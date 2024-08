En Seine-et-Marne, voilà 9 villages d’exception à découvrir absolument

La Seine-et-Marne est un département français qui regorge de trésors cachés.

Outre ses châteaux, ses forêts et ses étendues verdoyantes, il abrite de nombreux villages pittoresques et authentiques, où il fait bon flâner et profiter d’un moment hors du temps.

C’est parti pour un voyage à la découverte de 9 de ces pépites méconnues qui vous offriront un véritable dépaysement !

1. Barbizon : le village des peintres

Impossible de parler des villages de Seine-et-Marne sans mentionner Barbizon, véritable écrin d’histoire et de culture. Surnommé « le village des peintres », il a vu passer des artistes de renom tels que Jean-François Millet, Théodore Rousseau ou Camille Corot. Ils étaient tous partisans de l’école de Barbizon, qui prônait un retour à la nature et à l’observation directe du paysage.

Découvrez la maison-atelier de Théodore Rousseau, aujourd’hui transformée en musée.

Flânez dans les ruelles du village et admirez les galeries d’art qui y sont installées.

Parcourez la forêt de Fontainebleau, à deux pas du village, et laissez-vous inspirer par la beauté des lieux.

2. Moret-sur-Loing : un écrin médiéval

Situé au sud de Fontainebleau, Moret-sur-Loing est un village médiéval charmant qui a su conserver son cachet d’antan. Ses ruelles pavées et ses maisons à colombages vous transporteront dans un autre temps, tandis que le Loing qui le traverse apporte une touche de fraîcheur bienvenue.

Visitez l’église Notre-Dame, un joyau gothique qui abrite de superbes vitraux. Faites une balade sur les remparts, qui offrent une vue imprenable sur la vallée du Loing. Ne manquez pas le musée du Sucre d’Orge, qui retrace l’histoire de cette confiserie locale.

3. Provins : plongez au cœur du Moyen-Âge

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la cité médiévale de Provins vaut assurément le détour. S’étendant sur une superficie de 110 hectares, elle offre un voyage hors du temps, avec ses rues pavées, ses remparts et ses édifices historiques remarquables.

Explorez la Tour César, symbole de la ville et véritable chef-d’œuvre d’architecture médiévale.

Visitez les souterrains de Provins, un réseau de galeries mystérieux qui témoigne de l’histoire souterraine de la ville.

Flânez dans le marché médiéval et découvrez les produits locaux et l’artisanat d’époque.

4. Crécy-la-Chapelle : la Venise de la Brie

Surnommée « la Venise de la Brie », Crécy-la-Chapelle est un village pittoresque traversé par le Grand Morin. Ses canaux, ses maisons à colombages et ses ruelles pavées confèrent au lieu un charme bucolique et apaisant.

Baladez-vous le long des canaux et profitez de la beauté des lieux. Visitez l’église Saint-Georges, un édifice gothique du XIIIème siècle. Ne manquez pas la Maison du Peintre, un lieu dédié à l’histoire de la peinture et de la vie culturelle du village.

5. Blandy-les-Tours : un château fort à explorer

Le village de Blandy-les-Tours est dominé par un impressionnant château fort médiéval, véritable témoignage de l’architecture militaire du Moyen-Âge. C’est l’occasion de découvrir un patrimoine historique riche et captivant.

Visitez le château fort, qui a été restauré avec soin et qui offre une vue imprenable sur la campagne environnante.

Flânez dans le village et découvrez ses maisons anciennes et ses rues charmantes.

Profitez d’un moment de détente dans le parc du château, un havre de verdure et de paix.

6. Grez-sur-Loing : une atmosphère paisible

Grez-sur-Loing est un charmant village qui respire la tranquillité. Situé au cœur de la forêt de Fontainebleau, il est traversé par le Loing, ce qui lui confère une atmosphère paisible et agréable.

Parcourez les ruelles du village et admirez les maisons à colombages et les jardins fleuris. Visitez la charmante église Saint-Christophe, un édifice datant du XIIème siècle. Baladez-vous le long du Loing et profitez de la beauté des lieux.

7. Nemours : une ville au riche patrimoine

La ville de Nemours est un véritable concentré d’histoire et de patrimoine, avec ses remparts, son château et ses rues pavées. Elle offre de nombreuses activités culturelles, comme des expositions ou des concerts.

Visitez le château de Nemours, un édifice du XIIème siècle qui abrite aujourd’hui un musée dédié à l’histoire locale.

Parcourez les remparts de la ville et découvrez les vestiges de l’enceinte médiévale.

Flânez dans le centre historique et admirez les maisons typiques et les ruelles pittoresques.

8. Meaux : une cité historique à découvrir

Meaux est une ville riche en histoire et en patrimoine, avec son centre historique préservé et ses nombreux monuments remarquables. Des rues pavées aux maisons à colombages, en passant par la cathédrale et le musée de la Grande Guerre, il y a tant à découvrir dans cette cité seine-et-marnaise.

Visitez la majestueuse cathédrale Saint-Étienne, un chef-d’œuvre gothique qui témoigne de l’histoire religieuse de la ville. Parcourez le centre historique et découvrez les maisons à colombages, les ruelles étroites et les places animées. Ne manquez pas le musée de la Grande Guerre, un lieu de mémoire et de réflexion sur l’un des conflits les plus marquants de l’histoire.

9. Maincy : le charme d’un village bucolique

Enfin, Maincy est un petit village paisible et charmant, entouré de forêts et de champs. Il est notamment célèbre pour le château de Vaux-le-Vicomte, un joyau architectural du XVIIème siècle qui mérite une visite.

Découvrez le superbe château de Vaux-le-Vicomte, ses jardins à la française et ses intérieurs somptueux.

Flânez dans les rues du village et profitez de l’atmosphère bucolique des lieux.

Baladez-vous dans la nature environnante et laissez-vous charmer par la beauté des paysages de Seine-et-Marne.

Voilà donc une sélection de 9 villages de Seine-et-Marne qui valent assurément le détour. Que vous soyez passionné d’histoire, amoureux de nature ou simplement en quête d’évasion, vous trouverez forcément votre bonheur parmi ces pépites méconnues. Profitez de ces lieux authentiques et hors du temps pour vous ressourcer, vous inspirer et partager des moments inoubliables. La Seine-et-Marne n’a pas fini de vous surprendre !