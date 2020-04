Comment mettre son canapé dans son salon ?

Le salon étant la pièce principale d’un appartement, son aménagement peut se révéler assez difficile. Surtout lorsque l’on vient de s’offrir un canapé. Comment mettre alors son canapé pour structurer son espace et rendre son salon agréable à vivre ?

Profiter de la configuration du salon et à préserver la circulation

La disposition du canapé doit s’adapter à la configuration des lieux. Dans la mesure où sa disposition agit beaucoup sur l’optimisation de l’espace, la facilité d’accès et l’esthétique. Bien disposé, le canapé sublime votre salon et améliore sa décoration intérieure.

Lorsque vous voulez mettre votre canapé dans le salon, vous devez alors prendre en considération la longueur des murs, la position des piliers et des renforcements, la présence ou non d’escaliers, et autres, pour déterminer l’emplacement idéal.

La disposition du canapé ne doit pas perturber la circulation et l’accès au salon, de même que l’accès aux autres pièces de l’appartement.

Par exemple, lorsque l’espace de votre salon est étroit, vous pouvez mettre le canapé dos au mur dans un angle du salon. Vous optimiserez ainsi l’espace en vous garantissant une ambiance plus chaleureuse et plus conviviale.

Par contre, lorsque vous disposez d’un assez grand espace ou lorsque vous ne pouvez pas exploiter l’angle à cause des portes, des fenêtres, de la porte, ou d’autres éléments, vous devez mettre le canapé au milieu de la pièce en veillant toujours à faciliter la circulation. Le canapé devient alors un élément structurant du salon. Il sépare la pièce en deux et crée un nouvel axe de circulation. Ce positionnement permet ainsi d’agrémenter et de rendre chaleureux l’intérieur en réduisant la sensation de vide.

Profiter de la lumière du soleil et vous faciliter la détente

Le canapé doit être disposé de manière à profiter de la luminosité naturelle. En effet, vous y passerez certainement beaucoup de temps. Que ce soit du temps pour lire ou pour vous détendre après une journée épuisante.

Il peut donc être placé face à la fenêtre, afin que vous pussiez bénéficier d’une bonne vue d’une part. D’autre part, pour pouvoir déchiffrer aisément les caractères du livre au moment de la lecture. Positionnez donc votre canapé afin de jouir de la lumière naturelle des rayons de soleil.

De même, placer face à la fenêtre, vous profiterez d’une bonne vue, vous aurez accès au monde extérieur tout en vous évadant.

Dans cette position, le canapé vous offre donc un temps de détente complète, de confort et de bien-être.

Placer son canapé de façon à maximiser son confort

L’emplacement du canapé peut permettre aussi de renforcer les liens de famille en profitant de son confort.

Dans cette perspective, vous pouvez placer le canapé dans le meilleur angle de vue, devant la télévision ou près de la cheminée.

Devant la télévision, vous serez dans d’agréables conditions pour suivre vos films et émissions préférés en famille.

D’autre part, le canapé peut être disposé face à la cheminée ou près de celle-ci, en prenant le soin de créer une circulation au centre. Dans le cas où vous disposerez de deux canapés, vous pouvez les placer l’un en face de l’autre, toute la famille pourra alors profiter des canapés ensemble. Les parents dans un canapé, les enfants dans un autre, par temps d’hiver. Toute la famille pourra alors profiter du home cinéma en se détendant et en profitant de la chaleur de la cheminée.

En somme, vous devez placer votre canapé de manière à vous sentir bien et à mettre en valeur votre salon. Si vous avez l’intention d’acheter votre canapé sur internet, renseignez-vous bien sur les boutiques de vente de mobilier et accessoires de décoration pour éviter les pièges.