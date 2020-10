Sextoys pour couples : pour vibrer de plaisir en duo

Depuis quelques années, l’utilisation des sextoys suscite plusieurs polémiques. S’ils sont très convoités pour les plaisirs solos, nombreux sont les couples qui ont du mal à l’intégrer dans leur quotidien. Pourtant, ces jouets coquins se montrent très efficaces pour compléter les efforts de chaque partenaire. Voici les avantages de ces accessoires pour le plaisir à deux.

Les sextoys pour pimenter la vie sexuelle de votre couple

Les sextoys (découvrez ces jouets intimes sur le site officiel Love And Vibes) font partie des petites astuces pour surmonter la routine que finit par rencontrer un couple. Ils permettent d’apporter de nouvelles sensations aux deux partenaires à chaque acte sexuel. Les sextoys se présentent comme une alternative pour éviter d’éventuels ménages à trois qui peuvent ruiner la relation.

Ce sont des objets qui vous permettent de découvrir les zones érogènes favorables pour des stimulations et un plaisir plus intenses. Ils détendent et libèrent également les tensions lors des rapports sexuels.

La garantie de meilleurs orgasmes

Ces petits jouets érotiques sont réputés pour favoriser la production des endorphines en stimulant les différentes zones endogènes. Puisqu’ils sont disponibles en divers modèles et tailles, ils permettent de varier les sensations pendant l’acte sexuel. C’est le cas des vibromasseurs qui vont au-delà des limites que peuvent atteindre les mains humaines.

Si certaines femmes ont de puissants orgasmes par pénétration vaginale, d’autres préfèrent la pénétration anale. C’est à juste titre que le plug anal est recommandé aux couples pour plus de plaisirs. Il est également conseillé pour les amateurs de jeux érotiques afin d’explorer la sexualité des partenaires.

Il constitue le parfait sextoy qui permet de mettre en confrontation la découverte et l’intensité du plaisir. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de varier les positions pour plus de jouissance.

Surprenez votre partenaire avec les sextoys

Il est assez fréquent de voir des couples se séparer parce que l’un ou l’autre des partenaires n’en peut plus de la routine. Les sextoys permettent aux partenaires de rompre avec les habitudes quotidiennes. Montrez à votre moitié que vous êtes prêt à lui apporter de nouvelles sensations en sortant un sextoy le soir dans votre lit.

Cela est suffisant pour élever le niveau de la libido et l’intensité de l’excitation du couple. Toutefois, il est primordial d’aborder au préalable le sujet des sextoys avec votre partenaire. Vous prévenez ainsi tout éventuel désagrément susceptible d’annihiler la surprise.

Les sextoys pour rapprocher le couple

Les jouets sexuels permettent de rapprocher les couples en leur permettant de s’épanouir dans leur vie intime. Ils découvriront chacun que leur partenaire a encore quelques tours sous la manche. En d’autres termes, les compagnons se sentiront encore plus proches qu’au début de leur relation.

De même, ils auront plus de facilité à se dire ce qui leur plaît ou non. Nombreux sont les couples au sein desquels les discussions orientées vers le sexe sont encore taboues. Les sextoys sont des solutions pour surmonter cette difficulté, car à la fin, les plaisirs sont partagés. Tout sera découvert et expérimenté dans le strict respect de l’autre.

En conclusion, les sextoys jouent un rôle primordial dans l’épanouissement sexuel des couples contrairement à ce qu’on peut penser. Ils permettent de rapprocher les partenaires en intensifiant le plaisir et l’orgasme.