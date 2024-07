Minho, la perle du Portugal : Découvrez Braga et Viana do Castelo

Quand on pense au Portugal, c’est souvent la côte atlantique, Lisbonne ou Porto qui viennent à l’esprit.

Pourtant, ce pays regorge de trésors cachés à découvrir.

Direction le Minho, une région verdoyante et authentique, qui abrite deux villes d’exception : Braga et Viana do Castelo.

Échappée belle garantie, entre histoire, culture et paysages à couper le souffle !

Minho, une région authentique et pleine de charme

Le Minho, situé au nord-ouest du Portugal, est une région à la fois rurale et maritime, où la tradition côtoie la modernité. Composée de montagnes, de collines, de plaines et de plages, elle offre une diversité de paysages qui ravira les amoureux de la nature et les férus d’histoire. Voici quelques-uns de ses attraits :

Les parcs naturels : Peneda-Gerês et Serra d’Arga, qui offrent des panoramas époustouflants et une faune et flore préservées

: Peneda-Gerês et Serra d’Arga, qui offrent des panoramas époustouflants et une faune et flore préservées Les plages : Costa Verde, Caminha, Moledo, Afife, entre autres, où se mêlent sable fin et eaux cristallines

: Costa Verde, Caminha, Moledo, Afife, entre autres, où se mêlent sable fin et eaux cristallines Les villages pittoresques : Ponte de Lima, Barcelos, Guimarães, qui reflètent l’âme portugaise et son patrimoine architectural

: Ponte de Lima, Barcelos, Guimarães, qui reflètent l’âme portugaise et son patrimoine architectural La gastronomie : une cuisine généreuse et savoureuse, où poissons et fruits de mer côtoient les spécialités régionales comme le vinho verde et les pastéis de nata

Mais le Minho, c’est aussi et surtout deux villes d’exception, véritables joyaux de l’histoire et de la culture portugaise : Braga et Viana do Castelo.

Braga, cité épiscopale et berceau de la foi

Fondée par les Romains au Ier siècle avant J.-C., Braga est l’une des plus anciennes villes du Portugal. Elle est considérée comme la capitale religieuse du pays, en raison de son riche patrimoine ecclésiastique et de son histoire étroitement liée à la foi chrétienne.

Les incontournables de Braga

Voici les sites et monuments qui font la renommée de Braga :

La cathédrale (Sé) : édifice gothique construit au XIe siècle, elle abrite les tombeaux des parents du premier roi du Portugal, Dom Afonso Henriques Le sanctuaire du Bom Jesus do Monte : perché sur les hauteurs de Braga, il est accessible par un escalier monumental de 600 marches et offre une vue imprenable sur la ville Le palais épiscopal : siège de l’archevêché de Braga, ce palais baroque abrite aujourd’hui le musée d’archéologie D. Diogo de Sousa Le jardin de Santa Bárbara : un écrin de verdure au cœur de la ville, où se mêlent fontaines, statues et fleurs multicolores

Braga, une ville qui vit au rythme des fêtes religieuses

Braga est réputée pour ses nombreuses célébrations religieuses qui rythment l’année. Parmi les plus emblématiques, citons la Semana Santa (Semaine sainte), qui se déroule au printemps et rassemble des milliers de fidèles et de curieux. Les processions solennelles et les cérémonies traditionnelles sont l’occasion de découvrir un autre aspect de cette ville chargée d’histoire et de spiritualité.

Viana do Castelo, cité maritime et joyau architectural

Aux confins du Minho et de l’océan Atlantique, Viana do Castelo est une ville à la fois maritime et fluviale, qui s’étire le long de l’estuaire du Lima. Ses plages, son port et son riche patrimoine architectural en font une destination prisée des visiteurs en quête d’authenticité et de bien-être.

