Yoga à Marseille : deux adresses incontournables

Depuis une trentaine d’années, le yoga connaît un succès grandissant et réunit chaque jour de plus en plus d’adeptes qui trouvent dans cette pratique à la fois physique et spirituelle, un formidable espace de relaxation et de détente. Les dernière statistiques sont impressionnantes puis qu’on dénombrait près de 2,6 millions de pratiquants en 2018. Le yoga, dont la racine sanskrite signifie « unir » ou « mettre au repos », est une pratique physique et spirituelle qui permet de réunir le corps et l’esprit… Le succès de cette discipline est d’autant plus visible que l’on se trouve dans une grande ville française. C’est bien entendu à Paris que l’on dénombre le plus grand nombre d’écoles et de studios de yoga. Mais Marseille n’est pas en reste, loin de là. La cité phocéenne permet aux yogis de tous niveaux de tester tout type de yoga. Découvrez aujourd’hui nos deux adresses coup de cœur.

Yama, du yoga à dynamique à Marseille

Yama est une des plus anciennes écoles de yoga de la région Paca. Un must du yoga à Marseille ! L’établissement accueille ses élèves tous les jours de l’année (vacances comprises) dans une magnifique salle rue Sainte, à deux pas du Vieux Port de Marseille. L’école, véritable institution, reçoit tous les ans les grands noms de l’Ashtanga Yoga pour des ateliers et des wokshops thématiques. Chez Yama, vous suivrez essentiellement des cours de yoga dits « dynamiques » donc plutôt sportifs. L’ashtanga vinyasa yoga fait véritablement partie de l’ADN de cette école. Cette pratique, qui a été théorisée au début du XXème siècle à Mysore en Inde par Sri Krishna Pattabhi Jois, repose sur un enchaînement précis de postures (les asanas) appelé « série » lors duquel une attention toute particulière sera portée sur la synchronisation du souffle et du mouvement. Une pratique intense, précise, exigeante et physique qui permet de libérer et de calmer le mental. L’ashtanga yoga est une véritable « méditation en mouvement ». Chez Yama on pourra aussi pratiquer d’autres styles de yogas comme le Vinyasa, Prana Vashya, le prénatal, le yoga restauratif ou encore le hatha yoga.

En savoir plus : Yoga Marseille Yama

Hot Yoga

Au « Bikram studio », dans le 6ème arrondissement de Marseille, on pratique également une pratique dynamique mais selon un cadre différent. En effet, la méthode « Bikram » consiste à s’exercer dans une salle chauffée à 40°C. Pendant une séance de 90 minutes, le yogi enchaîne 26 postures. La salle ainsi chauffée facilite un étirement profond des muscles et des articulations. En outre, la chaleur et la sudation offre également au corps une détoxification profonde de l’organisme. Cette discipline impressionne souvent celles et ceux qui ne l’ont jamais testé. Ces derniers pensent alors ne pas être capables d’endurer une telle intensité physique. Il faut aller au delà de cette peur et oser pousser la porte de ce studio de yoga Marseillais, car cette pratique est ouverte à tous. Cependant, le Bikram est fortement déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes qui ont des problèmes cardiaques, qui suivent des traitements lourds ou qui souffrent d’hypertension.