Comment éviter le mal d’altitude des montagnes et profiter d’un séjour serein en haute montagne

Qui n’a jamais rêvé d’admirer les paysages époustouflants offerts par les sommets enneigés, de respirer l’air pur des montagnes ou de s’émerveiller devant la vue panoramique depuis un pic vertigineux ?

La montagne est un terrain de jeu fascinant qui attire de nombreux voyageurs en quête d’aventures et d’évasion.

Cependant, un séjour en altitude peut s’avérer risqué si l’on ne prend pas certaines précautions.

Le mal d’altitude, appelé mal aigu des montagnes (MAM), est un phénomène bien connu des alpinistes et randonneurs de haute montagne, pouvant gâcher l’expérience de ces derniers.

Cet article a pour objectif de vous donner toutes les clés pour comprendre et prévenir le mal d’altitude lors de vos prochains voyages en haute montagne. Nous verrons d’abord quels sont les principaux symptômes et causes du MAM, puis nous nous intéresserons aux différentes méthodes de prévention et de traitement de ce phénomène. Enfin, nous nous pencherons sur les erreurs courantes à éviter pour passer un séjour serein en altitude.

Le mal d’altitude : symptômes, causes et risques

Le mal d’altitude est un ensemble de symptômes liés à l’exposition à l’altitude, et plus particulièrement à la diminution progressive de la pression atmosphérique et de la concentration en oxygène avec l’altitude. Il apparaît généralement à partir de 2 500 mètres d’altitude et peut toucher n’importe qui, même les sportifs de haut niveau ou les personnes habituées à la montagne. Comprendre les signes, causes et risques du mal d’altitude est essentiel pour prévenir et gérer ce phénomène lors de vos séjours en altitude.

Symptômes : Le mal d’altitude se manifeste par différents symptômes, parfois bénins, parfois plus graves. Les signes les plus courants sont les maux de tête, la fatigue, les vertiges, les nausées, les troubles du sommeil et l’essoufflement. Dans des cas plus sévères, le MAM peut provoquer des œdèmes cérébraux ou pulmonaires, pouvant entraîner des complications graves voire mortelles.

Causes : La principale cause du mal d’altitude est la diminution de la pression atmosphérique et de la concentration en oxygène avec l’altitude. En effet, l’organisme a besoin d’un certain temps pour s’adapter à cette nouvelle situation, notamment en produisant davantage de globules rouges pour transporter l’oxygène. En montant trop rapidement en altitude, l’organisme n’a pas le temps de s’acclimater, ce qui favorise l’apparition du MAM.

Risques : Si le mal d’altitude n’est pas pris en compte et traité à temps, il peut entraîner des complications graves, voire mortelles. Les œdèmes cérébraux et pulmonaires sont les complications les plus redoutées du MAM, nécessitant une descente immédiate et une prise en charge médicale d’urgence. Par ailleurs, le mal d’altitude peut augmenter les risques d’accidents liés à la fatigue, à la désorientation ou à la perte de conscience.

Prévenir le mal d’altitude : conseils et astuces

Pour profiter pleinement de votre séjour en montagne sans craindre le mal d’altitude, il est important de mettre en place certaines mesures préventives. Voici quelques conseils et astuces pour vous aider à préparer au mieux votre voyage en altitude et à minimiser les risques de mal d’altitude.

Consultez un médecin : Avant de partir en montagne, il est important de consulter un médecin pour évaluer votre état de santé général et recevoir des conseils personnalisés en fonction de votre profil et de vos antécédents médicaux. Certains médicaments, comme le Diamox, peuvent être prescrits pour faciliter l’acclimatation à l’altitude et prévenir le MAM.

Préparez-vous physiquement : Un bon entraînement physique avant votre séjour en montagne vous permettra de mieux supporter l’effort et de réduire les risques de mal d’altitude. Privilégiez les activités d’endurance comme la course à pied, le vélo ou la natation pour améliorer votre capacité cardiovasculaire et votre résistance à l’effort.

Montez en altitude progressivement : Pour permettre à votre corps de s’acclimater correctement à l’altitude, il est recommandé de monter progressivement, en respectant le principe de « pas plus de 500 mètres de dénivelé par jour » au-delà de 2 500 mètres d’altitude. Si possible, prévoyez des étapes intermédiaires pour vous reposer et vous acclimater à chaque palier d’altitude.

Dormez à une altitude inférieure : Pour faciliter l’acclimatation, il est conseillé de dormir à une altitude inférieure à celle de vos activités diurnes. Ainsi, après une journée passée en haute montagne, descendez de quelques centaines de mètres pour passer la nuit : cela permettra à votre organisme de mieux récupérer et de prévenir le MAM.

