Wifi public : 5 des erreurs à éviter pour protéger votre vie privée et vos données

Imaginez-vous, confortablement installé dans un café ou en attendant votre train à la gare, et vous souhaitez profiter de la connexion wifi gratuite pour consulter vos emails, naviguer sur internet ou encore travailler sur votre ordinateur.

Les réseaux wifi publics sont certes pratiques, mais ils ne sont pas sans risques.

En effet, leur utilisation peut exposer vos données personnelles et sensibles aux yeux des pirates informatiques.

Nous vous présentons les 5 erreurs les plus courantes à éviter lorsque vous utilisez un wifi public, pour vous assurer une connexion sécurisée et protégée.

Erreur n°1 : Se connecter automatiquement aux réseaux wifi publics

Il est très tentant de configurer son smartphone, sa tablette ou son ordinateur portable pour se connecter automatiquement aux réseaux wifi publics dès qu’ils sont disponibles. Cela peut paraître pratique, mais cela comporte des risques importants pour la sécurité de vos données.

Les réseaux non sécurisés : Se connecter automatiquement à un wifi public peut vous amener à vous connecter à des réseaux non sécurisés, et donc potentiellement dangereux. En effet, certains pirates informatiques créent des réseaux wifi publics factices pour attirer les utilisateurs et voler leurs données personnelles.

La surveillance des connexions : Même si le réseau wifi public auquel vous vous connectez est légitime, il est possible que des personnes mal intentionnées surveillent les connexions des utilisateurs pour intercepter leurs données. Il est donc préférable de choisir manuellement le réseau auquel vous vous connectez et de vous assurer qu’il est sécurisé.

Erreur n°2 : Ne pas utiliser de VPN

Un VPN (Virtual Private Network) est un outil essentiel pour assurer la sécurité de vos données lors de l’utilisation d’un wifi public. Il vous permet de créer une connexion sécurisée et cryptée entre votre appareil et le réseau, rendant ainsi vos données inaccessibles aux pirates informatiques.

Le choix du VPN : De nombreux VPN sont disponibles sur le marché, gratuits ou payants. Il est important de choisir un VPN de qualité et de confiance, car certains d’entre eux peuvent être très lents ou ne pas offrir un niveau de sécurité suffisant. Prenez donc le temps de comparer les offres et de lire les avis des utilisateurs avant de faire votre choix. La configuration du VPN : Une fois que vous avez choisi un VPN, prenez le temps de bien le configurer sur vos appareils. Assurez-vous que le VPN se connecte automatiquement dès que vous vous connectez à un réseau wifi public, pour vous garantir une protection constante.

Erreur n°3 : Ne pas vérifier la sécurité du réseau wifi

Lorsque vous vous connectez à un wifi public, il est important de vérifier que le réseau est sécurisé. Voici quelques points à vérifier :

Le protocole de sécurité : Assurez-vous que le réseau utilise un protocole de sécurité tel que WPA2 ou WPA3. Ces protocoles chiffrent les données échangées entre votre appareil et le réseau, empêchant ainsi les pirates informatiques d’intercepter vos informations.

Le certificat SSL : Lorsque vous naviguez sur internet, vérifiez que les sites que vous consultez disposent d’un certificat SSL (Secure Sockets Layer). Ce certificat garantit que la connexion entre votre appareil et le site est sécurisée et cryptée. Vous pouvez vérifier la présence d’un certificat SSL en regardant si l’adresse du site commence par « https:// » et si un cadenas apparaît à côté de l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur.

Erreur n°4 : Utiliser des services et applications non sécurisés

Même si vous utilisez un VPN et que vous êtes connecté à un réseau wifi sécurisé, il est important de faire preuve de vigilance quant aux services et applications que vous utilisez. En effet, certains d’entre eux peuvent présenter des failles de sécurité ou ne pas protéger correctement vos données.

Les mises à jour : Assurez-vous que vos applications et votre système d’exploitation sont régulièrement mis à jour. Les mises à jour corrigent souvent des failles de sécurité et améliorent la protection de vos données. Les applications tierces : Méfiez-vous des applications provenant de sources inconnues ou non vérifiées. Certaines d’entre elles peuvent contenir des logiciels malveillants ou espionner vos données. Privilégiez les applications proposées par des éditeurs reconnus et vérifiez les autorisations qu’elles demandent avant de les installer. Les services de stockage en ligne : Lorsque vous utilisez un service de stockage en ligne, comme Google Drive ou Dropbox, assurez-vous qu’il offre un niveau de sécurité suffisant. Privilégiez les services qui chiffrent vos données à la fois lors du transfert et lors du stockage. De plus, il est recommandé d’utiliser une authentification à deux facteurs pour protéger l’accès à vos données.

Erreur n°5 : Négliger la sécurité de ses comptes en ligne

Enfin, il est essentiel de protéger vos comptes en ligne lorsque vous utilisez un wifi public. Voici quelques conseils pour renforcer la sécurité de vos comptes :

Les mots de passe : Utilisez des mots de passe complexes et uniques pour chacun de vos comptes en ligne. Évitez les mots de passe faciles à deviner, comme « 123456 » ou « password ». Utilisez plutôt une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Pensez à changer régulièrement vos mots de passe, et n’utilisez pas le même mot de passe pour plusieurs comptes.

Les gestionnaires de mots de passe : Pour vous aider à gérer vos mots de passe, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe. Ces applications stockent vos mots de passe de manière sécurisée et vous permettent de les retrouver facilement lorsque vous en avez besoin. Certains gestionnaires de mots de passe proposent des fonctionnalités pour générer des mots de passe complexes et les changer automatiquement.

L’authentification à deux facteurs : Activez l’authentification à deux facteurs (2FA) pour vos comptes en ligne lorsque cela est possible. La 2FA ajoute une couche de sécurité supplémentaire en vous demandant de fournir un code ou une confirmation par le biais de votre téléphone ou d’une application spécifique en plus de votre mot de passe. Ainsi, même si un pirate informatique parvient à obtenir votre mot de passe, il ne pourra pas accéder à votre compte sans cette vérification supplémentaire.

La prudence avec les emails : Soyez vigilant avec les emails que vous recevez, surtout lors de l’utilisation d’un wifi public. Ne cliquez pas sur des liens ou des pièces jointes provenant d’expéditeurs inconnus ou suspects. Les pirates informatiques utilisent souvent des techniques de phishing pour obtenir vos identifiants et mots de passe. Si vous avez un doute sur la légitimité d’un email, contactez directement l’expéditeur par un autre moyen pour vérifier sa provenance.

L’utilisation d’un wifi public est certes pratique, mais comporte des risques pour la sécurité de vos données et de vos comptes en ligne. En évitant ces 5 erreurs courantes et en suivant les conseils de cet article, vous pourrez profiter sereinement des réseaux wifi publics sans craindre pour la protection de votre vie privée et de vos informations sensibles. N’oubliez pas que la sécurité de vos données dépend avant tout de votre vigilance et des précautions que vous prenez. Alors, la prochaine fois que vous vous connecterez à un wifi public, pensez à ces conseils et assurez-vous de naviguer en toute sécurité.