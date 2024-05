Dublin : plongez au cœur de l’Irlande en explorant six incontournables de cette ville fascinante !

Dublin, la capitale de l’Irlande, est une ville riche en histoire, en culture et en divertissements.

Si vous prévoyez de visiter cette cité aux mille facettes, il est indispensable de connaître les six choses à faire absolument pour profiter pleinement de votre séjour.

Du célèbre Temple Bar à la mythique bibliothèque du Trinity College, en passant par la découverte de la culture brassicole locale et de l’esprit frondeur des Dubliners, laissez-vous guider à travers les rues de cette ville envoûtante et découvrez les joyaux qui se cachent à chaque coin de rue.

1. Faites un pèlerinage littéraire au Trinity College et sa majestueuse bibliothèque

Le Trinity College est sans conteste l’un des monuments les plus emblématiques de Dublin. Fondée en 1592, cette université prestigieuse a vu défiler parmi ses étudiants des écrivains de renom tels que Jonathan Swift, Samuel Beckett, Oscar Wilde et Bram Stoker.

Visitez le campus historique : Ne manquez pas de flâner dans les jardins et les cours du campus, où vous pourrez admirer l’architecture ancienne et les sculptures qui ornent les bâtiments. Le College Green, situé à l’entrée principale, est un lieu de rendez-vous populaire pour les étudiants et les visiteurs.

Explorez la bibliothèque du Trinity College : La bibliothèque, qui est la plus grande d’Irlande et l’une des plus belles au monde, abrite notamment le célèbre Livre de Kells, un manuscrit enluminé datant du IXe siècle qui est considéré comme l’un des plus beaux exemples d’art médiéval.

Assistez à une conférence ou un événement culturel : Le Trinity College organise régulièrement des conférences, des expositions et des événements culturels ouverts au public. Consultez le programme sur le site de l’université pour ne rien manquer de ces rendez-vous intellectuels et artistiques.

2. Plongez dans l’histoire de l’Irlande au Kilmainham Gaol

Le Kilmainham Gaol, une ancienne prison située à l’ouest de Dublin, est un lieu chargé d’histoire qui vous permettra de mieux comprendre le passé tumultueux de l’Irlande et la longue lutte pour son indépendance.

Parcourez les couloirs et les cellules de la prison : Lors de la visite guidée, vous découvrirez les conditions de détention des prisonniers, qui étaient souvent entassés dans des cellules exiguës et insalubres. Vous pourrez voir les cellules où ont été emprisonnés des figures historiques marquantes comme Robert Emmet, Charles Stewart Parnell et les leaders de l’insurrection de Pâques 1916. Assistez à une reconstitution théâtrale : Pour mieux saisir l’atmosphère qui régnait dans la prison, des acteurs en costume d’époque vous feront revivre les scènes les plus marquantes de l’histoire du Kilmainham Gaol, notamment les procès, les exécutions et les évasions spectaculaires. Découvrez l’exposition permanente : Le musée situé dans l’enceinte de la prison retrace l’histoire de l’Irlande depuis le XVIIIe siècle jusqu’à l’indépendance. Des objets, des documents et des témoignages illustrent les différentes périodes et les événements clés de cette histoire passionnante.

3. Goûtez à l’âme de Dublin en flânant dans la rue animée de Temple Bar

Temple Bar est le quartier incontournable pour découvrir l’ambiance festive et chaleureuse qui règne à Dublin. Situé au cœur de la ville, ce quartier regorge de pubs, de restaurants, de galeries d’art et de boutiques qui vous feront vivre des moments inoubliables.

Savourez une pinte de bière dans un pub traditionnel : Prenez le temps de vous arrêter dans l’un des nombreux pubs qui jalonnent la rue, et commandez une pinte de Guinness ou de Smithwick’s pour goûter aux saveurs locales. La convivialité et l’authenticité de ces établissements vous feront vivre une expérience typiquement irlandaise.

Profitez des concerts et des spectacles en plein air : Les rues de Temple Bar sont souvent animées par des concerts et des spectacles de rue, notamment lors des festivals et des événements culturels qui ponctuent l’année. Ne manquez pas de vous arrêter pour écouter un groupe de musique traditionnelle irlandaise, ou pour assister à une représentation de danse ou de théâtre.

Découvrez l’artisanat et les créations locales : Les boutiques et les galeries d’art de Temple Bar vous permettront de découvrir le talent des artistes et des artisans locaux. N’hésitez pas à entrer pour admirer les œuvres exposées, et pourquoi pas, pour rapporter un souvenir de votre séjour à Dublin.

4. Ressentez l’émotion de la musique irlandaise lors d’une soirée au Cobblestone Pub

Le Cobblestone Pub, situé dans le quartier historique de Smithfield, est un lieu emblématique de la vie culturelle dublinoise. Ce pub traditionnel est réputé pour la qualité de ses sessions de musique irlandaise, qui attirent aussi bien les locaux que les touristes.