Hydratez-vous et mangez équilibré : Une hydratation suffisante et une alimentation équilibrée sont essentielles pour prévenir le mal d’altitude. Pensez à boire régulièrement, même si vous n’avez pas soif, et privilégiez une alimentation riche en glucides pour fournir l’énergie nécessaire à votre corps.

Évitez le tabac, l’alcool et les médicaments dépresseurs du système nerveux central : Ces substances ont tendance à diminuer la capacité de l’organisme à s’adapter à l’altitude et peuvent aggraver les symptômes du MAM. Il est donc préférable de les éviter, notamment durant les premiers jours d’acclimatation.

Traiter le mal d’altitude : que faire en cas de symptômes ?

Malgré toutes les précautions prises pour prévenir le mal d’altitude, il est possible que vous ressentiez certains symptômes lors de votre séjour en montagne. Dans ce cas, il est essentiel d’agir rapidement pour limiter les risques de complications. Voici quelques conseils pour gérer le mal d’altitude et prendre soin de vous en cas de symptômes.

Reconnaître les signes du MAM : Prenez le temps d’écouter votre corps et de surveiller l’apparition de symptômes tels que maux de tête, fatigue, vertiges, nausées ou essoufflement. N’hésitez pas à en parler à vos compagnons de voyage et à demander de l’aide si nécessaire.

Descendre en altitude : Si les symptômes sont légers et supportables, il est parfois suffisant de descendre de quelques centaines de mètres pour soulager le mal d’altitude. En revanche, si les symptômes sont graves ou s’aggravent rapidement, une descente immédiate et une consultation médicale d’urgence sont nécessaires.

Se reposer et s’hydrater : Un repos approprié et une bonne hydratation sont essentiels pour permettre à l’organisme de récupérer et de s’adapter à l’altitude. Ménagez-vous et buvez régulièrement, même si vous n’avez pas soif.

Prendre des médicaments si nécessaire : Dans certains cas, des médicaments peuvent être prescrits pour soulager les symptômes du mal d’altitude, comme le paracétamol pour les maux de tête ou le Diamox pour faciliter l’acclimatation. Veillez à suivre les recommandations de votre médecin et à ne pas prendre de médicaments sans avis médical.

Erreurs courantes à éviter en altitude

Pour passer un séjour serein en montagne et minimiser les risques de mal d’altitude, il est important de bien se préparer et d’éviter certaines erreurs courantes. Voici quelques pièges à éviter pour profiter au mieux de votre voyage en altitude.

Sous-estimer les risques du MAM : Le mal d’altitude est un phénomène sérieux qui peut toucher n’importe qui, même les sportifs de haut niveau ou les habitués de la montagne. Ne pensez pas que vous êtes à l’abri du MAM et prenez toutes les précautions nécessaires pour prévenir ce phénomène.

Monter trop rapidement en altitude : L’acclimatation à l’altitude prend du temps et ne peut pas être accélérée. Ne cédez pas à la tentation de gravir les sommets en un temps record et respectez le principe de « pas plus de 500 mètres de dénivelé par jour » pour permettre à votre organisme de s’adapter correctement.

Ignorer les signes du MAM : Si vous ressentez des symptômes de mal d’altitude, ne les ignorez pas et prenez les mesures nécessaires pour les soulager. Ne tentez pas de « faire bonne figure » ou de « tenir bon » en espérant que les symptômes disparaîtront d’eux-mêmes : cela peut entraîner des complications graves.

Négliger l’importance de l’hydratation et de l’alimentation : Boire suffisamment d’eau et manger équilibré sont essentiels pour prévenir le mal d’altitude et favoriser la récupération de l’organisme. Ne négligez pas ces aspects de votre séjour en montagne, même si vous êtes concentré sur vos activités sportives ou touristiques.

Le mal d’altitude est un phénomène bien connu des voyageurs en montagne, pouvant gâcher l’expérience de ces derniers s’ils ne prennent pas certaines précautions. Pour éviter le mal d’altitude et profiter pleinement de votre séjour en haute montagne, il est essentiel de bien se préparer, de respecter les principes d’acclimatation à l’altitude et de rester à l’écoute de votre corps. En suivant ces conseils et en évitant les erreurs courantes, vous pourrez vivre une expérience inoubliable en altitude, en toute sérénité et sécurité. Alors, à vos chaussures de randonnée, et bon voyage !