir avec de nombreux bassins d’emplois à proximité, notamment celui situé à La Défense, accessible facilement via les transports en commun, fiables et nombreux.