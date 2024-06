Astuces et conseils pour bien préparer la visite d’un bien immobilier à distance

Vous cherchez à acheter ou louer un bien immobilier, mais vous ne pouvez pas vous rendre sur place pour le visiter ?

Pas de panique, il est tout à fait possible de visiter un bien à distance.

Même si cela peut sembler compliqué au premier abord, cette méthode offre de nombreux avantages, notamment un gain de temps et d’argent.

Nous allons vous présenter les différentes étapes pour réaliser une visite à distance réussie, ainsi que les outils et astuces pour vous faciliter la tâche.

Alors, préparez-vous à découvrir votre futur chez-vous sans bouger de votre canapé !

1. Préparez-vous en amont

Avant de vous lancer dans la visite d’un bien à distance, il est essentiel de bien vous préparer en amont. Cette étape vous permettra de gagner du temps et de vous assurer que vous ne passerez pas à côté de la perle rare. Voici quelques conseils pour bien préparer votre recherche immobilière à distance :

Établissez vos critères essentiels : Avant de commencer à chercher un bien, déterminez quels sont vos critères de recherche prioritaires (surface, nombre de pièces, budget, localisation, etc.). Cela vous permettra de cibler plus facilement les biens qui correspondent à vos attentes.

Utilisez les sites internet dédiés : Les sites d’annonces immobilières en ligne sont vos meilleurs alliés pour trouver un bien à distance. Ils vous permettent de filtrer les annonces selon vos critères de recherche et de consulter les photos et descriptions des biens à vendre ou à louer.

Préparez une liste de questions : Lors de la visite à distance, il est important de poser toutes les questions qui vous préoccupent concernant le bien. Pour ne rien oublier, préparez une liste de questions à poser au propriétaire ou à l’agent immobilier.

2. Choisissez le bon interlocuteur

Pour réaliser une visite à distance efficace, il est primordial de choisir le bon interlocuteur. Vous avez plusieurs options :

Le propriétaire : Si vous traitez directement avec le propriétaire du bien, assurez-vous qu’il est disponible pour organiser une visite virtuelle (via une application de visioconférence par exemple) et qu’il est prêt à répondre à toutes vos questions.

L’agent immobilier : L’agent immobilier peut être un interlocuteur de choix pour réaliser une visite à distance. Il connaît bien le bien et sera en mesure de vous fournir toutes les informations nécessaires. De plus, certains agents immobiliers proposent désormais des visites virtuelles en 3D, ce qui vous permet d’avoir une vision plus précise du bien.

Un chasseur immobilier : Faire appel à un chasseur immobilier peut être une solution intéressante pour visiter un bien à distance. Il se chargera de rechercher pour vous le bien idéal, et pourra organiser les visites virtuelles. Ce professionnel vous fera gagner du temps et vous aidera à trouver le bien qui correspondra le mieux à vos critères.

3. Utilisez les outils adaptés pour la visite à distance

Grâce aux technologies actuelles, il est désormais possible de visiter un bien immobilier sans être physiquement présent. Voici les principaux outils que vous pouvez utiliser pour réaliser une visite à distance :

La visioconférence : Les applications de visioconférence comme Zoom, Skype ou FaceTime permettent de réaliser une visite en direct avec votre interlocuteur. Vous pourrez ainsi voir le bien en temps réel et poser vos questions au fur et à mesure de la visite.

Les visites virtuelles : Certaines agences immobilières proposent des visites virtuelles en 3D, qui vous permettent de vous déplacer dans le bien à l’aide de votre souris ou de votre smartphone. Cela vous donne une idée plus précise de l’espace et de l’aménagement du bien.

Google Maps et Street View : N’oubliez pas de consulter Google Maps et Street View pour avoir une idée de la localisation du bien et de ses environs. Vous pourrez ainsi avoir un aperçu du quartier, des commerces et des transports à proximité.

4. Soyez attentif aux détails lors de la visite

Lors de la visite à distance, il est important de rester attentif aux détails et de poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit. Voici quelques points à ne pas négliger :

L’état général du bien : Demandez à votre interlocuteur de vous montrer l’état des murs, des sols, des plafonds, des fenêtres, etc. N’hésitez pas à lui demander de se rapprocher pour voir les détails de plus près.

Les équipements : Interrogez le propriétaire ou l’agent immobilier sur les équipements présents dans le bien (cuisine équipée, chauffage, électricité, etc.) et leur état de fonctionnement.

Les charges et les travaux : Renseignez-vous sur les charges mensuelles et annuelles liées au bien, ainsi que sur les éventuels travaux à prévoir (ravalement de façade, remplacement de chaudière, etc.).

La copropriété : Si le bien est situé dans une copropriété, informez-vous sur le règlement de copropriété, les éventuelles procédures en cours, les travaux prévus dans les parties communes, etc.

5. Faites-vous accompagner par un proche sur place

Si vous avez la possibilité de faire appel à un proche qui se trouve dans la région où se situe le bien immobilier, n’hésitez pas à lui demander de se rendre sur place pour effectuer une visite physique à votre place. Cette personne pourra ainsi vérifier certains aspects du bien que vous n’auriez pas pu percevoir lors de la visite à distance, et vous donner son avis sur l’ensemble du logement et du quartier. Cela vous permettra d’avoir un regard complémentaire et de vous rassurer quant à votre choix.

Préparez votre proche : Avant la visite, prenez le temps d’expliquer à votre proche vos critères de recherche et les points qui vous semblent essentiels à vérifier sur place. Fournissez-lui votre liste de questions à poser au propriétaire ou à l’agent immobilier.

Organisez un débriefing : Après la visite, prenez le temps de discuter avec votre proche pour qu’il vous fasse part de ses impressions et de ses observations. Cela vous permettra d’avoir un retour concret et de peser le pour et le contre avant de prendre votre décision.

6. Gardez en tête les limites de la visite à distance

Malgré les nombreux avantages qu’offre la visite à distance, il est important de garder en tête que cette méthode présente des limites. Voici quelques points à prendre en compte avant de vous engager :

La perception de l’espace : Il peut être difficile d’évaluer la taille et la disposition des pièces lors d’une visite virtuelle. Essayez de vous baser sur les plans et les mesures fournies par le propriétaire ou l’agent immobilier pour vous faire une idée plus précise de l’espace.

Les nuisances : Les visites à distance ne permettent pas de percevoir les nuisances sonores ou olfactives qui pourraient être présentes dans le bien ou son environnement. N’hésitez pas à poser des questions à ce sujet lors de la visite, et à demander l’avis de votre proche si celui-ci a pu se rendre sur place.

Le ressenti : Enfin, une visite à distance ne vous permettra pas de ressentir l’atmosphère du bien et du quartier, ce qui peut être un facteur déterminant dans votre choix. Essayez de recueillir un maximum d’informations sur l’environnement et les voisins, et n’hésitez pas à demander l’avis de votre proche pour vous aider à prendre votre décision.

Visiter un bien immobilier à distance est une solution pratique et adaptée à certaines situations, comme un déménagement dans une autre région ou à l’étranger. En suivant nos conseils et en étant bien préparé, vous pourrez tirer le meilleur parti de cette expérience et trouver le bien qui correspond à vos attentes. Gardez cependant en tête les limites de cette méthode, et n’hésitez pas à vous entourer de personnes de confiance pour vous aider dans votre démarche. Bonne recherche, et bonne chance dans la quête de votre futur chez-vous !