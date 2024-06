7 conseils à suivre pour ne pas regretter votre achat d’ordinateur portable

Vous avez décidé d’acheter un ordinateur portable, mais face à la multitude de modèles et de caractéristiques disponibles sur le marché, vous vous sentez un peu perdu et craignez de faire un mauvais choix ?

Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous guider !

Nous vous présentons les 7 erreurs les plus courantes à éviter lors de l’achat d’un PC portable, afin que vous puissiez dénicher la perle rare qui correspondra parfaitement à vos besoins et à votre budget.

1. Choisir un ordinateur uniquement pour son design ou sa marque

L’esthétique d’un ordinateur portable peut être un critère de choix important, surtout si vous comptez l’utiliser quotidiennement, en déplacement ou au travail. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la beauté extérieure ne fait pas tout ! Un ordinateur au design séduisant peut cacher des performances médiocres ou un prix excessif. De même, se fier uniquement à la réputation d’une marque peut vous conduire à passer à côté de modèles moins connus mais tout aussi performants.

Ne vous laissez pas aveugler par l’apparence : privilégiez les caractéristiques techniques et le rapport qualité-prix.

Évitez les préjugés : explorez les offres de différentes marques, y compris les moins connues.

2. Sous-estimer l’importance de la qualité de l’écran

L’écran est l’un des éléments les plus importants d’un ordinateur portable, car c’est lui qui vous permettra de travailler, de jouer ou de regarder des films confortablement. Malheureusement, il est souvent négligé au profit de critères tels que la puissance du processeur ou la capacité de stockage. Pourtant, un écran de mauvaise qualité peut entraîner une fatigue visuelle rapide et nuire à votre expérience d’utilisation.

Privilégiez une résolution élevée : un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) est un minimum pour profiter d’une image nette et détaillée.

Optez pour un écran IPS : cette technologie offre des angles de vision larges et des couleurs plus fidèles que les écrans TN.

Prenez en compte la taille de l’écran : un écran de 13 à 15 pouces est généralement un bon compromis entre mobilité et confort d’utilisation.

3. Négliger l’autonomie de la batterie

L’un des principaux avantages d’un ordinateur portable est sa mobilité, qui vous permet de travailler ou de vous divertir où que vous soyez. Or, cette mobilité est grandement compromise si vous devez constamment chercher une prise électrique pour recharger votre PC ! Une batterie de faible autonomie peut ainsi rapidement devenir un calvaire au quotidien.

Vérifiez l’autonomie annoncée : une autonomie moyenne de 8 heures est un bon point de départ, mais gardez à l’esprit que les chiffres avancés par les constructeurs sont souvent optimistes.

Privilégiez les processeurs peu énergivores : les processeurs de la gamme Intel Core U ou les AMD Ryzen série U sont conçus pour offrir une bonne performance tout en consommant peu d’énergie.

Optez pour un écran moins gourmand : un écran de taille modeste et de résolution raisonnable consommera moins d’énergie qu’un écran 4K de grande taille.

4. Surévaluer ou sous-estimer vos besoins en termes de puissance

Il est crucial de choisir un ordinateur portable en fonction de vos besoins réels en termes de puissance, afin d’éviter de payer pour des performances dont vous ne vous servirez jamais ou, au contraire, de vous retrouver avec un PC trop lent pour vos activités.

Évaluez vos besoins : pour une utilisation bureautique et multimédia, un processeur milieu de gamme, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go suffisent généralement ; pour des tâches plus gourmandes comme le montage vidéo ou les jeux vidéo, visez un processeur haut de gamme, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go ou plus.

Tenez compte de l’évolutivité : certains ordinateurs portables permettent d’ajouter de la mémoire ou de remplacer le disque dur, ce qui peut être intéressant si vos besoins évoluent avec le temps.

Ne négligez pas la carte graphique : si vous comptez jouer à des jeux vidéo ou réaliser des tâches graphiques exigeantes, optez pour un ordinateur portable équipé d’une carte graphique dédiée.

5. Ignorer les connectiques et les fonctionnalités supplémentaires

Les connectiques et les fonctionnalités supplémentaires d’un ordinateur portable peuvent grandement améliorer votre expérience d’utilisation et votre productivité. Pourtant, elles sont souvent négligées lors de l’achat.

Assurez-vous de disposer des ports nécessaires : vérifiez la présence de ports USB (de préférence USB 3.0 ou supérieur), HDMI ou DisplayPort, ainsi que d’un lecteur de carte SD si vous en avez besoin.

Optez pour un clavier confortable : un clavier ergonomique et rétroéclairé peut être un atout précieux pour travailler dans de bonnes conditions, surtout si vous tapez souvent de longs textes.

Ne négligez pas le Wi-Fi et le Bluetooth : une bonne connexion Wi-Fi est indispensable pour profiter pleinement des possibilités offertes par votre ordinateur portable, tandis que le Bluetooth vous permettra de connecter facilement des périphériques sans fil, tels que des écouteurs ou une souris.

Envisagez les fonctionnalités supplémentaires : certaines fonctionnalités, comme un écran tactile, un lecteur d’empreintes digitales ou une webcam de bonne qualité, peuvent être très utiles selon votre usage.

6. Faire l’impasse sur la garantie et le service après-vente

Un ordinateur portable est un investissement important, et il est essentiel de s’assurer qu’il sera bien protégé en cas de problème technique ou de panne. De plus, le service après-vente peut grandement influencer votre satisfaction globale avec votre achat.

Vérifiez la durée et les conditions de la garantie : une garantie de deux ans est généralement un minimum, et assurez-vous qu’elle couvre bien les éventuels défauts de fabrication ou de matériaux.

Privilégiez un service après-vente de qualité : renseignez-vous sur la réputation du constructeur en matière de service client et de support technique, ainsi que sur les délais et les coûts de réparation.

Envisagez une extension de garantie : si vous utilisez intensivement votre ordinateur portable et souhaitez le conserver longtemps, il peut être judicieux d’investir dans une extension de garantie pour plus de sérénité.

7. Ne pas tenir compte de l’évolutivité et de la durabilité

Un ordinateur portable est un achat durable, et il est important de veiller à ce qu’il puisse évoluer avec vos besoins et résister au temps. De plus, la durabilité de votre PC portable est un enjeu écologique et économique.

Privilégiez les modèles évolutifs : certains ordinateurs portables permettent d’ajouter de la mémoire, de remplacer le disque dur ou de changer la batterie, ce qui peut prolonger leur durée de vie et s’adapter à vos besoins futurs.

Optez pour une construction solide : un ordinateur portable bien construit, avec un châssis robuste et des charnières de qualité, résistera mieux aux chocs et à l’usure du temps.

Envisagez les aspects écologiques : choisir un ordinateur portable éco-responsable, avec une faible consommation énergétique, des matériaux recyclés ou recyclables et une politique de reprise en fin de vie, est bénéfique pour l’environnement et peut vous faire économiser de l’énergie.

L’achat d’un ordinateur portable peut être un véritable parcours du combattant, tant les critères à prendre en compte sont nombreux et variés. Toutefois, en évitant les 7 erreurs courantes présentées dans cet article, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour trouver le PC portable parfait pour vous. N’oubliez pas que l’essentiel est de déterminer vos besoins réels en termes de performances, d’autonomie, de qualité d’écran et de connectiques, tout en tenant compte de la garantie, du service après-vente et de la durabilité de l’appareil. Ainsi, vous pourrez profiter pleinement de votre nouvel ordinateur portable, sans regrets ni mauvaises surprises !