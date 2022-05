Trouver des offres d’emploi dans l’immobilier

Vous êtes jeune diplômé dans le domaine immobilier ? Attiré par cette branche, mais sans formation particulière ? Votre choix d’orientation professionnelle est pertinent ! L’offre d’emploi dans le secteur de l’immobilier reste constante et variée avec un large éventail de postes rémunérateurs à pourvoir. Voici quelques informations qui vous aiguilleront dans votre recherche d’emploi dans l’immobilier.

Les qualités requises pour exercer un emploi immobilier

La plupart des emplois dans le secteur immobilier sont des métiers de contact direct avec la clientèle. Si vous êtes sociable et si vous avez le sens du dialogue et de l’écoute, vous disposez déjà de deux qualités essentielles pour exercer dans ce domaine. Un don pour la négociation et le goût du travail en équipe seront également de précieux atouts. Si, par ailleurs, vous êtes opiniâtre et ambitieux, vous pourrez vous épanouir dans la branche de l’emploi dans l’immobilier qui offre de belles opportunités d’évolution de carrière.

Un large choix d’annonces d’emploi dans l’immobilier : Tour d’horizon des postes et formations recommandées

La promotion immobilière

C’est dans le cadre de la promotion immobilière, qu’exercent les promoteurs et aménageurs lotisseurs. Les promoteurs gèrent la vente de terrains, sélectionnent les entreprises de construction, promeuvent et vendent les programmes immobiliers. Un Bac + 5 en finance et droit vous permettra de prétendre à un poste de promoteur immobilier. Les aménageurs lotisseurs, quant à eux, divisent les terrains à la vente et créent des lots en vue de la création de lotissements. Vous pourrez occuper ce poste avec un Bac + 3 et de solides compétences en droit, économie et géographie.

La transaction immobilière

Le négociateur immobilier, l’agent immobilier et le notaire interviennent chacun à leur tour dans les transactions immobilières : le négociateur prospecte les biens à vendre, l’agent les propose à la vente et le notaire officialise l’acte de vente. Des études spécialisées de notariat (Bac + 5) sont indispensables pour exercer en tant que notaire. En revanche, un Bac + 2 suffit pour occuper un poste de négociateur ou agent immobilier.

La gestion des biens immobiliers

La gestion locative des biens immobiliers est confiée à des administrateurs de biens et à des syndics de copropriété. Un Brevet de Technicien Supérieur (Bac + 2), un Diplôme Universitaire de Technologie (Bac + 2), une licence professionnelle ou un Master juridique seront un atout pour postuler. Toutefois, l’accès à ces offres d’emploi dans l’immobilier peut quelquefois être envisageable sans formation préalable.

Comment faciliter votre recherche d’annonces d’emploi dans l’immobilier ?

Vous pouvez sélectionner les sites d’offres d’emploi dans l’immobilier de référence, consulter leurs annonces d’emploi immobilier et y répondre de manière traditionnelle. Il est également conseillé de rejoindre un ou plusieurs réseaux de franchises immobilières qui recrutent en permanence dans toute la France. Déposer votre annonce et votre CV pourra attirer l’attention d’un recruteur potentiel.

Si vous n’êtes pas formé, vous pouvez répondre à une offre d’emploi immobilier destinée à des personnes débutantes, mais motivées par ce secteur. Il est fréquent que les réseaux de franchise mettent en place des formations adaptées à leurs besoins.

Trouver des offres d’emploi immobilier est à votre portée. Vous devrez néanmoins vous démarquer pour décrocher l’emploi immobilier qui vous corresponde.