Près d’Angers, ces 4 pépites méconnues méritent le détour

La région d’Angers, située dans le Maine-et-Loire, offre un riche patrimoine culturel et naturel, souvent méconnu et pourtant digne d’intérêt.

Si la ville d’Angers et ses environs sont connus pour leurs châteaux et leurs vignobles, il existe des sites plus discrets et authentiques qui méritent le détour.

Nous vous proposons de découvrir 4 joyaux méconnus situés à proximité d’Angers, qui sauront vous charmer par leur beauté et leur originalité.

1. Le parc oriental de Maulévrier

À seulement 50 minutes en voiture d’Angers, le parc oriental de Maulévrier est le plus grand jardin japonais d’Europe, et l’un des plus anciens. Ce lieu unique en son genre vous invite à un voyage dépaysant et poétique au cœur d’un espace naturel préservé.

Un jardin à l’atmosphère zen : Le parc oriental de Maulévrier a été conçu au début du XXe siècle par l’architecte Alexandre Marcel, adepte de l’art des jardins japonais. Ce lieu enchanteur vous plonge dans une ambiance zen et relaxante, où chaque élément a été pensé pour créer une harmonie entre nature et culture. Vous pourrez y admirer des végétaux rares et précieux, des bassins aux carpes koï, des ponts de pierre typiques et de multiples lanternes japonaises qui jalonnent les allées.

2. Les troglodytes de Louresse-Rochemenier

Découvrez un autre aspect du patrimoine angevin en visitant les troglodytes de Louresse-Rochemenier, un véritable village souterrain situé à une quarantaine de minutes d’Angers. Ce site exceptionnel témoigne d’un mode de vie atypique et fascinant qui a marqué l’histoire locale pendant des siècles et dont il reste encore de nombreux vestiges.

Un habitat troglodytique : Les troglodytes de Louresse-Rochemenier sont un ensemble de cavités creusées dans le tuffeau, une pierre calcaire typique de la région. Ce village souterrain abritait autrefois des habitations, des étables, des caves à vin et même une chapelle. La visite guidée vous permet de découvrir ces différents espaces et de comprendre comment vivaient leurs occupants.

3. Le château du Plessis-Bourré

Si la région d’Angers est réputée pour ses châteaux, le château du Plessis-Bourré est un véritable joyau méconnu situé à seulement 30 minutes du centre-ville. Ce château de style gothique et Renaissance est entouré de douves et de jardins à la française, offrant un cadre romantique et pittoresque pour une visite inoubliable.

Un monument historique : Construit au XVe siècle, le château du Plessis-Bourré est un parfait exemple de l’architecture médiévale et Renaissance. Vous serez séduit par ses tours élancées, ses murs crénelés et ses fenêtres à meneaux. À l’intérieur, vous pourrez admirer de superbes salles voûtées et des plafonds à la française, ainsi que de précieuses tapisseries et peintures.

4. L’Abbaye de Fontevraud

Située à environ une heure d’Angers, l’Abbaye de Fontevraud est l’une des plus grandes cités monastiques d’Europe et un véritable trésor de l’histoire et de l’art. Fondée au XIIe siècle, cette abbaye royale bénédictine abrite notamment les gisants de plusieurs rois et reines de France, ainsi que des espaces d’exposition et de méditation.

Un patrimoine historique exceptionnel : L’Abbaye de Fontevraud est un site chargé d’histoire, qui a connu de nombreux bouleversements au fil des siècles. Vous pourrez y découvrir l’église abbatiale, le cloître, les cuisines romanes, le dortoir des convers et bien d’autres espaces témoignant de la vie monastique et royale. Parmi les incontournables, ne manquez pas les gisants d’Aliénor d’Aquitaine, d’Henri II Plantagenêt et de leurs fils, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre, qui confèrent à l’abbaye une dimension historique et symbolique unique.

La région d’Angers recèle de véritables trésors méconnus qui méritent d’être découverts et appréciés à leur juste valeur. Que vous soyez passionné d’histoire, d’art, de nature ou simplement à la recherche d’une escapade dépaysante, ces 4 joyaux vous offriront une expérience enrichissante et inoubliable. N’hésitez pas à sortir des sentiers battus pour explorer ces sites d’exception, qui sauront vous surprendre et vous émerveiller par leur beauté et leur authenticité.

Le parc oriental de Maulévrier, les troglodytes de Louresse-Rochemenier, le château du Plessis-Bourré et l’Abbaye de Fontevraud sont autant d’invitations à la découverte et au rêve, qui témoignent de la richesse et de la diversité du patrimoine angevin. Laissez-vous séduire par ces pépites touristiques et vivez des moments inoubliables au cœur de ces lieux chargés d’histoire et d’émotions.