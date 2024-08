Belvès, le joyau médiéval de la Dordogne à découvrir absolument

Perché sur un éperon rocheux, le village de Belvès est un véritable trésor médiéval situé en plein cœur du Périgord noir, dans le département de la Dordogne.

Cet authentique village fortifié, classé parmi les plus beaux villages de France, offre un voyage hors du temps à travers ses ruelles pavées bordées de maisons à colombages, ses sept clochers et ses remparts.

Nous vous invitons à plonger dans l’histoire fascinante de Belvès et à découvrir ses richesses patrimoniales, culturelles et gastronomiques.

La riche histoire de Belvès, un village médiéval préservé

Belvès est un village chargé d’histoire qui remonte à l’époque gallo-romaine. Au fil des siècles, ce lieu stratégique a connu de nombreux bouleversements, tels que les invasions barbares, la guerre de Cent Ans et les guerres de religion. Aujourd’hui, Belvès est un témoignage vivant de son passé médiéval, avec ses monuments et ses vestiges qui racontent une histoire fascinante.

Le château des Béringueries : Construit au XIIIe siècle, ce château est un monument incontournable de Belvès. Il a été le fief de la famille De Béringuerie, une puissante famille de la noblesse locale, pendant près de deux siècles. Aujourd’hui, le château abrite un musée d’archéologie et d’histoire locale, ainsi qu’une salle d’exposition d’arts et de métiers d’antan. Les remparts et les portes fortifiées : Belvès est entouré de remparts du XIIIe siècle qui ont été renforcés au XVe siècle pour résister aux attaques lors de la guerre de Cent Ans. Plusieurs portes fortifiées permettaient d’accéder au village, dont la porte de l’Hôtel de Ville, la porte de l’Abbé et la porte de l’Auditeur. Les maisons troglodytiques : Sous les remparts de Belvès, on trouve un ensemble unique de maisons troglodytiques creusées dans la falaise au cours du Moyen Âge. Elles servaient d’habitations, d’écuries et de celliers pour les villageois. Aujourd’hui, ces grottes sont ouvertes à la visite et offrent un aperçu passionnant de la vie quotidienne au Moyen Âge. Les églises et les chapelles : Belvès compte pas moins de sept clochers, témoignant de son riche patrimoine religieux. L’église Notre-Dame de Montcuq, datant du XIIe siècle, est un joyau de l’art roman avec ses fresques médiévales et son retable en bois polychrome. La chapelle des Pénitents Blancs, quant à elle, abrite un impressionnant autel baroque en bois doré.

Les activités incontournables à Belvès

Belvès offre une multitude d’activités pour les amoureux d’histoire, de culture et de gastronomie. Voici quelques suggestions pour profiter pleinement de votre séjour dans ce charmant village médiéval.

Se balader dans les ruelles pavées : Flâner dans les ruelles étroites et sinueuses de Belvès est un véritable plaisir. Les maisons à colombages et les façades en pierre sont un régal pour les yeux, et l’on découvre à chaque coin de rue un détail architectural ou une curiosité historique. Ne manquez pas la place des Armes, le cœur du village, où se tient un marché traditionnel tous les samedis matins.

Visiter les musées et les sites historiques : Outre le château des Béringueries, Belvès abrite plusieurs musées et sites historiques à découvrir, tels que la Maison du Doyen, la Tour de l'Auditeur et le Moulin de la Forge. Les visites guidées du village sont proposées pour en apprendre davantage sur l'histoire et le patrimoine de Belvès.

Assister aux événements culturels et festifs : Belvès est un village animé qui propose tout au long de l'année des événements culturels et festifs, tels que des expositions d'art, des concerts, des spectacles de rue et des fêtes médiévales. Le Festival des Troubadours et des Saltimbanques, en août, est un temps fort de la vie locale et attire de nombreux visiteurs.

Déguster les spécialités gastronomiques du Périgord : La Dordogne est réputée pour sa gastronomie, et Belvès ne fait pas exception. Ne manquez pas de goûter aux délicieuses spécialités locales, comme le foie gras, la truffe, les confits de canard, les noix et les vins de Bergerac. Plusieurs restaurants et auberges de charme vous accueillent pour savourer ces mets dans un cadre chaleureux et authentique.

Les alentours de Belvès, une région riche en découvertes

La région autour de Belvès regorge de sites touristiques et de paysages bucoliques à explorer. Voici quelques idées d’excursions pour prolonger votre séjour dans le Périgord noir.

Le village de Monpazier : Situé à une vingtaine de kilomètres de Belvès, Monpazier est un autre village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France. Fondée en 1284, cette bastide royale est remarquablement bien conservée et offre une atmosphère paisible et charmante. Les châteaux de la Dordogne : La région est célèbre pour ses nombreux châteaux médiévaux et Renaissance, témoins de son riche passé. Parmi les plus célèbres, citons le château de Beynac, le château de Castelnaud-la-Chapelle et le château des Milandes, ancienne demeure de Joséphine Baker. Les grottes préhistoriques : Le Périgord est un haut lieu de la préhistoire, avec ses célèbres grottes ornées de peintures et gravures datant de plus de 15 000 ans. Ne manquez pas la visite de la grotte de Lascaux, surnommée la « Chapelle Sixtine de la préhistoire », ou encore les grottes de Font-de-Gaume et de Combarelles. La ville de Sarlat : Capitale du Périgord noir, Sarlat est une ville au patrimoine exceptionnel, avec ses ruelles pavées, ses hôtels particuliers et ses monuments historiques. Son marché, qui se tient le samedi, est une occasion unique de découvrir les produits du terroir et l’artisanat local.

Infos pratiques pour organiser votre séjour à Belvès

Pour profiter au mieux de votre séjour à Belvès et dans ses environs, voici quelques informations utiles à connaître.

Comment s'y rendre ? : Belvès est située à environ 40 km à l'est de Bergerac, la ville la plus proche desservie par un aéroport et une gare SNCF. Depuis Paris, il est possible de prendre un TGV jusqu'à Bordeaux ou Libourne, puis un TER jusqu'à Bergerac. Enfin, pour rejoindre Belvès depuis Bergerac, il est recommandé de louer une voiture ou de prendre un bus.

Où se loger ? : Belvès dispose de plusieurs hébergements, allant des hôtels et chambres d'hôtes aux gîtes et campings. Il est conseillé de réserver à l'avance, surtout en période estivale, car la région est très prisée par les touristes.

Quand y aller ? : Le Périgord peut se visiter toute l'année, mais la période la plus agréable pour découvrir Belvès et ses environs se situe entre mai et septembre. Les mois de juillet et août sont les plus animés, avec de nombreux événements et festivités, mais aussi les plus fréquentés.

En résumé, Belvès est un village médiéval d’exception qui mérite amplement sa place parmi les plus beaux villages de France. Riche en histoire, en patrimoine et en gastronomie, il offre un cadre de vie paisible et authentique, idéal pour un séjour dépaysant et ressourçant. Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de belles pierres ou simple curieux, n’hésitez pas à découvrir ce joyau de la Dordogne et à vous laisser charmer par son atmosphère unique.

Alors, n’attendez plus et venez arpenter les ruelles pavées de Belvès, admirer ses monuments chargés d’histoire et goûter aux saveurs du Périgord !