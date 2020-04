Tour de cou personnalisable : une bonne idée marketing ?

Les tours de cou se rencontrent généralement lors de grands événements professionnels. Ils sont très souvent recouverts de coloris, de logos et même de la devise des entreprises qui les utilisent. Si les entreprises se servent de plus en plus des tours de cou personnalisés, une grande question demeure : est-il une bonne idée marketing ? Découvrez la réponse à cette question dans le présent article.

Les tours de cou personnalisés : un moyen de communication

En plus d’être pratique et confortable, le tour de cou personnalisé est un parfait outil de communication. Il permet en effet de mettre en avant l’image de marque de l’entreprise. Son usage ne connaît aucune limite. Les entreprises peuvent s’en servir pour véhiculer un message, ou pour se révéler au grand public.

Les entreprises peuvent aisément s’en servir pour annoncer le lancement d’un nouveau produit, la création d’une nouvelle branche, divulguer les activités ou encore toucher de potentiels clients par leur leitmotiv. Au cours d’événements professionnels, comme les salons, les panels et même les foires, les tours de cou personnalisés permettent de se distinguer des autres entreprises présentes.

Il est aussi possible pour une entreprise de promouvoir son image à travers le tour de cou personnalisé. Ce dernier permet d’accroître la visibilité et la renommée de l’entreprise. Ces dernières vont se propager au fur et à mesure que des personnes verront ou porteront les tours de cou personnalisés.

Les tours de cou personnalisés : un moyen de prospection et de fidélisation

Dans l’univers du marketing, la prospection et la fidélisation occupent une grande place. Pour réussir à prospecter des clients potentiels, vous pouvez avoir recours aux tours de cou personnalisés. Il suffit de les offrir aux participants d’une activité professionnelle. C’est un moyen parfaitement anodin de leur faire découvrir votre marque. À l’issue de ce partage, vous pouvez être certain d’avoir révélé à de nouvelles personnes les activités de votre entreprise.

Il est également possible de vous en servir pour fidéliser votre clientèle. Vous pouvez par exemple décider de les offrir à une partie de votre clientèle. Celle que vous estimez avoir un grand besoin de fidélisation. Cela ressemblera à un geste symbolique et attentionné de votre part, et contribuera à les maintenir avec vous sur une longue période. Surtout si votre tour de cou personnalisé rappelle le concept de votre entreprise et vos aspirations à mettre la clientèle au cœur de vos actions.

Outre ses deux aspects, le tour de cou personnalisé peut également servir de cadeau de bienvenue au nouveau client d’une entreprise. C’est un moyen de fidélisation sur le long terme, pour qu’ils se souviennent de l’image de l’entreprise. Le tour de cou personnalisé est donc dans ce cas un vecteur potentiel d’image auprès d’un type de clientèle.

La réponse à la question : le tour de cou personnalisé est-il une bonne idée marketing, est donc oui. Il véhicule positivement l’image de l’entreprise auprès d’une clientèle cible. De plus si vous visez une clientèle écologiste, vous pouvez très bien faire confectionner vos tours de cou dans des matières purement bio, afin de les convaincre de votre dévouement à leur cause. Cela est l’une des nombreuses manières de vous servir à votre avantage du tour de cou personnalisé.

Avec le tour de cou, vous avez plus d’un tour dans vos sacs pour atteindre le cœur de votre clientèle.