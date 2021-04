Comment devenir un expert en Excel ?

La maîtrise des outils informatiques en l’occurrence de certains logiciels comme l’Excel est très importante dans la vie de tout professionnel. Très utile aussi bien pour effectuer des calculs que pour réaliser des tableaux, c’est un logiciel qui nécessite des formations préalables. Vous toutes les informations dont vous aurez besoin pour devenir un expert en Excel.

En suivant une formation professionnelle

Il existe aujourd’hui différentes formations Excel. Ces formations peuvent aussi bien être qualifiantes comme diplômantes. Que vous soyez un salarié ou envisagez de devenir un expert en Excel, les formations professionnelles regorgent des modules qui apprennent à ces derniers :

à gérer des classeurs,

à maîtriser les fonctions utiles d’Excel,

à mettre en place des formules de calcul,

à résoudre des applications professionnelles,

à créer des alertes visuelles à partir des mises en forme conditionnelles,

à consolider différentes données entre plusieurs feuilles,

à procéder à des analyses relevant des filtres ou des tableaux croisés dynamiques,

à interpréter des chiffres par des graphiques.

Le but de cette formation est de donner un ensemble de connaissances théoriques et pratiques aux apprenants, de mieux les outiller pour le mode professionnel. Le perfectionnement de cette formation fera de chaque apprenant quelqu’un d’incontournable en l’occurrence un expert en connaissance et maîtrise d’Excel.

En suivant une formation continue

Avoir des employés qui ont une parfaite maîtrise des outils de travail comme l’Excel est un avantage considérable en termes de productivité. Pour ceux qui n’ont aucune connaissance ou qui souhaitent renforcer leur compétence, il leur est possible de suivre une formation, en l’occurrence une formation continue. En effet, la formation continue s’adresse généralement aux employés qui voudraient valider ou acquérir de nouvelles connaissances. Pour ceux disposant déjà de certaines aptitudes, la formation continue leur permet de mieux exploiter leurs compétences professionnelles.

Ainsi, le but de cette formation est de donner aux employés les clés pouvant leur garantir un usage optimal d’Excel et d’être plus productif. La formation leur permet non seulement de gagner en efficacité mais également en autonomie. De l’initiation au perfectionnement en passant par la mise à niveau, la formation dispose de nombreux paliers pour faire de vous un expert d’Excel. En plus d’être moins contraignante, c’est une formation que vous pouvez suivre selon vos propres rythmes ou durant les congés par exemple. La formation continue est donc l’un des meilleurs moyens pour devenir un expert en Excel.

Cours de perfectionnement et pratiques

Les cours ou les formations de perfectionnement constituent une meilleure option pour devenir un expert en Excel. En effet, les cours de perfectionnement vous permettent au prime abord de faire des mises à niveau en termes de connaissance théoriques et pratiques. Ensuite, ils vous permettent de non seulement maîtriser ce logiciel, mais de pouvoir l’utiliser de façon optimale. L’avantage du perfectionnement est lié au fait qu’il est associé à la pratique.

En fait, une chose est de se faire former et l’autre est de savoir l’appliquer de manière efficace. Vous pouvez recevoir la meilleure des formations au monde, mais elle ne sera d’aucune utilité si vous ne savez l’appliquer. C’est donc la pratique qui vous rend en réalité performant et par ricochet vous fait devenir un expert dans l’utilisation de l’Excel.