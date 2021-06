Acheter une bonne armoire forte est une solution contre les vols, les incendies, protéger des documents contre l’humidité, etc. Pour une sécurité maximale, il vous revient de faire le meilleur choix. L’on trouve sur le marché plusieurs types de ce produit qui sont adaptés à diverses protections. Mais comment choisir une armoire forte ? Découvrez ci-dessous quelques conseils sur le choix d’une armoire forte.

Armoire forte : pour quels besoins ?

L’installation d’une armoire forte est devenue très populaire. Depuis quelques années, certaines personnes n’hésitent plus à mettre une armoire forte dans leur maison ou dans leur entreprise afin de protéger des biens de valeurs comme les bijoux et des documents importants. En effet, c’est une bonne décision face à l’augmentation du nombre de cambriolages en France. Mais, il vous revient de faire le meilleur choix d’armoire forte pour bénéficier d’une sécurité maximale. Il est recommandé de faire le choix d’un modèle en fonction des dangers qui pèsent sur vos biens. Pour exemple, vous pouvez opter pour une armoire qui résiste au feu afin de protéger des documents.

En général, vous trouverez sur le marché deux types produits qui jouent à peu près les mêmes rôles : il s’agit de l’armoire forte et du coffre-fort. Cependant, ces deux produits présentent quelques différences. Le coffre-fort est conçu pour stocker des objets de petites et moyennes tailles. Par contre, l’armoire forte est recommandée pour la protection des objets d’une plus grande dimension. En effet, il faut retenir que l’armoire forte a une capacité de stockage supérieure à celle d’un coffre-fort. De plus, les armoires fortes sont conçues avec des systèmes de sécurité comme les combinaisons, les codes mécaniques, les clés, etc.

Se protéger de l’humidité

C’est l’un des critères qu’il faut prendre en compte pour choisir une armoire forte. Pour que vos biens soient à l’abri de l’humidité et ne subissent pas de dégâts considérables, vous pouvez choisir un modèle étanche. Ce modèle doit satisfaire lors d’une série de tests effectués dans le laboratoire de fabrication. Cela lui permet en réalité d’obtenir une homologation ETL qui est très importante dans la mise en confiance des utilisateurs. Lors de cette expérience, l’armoire forte sera immergée pendant quelques heures. Le résultat obtenu doit être positif afin que cette armoire soit homologuée de façon officielle.

Les armoires fortes étanches vous offrent une protection maximale contre l’humidité qui est supérieure à la protection d’un coffre-fort traditionnel. Ce qui assure la sécurité de vos biens contre l’humidité n’est rien d’autre que des bandes spéciales ou des joints de qualité.

Se protéger des incendies

Les armoires fortes sont plus qu’une protection contre le vol et les effractions. Elles offrent d’autres garanties comme la protection anti-feu ou ignifuge. En effet, ces équipements sont équipés de parois résistantes qui protègent vos biens de valeurs en cas d’incendie. Ce type d’armoire offre une plus grande sécurité par rapport aux autres types de coffres puisqu’elles sont renforcées par des matériaux résistants. Certaines armoires sont lourdes et ne peuvent être déplacées, car elles sont fixées au sol. Les objets présents dans l’armoire sont protégés de l’eau et du feu pendant un bon moment avant l’intervention des spécialistes ou des pompiers.