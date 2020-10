Des tables basses de toutes les matières

Bois, résine, verre, plexiglas, marbre, métal… les tables basses jouent sur tous les matériaux, des plus bruts aux plus travaillés. Ces meubles indispensables à votre salon sont donc extrêmement variés et se marient à tous vos intérieurs, voire à vos extérieurs. Design ou rétro, choisissez une table basse de salon en adéquation avec vos goûts, votre budget et vos besoins.

La chaleur du bois

Une table basse en bois apporte toujours beaucoup de chaleur dans un salon. Le style scandinave est d’ailleurs particulièrement tendance, l’occasion de trouver le modèle qui ira avec le reste de votre ameublement. Pour ajouter une pointe d’originalité, choisissez un bois teinté dans une couleur acidulée ou laissé brut pour plus d’authenticité. Le bois laqué apportera quant à lui de la lumière et de la modernité. Le bois peut par ailleurs prendre plusieurs formes. Outre la table basse carrée, vous aurez le choix avec des tables ovales, rondes…

La transparence du verre

Pour donner un côté contemporain à votre intérieur, une table basse en verre est toute trouvée. En plus, si la pièce est petite, elle donnera une sensation d’espace bienvenue. Si le verre peut apparaître trop cher, trop lourd, fragile et difficile d’entretien, tournez-vous vers le plexiglas. Là aussi, toutes les formes sont possibles. Quels exemples ici.

Le plastique pratique

Résine et plastique peuvent aussi servir à fabriquer des tables basses. Elles seront parfaites au salon, mais aussi dans une chambre d’enfants, surtout si elles sont choisies dans des couleurs franches. En résine, votre table basse meublera aussi parfaitement votre salon d’extérieur. De quoi prendre l’apéritif au soleil sur votre terrasse ou au balcon. Enfin, ces matières sont très faciles d’entretien en plus de pouvoir se déplacer, car légères.

Le métal industriel

Pour donner un côté industriel à un salon et obtenir une ambiance très tendance, le métal est le matériau qu’il vous faut choisir pour votre table basse. Inox ou cuivre, métal brut ou lisse, il s’invite partout, du plateau au piètement. Vous pouvez aussi opter pour des tables qui mélangent les matières.