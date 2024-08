Quelles sont les subtiles différences entre blépharoplastie et canthopexie ?

En quête de rajeunissement ou d’amélioration esthétique du regard, vous avez probablement entendu parler de la blépharoplastie et de la canthopexie, deux interventions chirurgicales qui concernent les paupières et leur environnement.

Mais savez-vous réellement différencier ces deux procédés et déterminer lequel est le plus adapté à vos besoins ?

Cet article se propose de vous éclairer sur leurs spécificités, leurs indications respectives et les critères à prendre en compte pour faire le bon choix. Alors, suivez le guide !

Blépharoplastie et canthopexie : définition et objectifs

Pour commencer, il est essentiel de bien comprendre ce que sont ces deux interventions et quels en sont les objectifs principaux.

La blépharoplastie est une intervention de chirurgie esthétique qui vise à corriger les imperfections des paupières, qu’elles soient dues au vieillissement, à des anomalies congénitales ou à des traumatismes. Elle peut concerner les paupières supérieures et/ou inférieures et a pour but de redonner un aspect plus jeune et reposé au regard. Elle peut permettre d’améliorer la vision, en cas de paupières tombantes gênant le champ visuel. La canthopexie, quant à elle, est une chirurgie réparatrice qui consiste à renforcer et repositionner le coin externe de l’œil (appelé canthus latéral) et les paupières. Elle a pour objectif de donner un aspect plus harmonieux et rajeuni au regard, en corrigeant notamment un affaissement des paupières inférieures ou un aspect « œil rond » dû à l’écartement des canthi (coins des yeux).

La blépharoplastie : une intervention aux multiples facettes

La blépharoplastie est une opération très courante et peut être réalisée selon différentes techniques, en fonction des besoins et des objectifs du patient. On distingue ainsi :

La blépharoplastie supérieure , qui consiste à enlever l’excès de peau et éventuellement de graisse au niveau des paupières supérieures, pour corriger un aspect « paupières tombantes » ou fatiguées.

, qui consiste à enlever l’excès de peau et éventuellement de graisse au niveau des paupières supérieures, pour corriger un aspect « paupières tombantes » ou fatiguées. La blépharoplastie inférieure , qui vise à traiter les poches sous les yeux et à retendre la peau relâchée des paupières inférieures.

, qui vise à traiter les poches sous les yeux et à retendre la peau relâchée des paupières inférieures. La blépharoplastie asiatique, appelée blepharoplasty epicanthal, qui a pour but de créer un pli palpébral supérieur chez les personnes d’origine asiatique, pour un regard plus ouvert et lumineux.

La blépharoplastie peut être réalisée seule ou en association avec d’autres interventions esthétiques du visage, telles que le lifting cervico-facial, la rhinoplastie ou encore la génioplastie (chirurgie du menton).

La canthopexie : une intervention ciblée sur le coin externe de l’œil et les paupières

La canthopexie est une intervention moins connue que la blépharoplastie, mais tout aussi efficace pour améliorer l’aspect du regard. Elle est particulièrement indiquée en cas d’affaissement des paupières inférieures, de déformation du canthus latéral ou d’écartement excessif des coins des yeux. Elle peut être réalisée seule ou en complément d’une blépharoplastie, notamment pour éviter un affaissement postopératoire des paupières inférieures.

La canthopexie consiste à renforcer les structures de soutien du canthus latéral et à repositionner les paupières, en créant une légère tension qui permet de redonner une forme harmonieuse et rajeunissante au regard. Elle est réalisée sous anesthésie locale ou générale, en fonction des préférences du patient et du chirurgien, et dure en moyenne 1 à 2 heures.

Blépharoplastie ou canthopexie : comment choisir ?

