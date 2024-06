Suivez nos conseils pour bien se préparer à affronter le froid en randonnée

Randonner en hiver peut être une expérience magique et unique, avec ses paysages enneigés, ses vastes étendues blanches et son air pur et vivifiant.

Toutefois, il est important de bien se préparer pour affronter les conditions climatiques, protéger son corps du froid et éviter les risques d’hypothermie.

Nous vous donnerons les conseils et astuces indispensables pour bien vous équiper et profiter pleinement de vos randonnées hivernales.

1. Comprendre le principe des 3 couches

Le système des 3 couches est une méthode largement utilisée pour bien s’habiller et se protéger du froid lors de randonnées en montagne. Ce principe consiste à superposer trois types de vêtements différents, chacun ayant une fonction spécifique, pour assurer une isolation thermique optimale et une évacuation efficace de la transpiration.

Voici les trois couches essentielles :

La couche de base : Elle se porte à même la peau et a pour but de réguler la température du corps en évacuant la transpiration. Optez pour des matières synthétiques comme le polyester ou des fibres naturelles comme la laine mérinos, qui sont respirantes et sèchent rapidement. Évitez le coton, qui retient l’humidité et peut provoquer une sensation de froid. Les sous-vêtements thermiques, les maillots de corps à manches longues et les collants sont des exemples de vêtements pour cette couche. La couche isolante : Son rôle est de maintenir la chaleur corporelle et de protéger du froid. Les matériaux les plus adaptés pour cette couche sont la laine, le duvet, la polaire ou les fibres synthétiques, comme le Primaloft. Les vestes et pantalons isolants se déclinent en différentes épaisseurs, à adapter selon l’intensité du froid et votre niveau d’activité. N’hésitez pas à superposer plusieurs couches isolantes si besoin. La couche protectrice : Elle doit protéger de l’humidité extérieure (pluie, neige, vent) tout en laissant respirer la peau. Les vêtements de cette couche doivent être imperméables et coupe-vent, mais respirants pour éviter la condensation à l’intérieur. Le Gore-Tex est un exemple de membrane performante pour cette couche. Les vestes et pantalons de randonnée imperméables constituent cette dernière couche protectrice.

2. Choisir les bonnes chaussures et chaussettes

Les pieds sont particulièrement exposés au froid et à l’humidité lors des randonnées hivernales. Il est donc primordial de les protéger avec des chaussures adaptées et des chaussettes de qualité.

Voici quelques conseils pour bien choisir vos chaussures et chaussettes :

Les chaussures : Optez pour des chaussures de randonnée montantes et imperméables, conçues pour les conditions hivernales, avec une semelle épaisse et crantée pour une bonne adhérence sur les surfaces glissantes. Le Gore-Tex est, encore une fois, un bon choix pour la membrane imperméable. Assurez-vous que vos chaussures sont respirantes et confortables, et pensez à les essayer avec les chaussettes que vous porterez en randonnée pour éviter les mauvaises surprises.

Les chaussettes : Privilégiez les chaussettes en laine mérinos ou en fibres synthétiques, qui évacuent bien l’humidité et offrent une bonne isolation thermique. Évitez le coton, qui retient l’humidité et augmente le risque d’ampoules. Les chaussettes de randonnée doivent être suffisamment épaisses pour vous tenir chaud, mais pas trop serrées pour ne pas comprimer vos pieds et nuire à la circulation sanguine.

3. Protéger les extrémités du corps

Les extrémités du corps, comme les mains, les pieds et la tête, sont les parties les plus exposées au froid et les plus sensibles aux engelures. Il est donc important de les protéger efficacement avec des accessoires adaptés.

Voici quelques recommandations pour bien protéger vos extrémités :

Les gants ou moufles : Portez des gants ou moufles imperméables et isolants pour garder vos mains au chaud et au sec. Les gants en Gore-Tex sont une option performante, et certains modèles intègrent une doublure amovible pour une meilleure gestion de la chaleur. Les moufles sont plus chaudes que les gants, car elles permettent aux doigts de se réchauffer mutuellement, mais elles offrent moins de dextérité.

Le bonnet ou la cagoule : Le bonnet est un accessoire indispensable pour protéger la tête et les oreilles du froid, car une grande partie de la chaleur corporelle se perd par la tête. Choisissez un bonnet en laine ou en fibres synthétiques, avec une doublure en polaire pour plus de confort. La cagoule, quant à elle, offre une protection intégrale du visage et du cou, et peut être un atout précieux lors des randonnées par temps très froid ou venteux.

