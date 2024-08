5 joyaux français à découvrir sans voiture !

Êtes-vous un amoureux de la nature et des voyages soucieux de préserver l’environnement ?

Si la réponse est oui, alors cet article est fait pour vous.

La France regorge de destinations magnifiques et accessibles sans voiture, parfaites pour les voyageurs éco-responsables souhaitant découvrir les trésors cachés de l’Hexagone tout en limitant leur empreinte carbone.

Voici cinq joyaux français à ne pas manquer, qui vous donneront à coup sûr l’envie de chausser vos chaussures de marche et de vous lancer à l’aventure en transport en commun ou à vélo.

1. Le parc naturel régional de Camargue

Connue pour sa faune et sa flore exceptionnelles, la Camargue est un incontournable pour les voyageurs éco-responsables. Ce parc naturel situé au sud de la France, entre les deux bras du delta du Rhône, offre une expérience unique de découverte de la nature. Voici quelques activités que vous pourrez réaliser dans cette région unique :

Observer les flamants roses et les oiseaux migrateurs qui font escale en Camargue chaque année.

et les oiseaux migrateurs qui font escale en Camargue chaque année. Visiter les manades , ces exploitations agricoles typiques où vous pourrez approcher les célèbres chevaux camarguais et les taureaux de race locale.

, ces exploitations agricoles typiques où vous pourrez approcher les célèbres chevaux camarguais et les taureaux de race locale. Découvrir la culture locale en vous promenant dans les ruelles de Saintes-Maries-de-la-Mer, la capitale de la Camargue.

en vous promenant dans les ruelles de Saintes-Maries-de-la-Mer, la capitale de la Camargue. Profiter des plages de sable fin pour vous détendre ou pratiquer des sports nautiques.

Pour vous rendre en Camargue sans voiture, vous pouvez emprunter le train jusqu’à la gare d’Arles, puis prendre une navette ou un bus pour rejoindre les différents sites d’intérêt.

2. La ville médiévale de Rocamadour

Perchée à flanc de falaise, la cité de Rocamadour est un véritable joyau du patrimoine français. Ce haut lieu de pèlerinage est niché au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy, dans le département du Lot. Voici quelques incontournables de cette destination unique :

Explorer les ruelles étroites et tortueuses de cette ville médiévale qui semble défier les lois de la gravité.

qui semble défier les lois de la gravité. Visiter la basilique Saint-Sauveur et la crypte Saint-Amadour, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

et la crypte Saint-Amadour, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Admirer la vue imprenable sur la vallée de l’Alzou depuis le château de Rocamadour et les remparts.

et les remparts. Se promener dans les sentiers de randonnée environnants pour découvrir la faune et la flore locales.

Pour rejoindre Rocamadour sans voiture, vous pouvez prendre le train jusqu’à la gare de Gourdon ou de Gramat, puis emprunter un bus pour arriver à destination.

3. L’île de Bréhat

Surnommée l’« île aux fleurs », Bréhat est une île bretonne située à quelques encablures de la côte de granit rose, dans les Côtes-d’Armor. Accessible en bateau, cette destination de rêve est idéale pour les voyageurs éco-responsables. Voici quelques activités à ne pas manquer :

Découvrir les rhododendrons , les camélias et les mimosas qui colorent les paysages de l’île.

, les camélias et les mimosas qui colorent les paysages de l’île. Profiter des plages de sable fin et des eaux turquoise pour vous détendre ou vous baigner.

et des eaux turquoise pour vous détendre ou vous baigner. Explorer les sentiers de randonnée à pied ou à vélo pour admirer les panoramas sur la mer.

à pied ou à vélo pour admirer les panoramas sur la mer. Visiter le phare du Paon, emblème de l’île, et le fort de Bréhat.

Pour vous rendre sur l’île de Bréhat sans voiture, empruntez le train jusqu’à la gare de Paimpol, puis prenez le bus jusqu’à l’embarcadère de l’Arcouest pour embarquer sur une navette maritime.

4. Les gorges du Verdon

Le Verdon est l’un des plus beaux et des plus impressionnants canyons d’Europe, situé entre les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var. Ce site grandiose offre de nombreuses activités pour les amoureux de la nature et des sports de plein air :

Pratiquer le canyoning , l’escalade ou la randonnée pour découvrir les gorges sous toutes leurs coutures.

, l’escalade ou la randonnée pour découvrir les gorges sous toutes leurs coutures. Naviguer en kayak , en pédalo ou en bateau électrique sur les eaux cristallines du Verdon.

, en pédalo ou en bateau électrique sur les eaux cristallines du Verdon. Admirer les gypaètes barbus , ces rapaces majestueux qui ont élu domicile dans les gorges.

, ces rapaces majestueux qui ont élu domicile dans les gorges. Visiter les villages pittoresques de Moustiers-Sainte-Marie et de Castellane, qui surplombent les gorges.

Pour rejoindre les gorges du Verdon sans voiture, vous pouvez prendre le train jusqu’à la gare de Manosque, puis emprunter une navette ou un bus pour accéder aux différents points d’intérêt.

5. Le village d’Apremont-sur-Allier

Classé parmi les plus beaux villages de France, Apremont-sur-Allier est un véritable écrin de verdure situé dans le département du Cher, en région Centre-Val de Loire. Ce village médiéval est traversé par la rivière Allier et se distingue par ses maisons à colombages et ses jardins fleuris. Voici quelques activités à ne pas manquer lors de votre visite :

Se promener dans les ruelles pavées et admirer les maisons à colombages et les jardins fleuris qui confèrent au village un charme irrésistible.

et les qui confèrent au village un charme irrésistible. Visiter le château d’Apremont , un édifice du XIIe siècle qui surplombe le village et offre une vue imprenable sur la rivière Allier.

, un édifice du XIIe siècle qui surplombe le village et offre une vue imprenable sur la rivière Allier. Explorer les jardins du parc floral , qui s’étendent sur 12 hectares et offrent un cadre bucolique pour une promenade en famille ou entre amis.

, qui s’étendent sur 12 hectares et offrent un cadre bucolique pour une promenade en famille ou entre amis. Découvrir les sentiers de randonnée qui sillonnent les alentours du village, pour apprécier la richesse de la faune et de la flore locales.

Pour vous rendre à Apremont-sur-Allier sans voiture, vous pouvez prendre le train jusqu’à la gare de Nevers, puis emprunter un bus pour rejoindre le village en quelques minutes.

La France regorge de trésors cachés pour les voyageurs éco-responsables, qui souhaitent découvrir des sites d’exception sans utiliser de voiture. Que vous soyez amateur de nature sauvage, de patrimoine historique ou de paysages marins, ces cinq joyaux français vous offriront une expérience de voyage inoubliable, dans le respect de l’environnement et des générations futures. Alors n’hésitez plus, préparez votre sac à dos et embarquez pour une aventure éco-responsable à la découverte des merveilles de l’Hexagone.