Pompe à chaleur : un dispositif toujours plébiscité par les ménages français

Si la pompe à chaleur continue de faire beaucoup d’adeptes en France, ce n’est pas le fruit du hasard. En effet, ce dispositif offre de nombreux avantages, notamment en matière d’économies d’énergie. Qui plus est, cette installation permet à la fois de rafraîchir l’air en été, et de vous offrir un chauffage de qualité durant l’hiver, ce qui est considérable en matière de confort. Quels sont les atouts qui séduisent les Français qui sont des milliers à l’installer au sein de leur foyer chaque année ?

Un fonctionnement simple et efficace

La pompe à chaleur air-eau, qui est la plus fréquemment utilisée, fonctionne en captant les calories situées à l’extérieur de votre habitation, par le biais d’un module situé sur la façade de la maison en général. Un fluide frigorigène sera utilisé pour transformer ces calories en chaleur. Puis cette chaleur sera transmise à votre logement par le biais de différents dispositifs en fonction de votre installation. Il peut s’agir de radiateurs, ou d’un sol chauffant, en fonction de vos préférences, mais aussi des possibilités qu’offre votre habitation. La chaleur émise est particulièrement agréable, et elle est générée à moindre coût.

Des atouts non-négligeables en matière d’économies d’énergie

Plus que jamais, nous sommes aujourd’hui tous concernés par la nécessité d’économiser notre énergie. Outre les économies réalisées, l’idée reste avant tout d’émettre moins de gaz à effet de serre, et de protéger notre environnement. Ce qui caractérise la pompe à chaleur, c’est son excellent rendement. En effet, pour 1kWh d’électricité consommée, elle restituera trois à quatre fois plus de puissance en chaleur, ce qui vous permet à la fois de vous sentir dans un parfait confort, et de profiter d’économies importantes. On estime que la facture d’électricité liée au chauffage peut facilement être divisée par 3 ou 4 en fonction des modèles, et de l’installation qui existait auparavant. C’est donc un excellent investissement, qui jouera en faveur de votre portemonnaie, comme de l’écologie.

Des aides financières pour installer une pompe à chaleur

Aujourd’hui encore, il est possible de profiter d’aides financières tout à fait intéressantes pour se lancer dans l’installation d’une pompe à chaleur, ce qui permet de réduire considérablement l’investissement de départ. Notamment, le crédit d’impôt Transition Energétique fait partie des subventions dont vous pourrez profiter en installant une pompe à chaleur par un professionnel. Selon les années, un pourcentage non négligeable de votre investissement pourra vous être remboursé, par la forme d’un crédit d’impôt, ou d’un chèque si vous n’êtes pas imposable. Le dispositif MaPrimeRenov’ est également une possibilité plutôt intéressante pour vous lancer dans ces travaux. Il ne vous reste plus qu’à trouver un installateur près de chez vous !