Assistez à une session de musique irlandaise : Les sessions, qui ont lieu tous les soirs de la semaine, réunissent des musiciens de tous horizons qui viennent partager leur passion pour la musique traditionnelle irlandaise. Laissez-vous porter par les airs entraînants des jigs, reels et hornpipes, et ressentez l’énergie et la joie de vivre qui se dégagent de ces mélodies. Initiez-vous à la musique et à la danse irlandaises : Le Cobblestone Pub propose des ateliers et des cours pour apprendre à jouer d’un instrument ou à danser sur les rythmes irlandais. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous trouverez assurément une activité qui vous permettra de vous immerger dans la culture locale. Rencontrez les habitués et les musiciens : Les soirées au Cobblestone Pub sont l’occasion de nouer des liens avec les Dubliners et de partager des moments conviviaux autour d’une pinte de bière. N’hésitez pas à engager la conversation avec les musiciens et les habitués, qui se feront un plaisir de vous raconter leurs histoires et de vous faire découvrir les secrets de leur ville.

5. Imprégnez-vous de la culture brassicole irlandaise à la Guinness Storehouse et à la Old Jameson Distillery

La bière et le whisky sont des éléments incontournables de la culture irlandaise, et Dublin est le berceau de deux marques mondialement connues : la Guinness et le whisky Jameson. Ne manquez pas de visiter leurs lieux de production pour découvrir les secrets de fabrication de ces breuvages emblématiques.

Explorez la Guinness Storehouse : Au sein de cette ancienne brasserie reconvertie en musée interactif, vous suivrez le processus de fabrication de la célèbre bière noire, depuis la sélection des ingrédients jusqu’à l’embouteillage. Vous pourrez en apprendre davantage sur l’histoire de la marque et sur les techniques de dégustation de la Guinness.

Dégustez une pinte de Guinness avec vue sur Dublin : La visite de la Guinness Storehouse se conclut par une dégustation au Gravity Bar, situé au dernier étage du bâtiment. Profitez de cette occasion pour savourer une pinte de Guinness tout en admirant une vue panoramique sur les toits de Dublin.

Visitez la Old Jameson Distillery : Cette ancienne distillerie, transformée en musée, vous fera découvrir l’histoire du whisky Jameson et les techniques de distillation qui ont contribué à son succès. Au cours de la visite, vous aurez l’occasion de comparer les saveurs du whisky irlandais avec celles de ses concurrents écossais et américains.

6. Remontez le temps en visitant les monuments historiques de la ville

Dublin est une ville qui a su préserver son patrimoine historique et architectural, et de nombreux monuments témoignent des différentes périodes et influences qui ont façonné son identité. Pour mieux comprendre l’histoire de la ville, il est indispensable de visiter certains de ces lieux emblématiques.

Découvrez la cathédrale Saint-Patrick : Construite au XIIIe siècle, cette majestueuse cathédrale gothique est dédiée à Saint-Patrick, le saint patron de l’Irlande. Vous pourrez y admirer de magnifiques vitraux, des sculptures et des monuments funéraires, ainsi que la chapelle où Jonathan Swift, l’auteur des « Voyages de Gulliver », a été enterré. Explorez le château de Dublin : Ce château médiéval, qui a été la résidence officielle des vice-rois d’Irlande jusqu’en 1922, abrite désormais des bureaux gouvernementaux et des salles de réception. La visite guidée vous permettra de découvrir les somptueux appartements d’État, la chapelle royale et les jardins du château. Parcourez les rues historiques de la ville : En vous promenant dans les rues de Dublin, vous découvrirez un patrimoine architectural riche et varié, qui témoigne des différentes époques et influences qui ont marqué la ville. Ne manquez pas de visiter O’Connell Street, Grafton Street et St Stephen’s Green pour admirer les bâtiments géorgiens, victoriens et modernes qui composent le paysage urbain dublinois.

Dublin est une ville qui a beaucoup à offrir aux voyageurs curieux et avides de découvertes. En suivant ce parcours et en explorant ses monuments, ses quartiers animés et ses lieux de culture, vous plongerez au cœur de l’histoire et de l’âme de cette cité fascinante. Nul doute que vous repartirez avec des souvenirs inoubliables et une irrésistible envie de revenir pour en découvrir encore davantage.

Alors n’hésitez plus et laissez-vous charmer par l’atmosphère unique de Dublin, où se mêlent convivialité, histoire et culture. Cette ville saura vous surprendre et vous séduire à chaque instant, que vous soyez un passionné d’histoire, un amateur de musique, un épicurien avide de saveurs locales ou simplement un voyageur en quête d’aventures et de rencontres. Dublin vous attend, prête à dévoiler ses trésors et à vous faire vivre des moments magiques dont vous vous souviendrez longtemps.