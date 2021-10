Sorties et activités en famille autour de Paris

Que le temps soit clément ou non, il est toujours bon d’avoir sous le coude quelques idées sorties à faire en famille autour de Paris. En fonction des envies et de la météo, découvrez des châteaux, des monuments, des arts scientifiques ou partez à la rencontre de la nature ou d’animaux.

La découverte de châteaux sur Paris

La France regorge de châteaux à voir et revoir en famille. S’il en existe un qui saura captiver l’attention des enfants, c’est celui de Breteuil entre Versailles et Rambouillet. Il vous accueille avec des scènes des contes de Perrault dissimulés dans les jardins du domaine. Celui de Vaux le Vicomte en Seine-et-Marne saura émerveiller les plus jeunes à travers des scènes reproduites via des personnages de cire. Si l’époque du moyen-âge vous attire, faites découvrir à votre famille la citée médiévale de Provins. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le village propose des spectacles, un musée et la découverte des remparts.

Le patrimoine culturel français en une journée autour de Paris

France miniature, un parc situé dans les Yvelines vous invite à découvrir les plus beaux monuments de notre pays. Des parcours ludiques ont été ajoutés aux côtés d’une quinzaine d’attractions et d’expériences qui rythmeront votre parcours tout au long d’une journée. En une seule journée, parcourez l’ensemble du Parc pour vous photographier devant la Tour Eiffel, la Cathédrale d’Amiens, le Mont Saint Michel ou encore le port de Saint-Tropez.

Développez la culture scientifique de la famille

La cité des sciences et de l’industrie dans le 19e arrondissement de Paris est le lieu idéal pour éveiller la curiosité de l’ensemble des membres de la famille. Un espace Explora accueille des expositions permanentes et temporaires. Faites un tour à la Géode pour découvrir un parcours de réalité virtuelle.

Si vous cherchez un espace dans lequel toucher, courir, sauter et lancer n’est pas interdit, rendez-vous dans l’Exploradrome du Val-de-Marne. Ce musée interactif s’articule autour de 5 thématiques : l’énergie, la météo, le mouvement, l’expérience et la manipulation. Pour aller plus loin dans les visites scientifiques, allongez-vous dans un planétarium qui vous fera découvrir les étoiles. Il en existe plusieurs autour de Paris : la Cité des Sciences, le Musée de l’Air et de l’Espace et le Palais de la Découverte.

A Paris, une cueillette pour ravir les papilles

Faire une cueillette, ce n’est pas seulement aller ramasser et emporter des fruits et légumes que nous cueillons nous-mêmes. C’est aussi réaliser une sortie qui se prolongera par la préparation d’un repas ou d’un mets en famille avec le plaisir d’avoir récolté les aliments nous-mêmes. Il existe beaucoup de cueillettes autour de Paris. Afin de trouver la plus proche de chez vous, il y a un site qui répertorie 10 lieux en Île-de-France et 22 en Province : www.chapeaudepaille.fr.

Fermes pédagogiques autour de Paris

S’il existe des activités qui plaisent à tous les âges c’est aussi la découverte de zoos ou de fermes. Les fermes pédagogiques proposent des animations et visites guidées afin de laisser de beaux souvenirs à vos apprentis fermiers. Parmi les plus ludiques, visitez celles de Vincennes et de Gally ou encore la serre aux papillons au Parc Floral de Paris.

Du côté des zoos et aquariums, l’hexagone est bien loti. Entre l’aquarium de la Porte Dorée, celui de Paris et Sea Life en Seine-et-Marne, vous n’aurez que l’embarras du choix.