5 bonnes astuces à suivre pour réduire votre facture d’énergie et protéger la planète

Chaque année, la facture d’énergie pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages.

Face à cette situation, il devient crucial de trouver des solutions pour réduire notre consommation d’énergie tout en préservant notre confort et notre qualité de vie.

Nous vous dévoilons les meilleures astuces pour faire baisser votre facture d’énergie, tout en réalisant de véritables économies et en contribuant à la protection de l’environnement.

1. Adopter les bons comportements au quotidien

La première étape pour réduire sa facture d’énergie consiste à adopter de bons comportements au quotidien. Il s’agit souvent de gestes simples, qui ne nécessitent pas d’investissement particulier, mais qui ont un réel impact sur la consommation d’énergie.

Éteindre les appareils électriques lorsque vous ne les utilisez pas, et éviter de les laisser en veille. La veille des appareils représente en moyenne 11% de la consommation d’électricité d’un foyer. Pensez à débrancher les chargeurs de téléphone ou d’ordinateur lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Optimiser l’utilisation de vos appareils électroménagers, en privilégiant les programmes éco ou basse température pour le lave-linge et le lave-vaisselle, en remplissant bien ces appareils avant de les mettre en marche, et en évitant le mode préchauffage du four.

Réguler la température de votre logement en baissant le chauffage lorsque vous êtes absent ou la nuit, en aérant régulièrement pour renouveler l’air, et en utilisant des rideaux et des volets pour limiter les déperditions de chaleur.

Limiter l’utilisation de l’eau chaude en prenant des douches plutôt que des bains, en installant un mitigeur thermostatique pour réguler la température de l’eau et en équipant vos robinets de dispositifs économiseurs d’eau.

2. Améliorer l’isolation de votre logement

Un logement bien isolé permet de réduire considérablement les besoins en chauffage et en climatisation, et ainsi de diminuer la facture d’énergie. Il existe plusieurs solutions pour améliorer l’isolation de votre logement, en fonction de votre budget et des spécificités de votre habitation.

Isoler les murs et les combles : ces zones représentent les principales sources de déperdition de chaleur dans une maison. L’isolation des combles peut se faire par l’intérieur ou par l’extérieur, et permet de réaliser jusqu’à 30% d’économies sur la facture de chauffage. L’isolation des murs peut être réalisée par l’intérieur ou par l’extérieur, et permet de réduire de 20 à 25% les pertes de chaleur.

Changer les fenêtres : des fenêtres à double ou triple vitrage permettent de limiter les déperditions de chaleur et les infiltrations d’air froid, tout en améliorant le confort acoustique.

Isoler les planchers et les plafonds : cette solution est particulièrement intéressante pour les logements situés en rez-de-chaussée ou en dernier étage, où les déperditions de chaleur peuvent être importantes.

Installer des dispositifs de ventilation performants, comme une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) double flux, qui permet de récupérer la chaleur de l’air extrait pour réchauffer l’air entrant, et ainsi de limiter les besoins en chauffage.

3. Choisir des équipements économes en énergie

Lors de l’achat ou du remplacement d’appareils électroménagers, il est important de choisir des modèles économes en énergie. Les appareils électroménagers sont responsables d’environ 30% de la consommation d’électricité d’un foyer, et leur choix a donc un impact significatif sur la facture d’énergie.

Se référer à l’étiquette énergie, qui indique la classe énergétique de l’appareil (de A+++ à D) ainsi que sa consommation annuelle d’énergie. Les appareils de classe A+++ sont les plus économes, mais leur coût d’achat est généralement plus élevé. Il convient donc de trouver le bon compromis entre investissement initial et économies d’énergie sur le long terme.

Opter pour des appareils de taille adaptée à vos besoins, pour éviter de consommer plus d’énergie que nécessaire. Par exemple, un lave-linge avec une capacité de 5 kg sera suffisant pour une personne seule, tandis qu’un modèle de 9 kg sera plus adapté pour une famille.

Privilégier les appareils multifonctions, qui permettent de réaliser plusieurs tâches avec un seul appareil, et ainsi de limiter la consommation d’énergie.

4. Produire et consommer de l’énergie renouvelable

La production et la consommation d’énergie renouvelable constituent une solution efficace pour réduire la facture d’énergie, tout en contribuant à la transition énergétique et à la protection de l’environnement. Plusieurs options sont possibles, en fonction de vos besoins et de votre budget.

Installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de votre logement, pour produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Cette solution permet de couvrir une partie de vos besoins en électricité, et même de revendre le surplus de production à un fournisseur d’énergie.

Opter pour un chauffe-eau solaire, qui utilise l’énergie du soleil pour produire de l’eau chaude sanitaire. Ce dispositif permet de réaliser jusqu’à 70% d’économies sur la facture d’eau chaude.

Installer une pompe à chaleur (aérothermie, géothermie ou aquathermie), qui récupère les calories présentes dans l’air, le sol ou l’eau pour produire de la chaleur ou de l’eau chaude sanitaire. Les pompes à chaleur sont particulièrement performantes et peuvent couvrir jusqu’à 100% des besoins en chauffage et en eau chaude d’un logement.

Choisir un fournisseur d’électricité verte, qui s’engage à produire ou à acheter autant d’électricité d’origine renouvelable que celle consommée par ses clients. Cette option ne nécessite pas d’investissement, et permet de soutenir le développement des énergies renouvelables.

5. Bénéficier d’aides financières pour réaliser des économies d’énergie

Pour vous aider à financer vos travaux d’économies d’énergie, plusieurs dispositifs d’aides financières existent, sous forme de subventions, de prêts à taux zéro ou de crédits d’impôt. Ces aides sont accessibles en fonction de votre situation et des travaux réalisés.

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui permet de déduire de votre impôt sur le revenu une partie des dépenses engagées pour des travaux d’économies d’énergie (isolation, chauffage, production d’énergie renouvelable, etc.).

Les aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), qui accordent des subventions pour la réalisation de travaux d’économies d’énergie, sous condition de ressources et de performance énergétique.

Les éco-prêts à taux zéro, qui permettent de financer des travaux d’économies d’énergie sans intérêt, avec un remboursement étalé sur plusieurs années.

Les aides locales et régionales, qui peuvent compléter les dispositifs nationaux et vous aider à financer vos travaux d’économies d’énergie.

Les certificats d’économie d’énergie (CEE), qui obligent les fournisseurs d’énergie à inciter leurs clients à réaliser des économies d’énergie, notamment en proposant des aides financières ou des conseils personnalisés.

Réduire sa facture d’énergie passe par une combinaison de gestes quotidiens, d’améliorations du logement et de choix d’équipements économes. En adoptant ces bonnes pratiques, vous pourrez réaliser des économies significatives sur votre facture d’énergie, tout en contribuant à la protection de l’environnement et à la transition énergétique. N’oubliez pas de vous renseigner sur les aides financières disponibles pour vous accompagner dans vos projets d’économies d’énergie et n’hésitez pas à solliciter des professionnels pour vous conseiller et réaliser les travaux nécessaires. Ensemble, agissons pour un avenir énergétique plus durable et responsable.