Les incontournables de Viana do Castelo

Voici les sites et monuments qui font la renommée de Viana do Castelo :

Le sanctuaire de Santa Luzia : perchée sur une colline dominant la ville, cette basilique néo-byzantine est accessible par un funiculaire et offre une vue panoramique sur l’estuaire du Lima et l’océan Atlantique La Praça da República : place principale de la ville, où se dressent la fontaine du XVe siècle, l’ancienne mairie (Casa da Misericórdia) et l’église Matriz Le musée du costume (Museu do Traje) : dédié à l’histoire et à la culture vestimentaire de la région, il présente une collection de costumes traditionnels et d’objets de la vie quotidienne La plage de Cabedelo : une longue étendue de sable fin, idéale pour se détendre et profiter des plaisirs de la mer

Viana do Castelo, une ville aux traditions bien ancrées

Comme beaucoup de villes portugaises, Viana do Castelo a su préserver ses traditions ancestrales et les mettre en valeur. Parmi les fêtes et manifestations qui ponctuent l’année, citons la Festa de Nossa Senhora da Agonia : célébrée en août, elle est considérée comme l’une des plus belles et colorées fêtes populaires du pays. Durant plusieurs jours, la ville s’anime au rythme des processions, des concerts, des spectacles de danse et des feux d’artifice. L’occasion de découvrir l’âme et le folklore de cette cité envoûtante.

Minho, terre de gastronomie et de vins

S’il est une chose que le Minho a en commun avec le reste du Portugal, c’est bien sa richesse culinaire et viticole. La région est notamment réputée pour son vinho verde, un vin jeune et frais produit à partir de cépages locaux. Mais le Minho ne se limite pas à cette seule appellation. Voici quelques spécialités qui raviront vos papilles :

Le caldo verde : soupe traditionnelle à base de chou vert, de pommes de terre et de saucisses fumées

: soupe traditionnelle à base de chou vert, de pommes de terre et de saucisses fumées Le bacalhau à minhota : morue grillée, servie avec des pommes de terre et des légumes

: morue grillée, servie avec des pommes de terre et des légumes Les rojões à moda do Minho : ragoût de porc mijoté avec des légumes et du vinho verde

: ragoût de porc mijoté avec des légumes et du vinho verde Les papas de sarrabulho : plat typique à base de sang de porc, de viande et de pain

Et pour les gourmands, n’oubliez pas de goûter aux délicieuses pâtisseries locales, comme les pastéis de nata ou les fidalguinhos (biscuits à base d’amandes et de sucre).

Minho, terre de contrastes et de rencontres

Le Minho est une région aux multiples facettes, où se mêlent histoire, tradition et modernité. Pour en saisir toute la richesse, rien de tel que de partir à la rencontre de ses habitants et de ses artisans. Voici quelques idées pour vivre des expériences authentiques et mémorables :

Visiter une quinta (domaine viticole) et déguster les vins de la région en compagnie de leurs producteurs

(domaine viticole) et déguster les vins de la région en compagnie de leurs producteurs Assister à un atelier de confection de vêtements traditionnels et apprendre les secrets de fabrication des costumes du Minho

et apprendre les secrets de fabrication des costumes du Minho Participer à une randonnée guidée dans les parcs naturels ou le long des plages, pour découvrir la faune et la flore locales

dans les parcs naturels ou le long des plages, pour découvrir la faune et la flore locales Profiter d’un concert de fado, musique emblématique du Portugal, dans un cadre intimiste et chaleureux

En somme, le Minho est une invitation à la découverte et au partage, à travers des paysages enchanteurs, des trésors historiques et des saveurs enivrantes. Alors, qu’attendez-vous pour vous offrir une échappée belle dans le Minho ?

Le Minho est une région authentique et pleine de charme qui a su préserver ses traditions et son patrimoine. Braga et Viana do Castelo en sont les symboles par excellence, avec leurs monuments historiques, leurs fêtes populaires et leur gastronomie savoureuse. Une échappée belle dans le Minho est l’occasion rêvée de découvrir un Portugal différent, loin des clichés touristiques et de l’agitation des grandes villes. Alors, ne tardez plus et laissez-vous séduire par les charmes de Braga et Viana do Castelo !