Le choix entre blépharoplastie et canthopexie dépend principalement de vos besoins, de vos objectifs esthétiques et de votre morphologie oculaire. Voici quelques critères à prendre en compte pour vous aider à faire le bon choix :

Le type d’imperfection à corriger : si vous souhaitez traiter des paupières tombantes, des poches sous les yeux ou créer un pli palpébral supérieur, la blépharoplastie est l’intervention la plus appropriée. Si, en revanche, votre objectif est de corriger un affaissement des paupières inférieures, un aspect « œil rond » ou une déformation du coin externe de l’œil, la canthopexie est la solution la mieux adaptée. La combinaison éventuelle avec d’autres interventions : si vous envisagez de réaliser d’autres interventions esthétiques du visage en même temps, il peut être judicieux de choisir la blépharoplastie, qui se prête mieux à une combinaison avec un lifting cervico-facial, une rhinoplastie ou une génioplastie. En revanche, si votre objectif est uniquement de rajeunir et d’harmoniser votre regard, la canthopexie peut être une option intéressante. Les préférences du chirurgien : il est important de discuter de vos souhaits et de vos attentes avec le chirurgien esthétique qui vous prendra en charge, afin qu’il puisse vous orienter vers l’intervention la plus adaptée à votre cas. Certains chirurgiens préfèrent pratiquer la canthopexie en complément d’une blépharoplastie, tandis que d’autres estiment qu’elle peut être réalisée seule pour obtenir des résultats satisfaisants. L’avis de votre chirurgien est donc essentiel pour déterminer la meilleure option pour vous. Votre âge et votre état de santé : enfin, il est important de prendre en compte votre âge et votre état de santé général pour choisir entre blépharoplastie et canthopexie. Si vous êtes jeune et en bonne santé, les deux interventions peuvent être envisagées. En revanche, si vous êtes plus âgé ou si vous souffrez de certaines pathologies oculaires (comme le glaucome, par exemple), la canthopexie pourrait être une option plus sûre et moins invasive que la blépharoplastie.

En définitive, le choix entre blépharoplastie et canthopexie doit être mûrement réfléchi et discuté avec un professionnel de la santé esthétique. Chacune de ces interventions a ses avantages et ses spécificités, et il est important de bien comprendre leurs subtilités pour opter pour celle qui correspondra le mieux à vos attentes et à vos besoins.

Les résultats et la convalescence : à quoi s’attendre après une blépharoplastie ou une canthopexie ?

Quelle que soit l’intervention choisie, il est important d’avoir une idée réaliste des résultats et de la convalescence qui suivront. Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre après une blépharoplastie ou une canthopexie :

Les résultats : en général, les résultats d’une blépharoplastie ou d’une canthopexie sont visibles dès la fin de l’intervention, bien que des ecchymoses et un gonflement localisés puissent masquer les changements pendant quelques jours. Les résultats définitifs apparaissent généralement au bout de 3 à 6 mois, lorsque le processus de cicatrisation est achevé. Il ne faut pas oublier de signaler que les résultats d’une blépharoplastie ou d’une canthopexie ne sont pas permanents, mais qu’ils peuvent durer plusieurs années, en fonction de votre âge, de votre mode de vie et de l’élasticité de votre peau.

La convalescence : la durée de la convalescence varie en fonction de l'intervention et du patient, mais en général, il faut compter environ une semaine pour se remettre d'une blépharoplastie et deux semaines pour une canthopexie. Pendant cette période, il est recommandé de se reposer, d'éviter les efforts physiques et de suivre scrupuleusement les consignes postopératoires données par le chirurgien. Des douleurs, des ecchymoses et un gonflement peuvent survenir, mais ils sont généralement temporaires et peuvent être soulagés par des médicaments antidouleur et des compresses froides. Pour en savoir plus : https://www.em-consulte.com/article/112847/complications-des-blepharoplasties.

En résumé, la blépharoplastie et la canthopexie sont deux interventions chirurgicales qui visent à améliorer l’aspect du regard en corrigeant les imperfections des paupières et de leur environnement. Si la blépharoplastie est plus connue et polyvalente, la canthopexie est une option intéressante pour traiter des problèmes spécifiques, tels que l’affaissement des paupières inférieures ou l’écartement excessif des coins des yeux. Le choix entre ces deux interventions doit être guidé par vos besoins, vos objectifs esthétiques et l’avis de votre chirurgien. Enfin, il est important d’avoir une idée réaliste des résultats et de la convalescence qui suivront, afin d’être pleinement satisfait de votre décision et de profiter pleinement des bénéfices de votre intervention.