Le cache-cou ou tour de cou : Il permet de protéger le cou et, si besoin, le bas du visage, du froid et du vent. Privilégiez les matières respirantes et isolantes, comme la laine mérinos ou la polaire, pour un maximum de confort et de chaleur. Le tour de cou est un accessoire polyvalent qui peut être utilisé comme bandeau, bonnet ou cagoule en fonction de vos besoins.

Les guêtres : Elles sont particulièrement utiles pour protéger les mollets et les chevilles du froid, de l’humidité et de la neige. Les guêtres s’attachent autour des chaussures et remontent sur les jambes, et sont généralement fabriquées dans des matières imperméables et résistantes à l’abrasion. Elles permettent de limiter les infiltrations de neige dans vos chaussures.

4. Adapter son habillement à son niveau d’activité et aux conditions météo

Il est important de prendre en compte votre niveau d’activité et les conditions météo lors de la préparation de votre tenue de randonnée. En effet, un effort soutenu génère de la chaleur et de la transpiration, et il est essentiel de pouvoir ajuster facilement votre équipement pour éviter la surchauffe ou la sensation de froid dûe à l’humidité.

Voici quelques astuces pour adapter votre tenue à votre randonnée :

Utilisez des vêtements modulables : Optez pour des vêtements avec des zips de ventilation, des manches amovibles ou des systèmes d’ouverture rapide pour pouvoir ajuster facilement votre tenue en fonction de votre niveau d’effort et des variations de température.

Prévoyez des vêtements de rechange : Emportez toujours des vêtements de rechange dans votre sac à dos, en particulier des sous-vêtements et des chaussettes, pour pouvoir vous mettre au sec en cas de transpiration excessive ou d’humidité.

Surveillez la météo : Consultez les prévisions météo avant de partir en randonnée et adaptez votre équipement en conséquence. N’oubliez pas que les conditions météo en montagne peuvent changer rapidement, et qu’il est donc important de prévoir des vêtements adaptés à toutes les éventualités (pluie, neige, vent, froid, etc.).

Écoutez votre corps : Soyez attentif aux signaux de votre corps et n’hésitez pas à ajuster votre tenue en cours de randonnée si vous avez trop chaud ou trop froid. Il est important de prévenir les variations de température et d’humidité pour éviter les risques d’hypothermie ou de déshydratation.

5. Bien s’alimenter et s’hydrater pour lutter contre le froid

En plus de bien s’habiller, il est important de bien s’alimenter et de s’hydrater lors de randonnées hivernales, car le corps consomme davantage d’énergie pour se réchauffer et lutter contre le froid.

Voici quelques conseils pour bien vous alimenter et vous hydrater lors de vos randonnées :

Mangez régulièrement : Consommez des aliments riches en calories et en nutriments, comme des fruits secs, des barres énergétiques, des oléagineux ou du chocolat, tout au long de la journée pour maintenir un apport énergétique constant et éviter les fringales.

Optez pour des repas chauds : Prévoyez des repas chauds et réconfortants pour le déjeuner et le dîner, comme des soupes, des plats en sauce ou des boissons chaudes, qui vous aideront à vous réchauffer et à reprendre des forces.

Hydratez-vous régulièrement : Il est primordial de boire de l’eau régulièrement, même si vous n’avez pas soif, pour compenser les pertes d’hydratation liées à l’effort et à la respiration dans l’air froid. Emportez une gourde isotherme pour garder votre eau à une température agréable et éviter qu’elle ne gèle.

Évitez l’alcool : Bien qu’il procure une sensation de chaleur immédiate, l’alcool dilate les vaisseaux sanguins et augmente la perte de chaleur corporelle, ce qui peut accentuer la sensation de froid et augmenter les risques d’hypothermie. Privilégiez plutôt une boisson chaude sans alcool pour vous réchauffer.

La clé pour bien s’habiller et se protéger du froid en randonnée réside dans la compréhension du principe des 3 couches et dans l’adaptation de votre équipement à votre niveau d’activité et aux conditions météo. N’oubliez pas de protéger vos extrémités avec des accessoires adaptés et de bien vous alimenter et vous hydrater pour lutter efficacement contre le froid. En suivant ces conseils, vous serez prêt à affronter les défis de la randonnée hivernale et à profiter pleinement des paysages enneigés qui vous attendent.