Voici 10 astuces pour prendre soin de votre voiture qui reste dehors toute l’année

Une voiture est un investissement important, et il est crucial d’en prendre soin pour assurer sa durabilité et sa performance.

Pourtant, il n’est pas toujours possible de laisser sa voiture à l’abri dans un garage ou un parking couvert.

Si vous êtes dans cette situation, pas d’inquiétude !

Nous vous dévoilons 10 astuces pour protéger votre voiture qui reste dehors toute l’année, afin de la préserver des intempéries, du vol et des dégradations.

1. Utilisez une bâche de protection

Première astuce et pas des moindres : utiliser une bâche de protection pour votre voiture. C’est un moyen simple et efficace de la protéger des rayons du soleil, de la pluie, de la neige, de la poussière et des débris. Voici quelques conseils pour bien choisir et utiliser votre bâche de protection :

Optez pour une bâche de qualité, imperméable et respirante, pour éviter les problèmes de condensation et de moisissure.

Choisissez une bâche adaptée à la taille et au modèle de votre voiture, pour assurer une protection optimale.

Fixez correctement la bâche à l’aide de sangles ou de poids, pour éviter qu’elle ne s’envole ou ne se déplace avec le vent.

Nettoyez régulièrement la bâche et la surface de votre voiture pour éviter les rayures et les taches.

2. Appliquez un traitement anti-UV et hydrophobe

Les rayons du soleil et l’eau sont des ennemis redoutables pour la carrosserie de votre voiture. Pour limiter les dégâts, pensez à appliquer un traitement anti-UV et hydrophobe sur la peinture et les vitres de votre véhicule. Ces traitements permettent de :

Protéger la peinture contre les rayons UV, qui peuvent la ternir et la faire craqueler.

Faciliter l’évacuation de l’eau et de la saleté, pour éviter les taches et les traces d’eau.

Renforcer la résistance aux rayures et aux impacts.

Améliorer la visibilité en cas de pluie, grâce à l’effet déperlant sur les vitres.

3. Vérifiez régulièrement l’état de votre véhicule

Une voiture en extérieur toute l’année peut rapidement accumuler des saletés et des dégradations. Pour éviter les mauvaises surprises, prenez l’habitude de vérifier régulièrement l’état de votre véhicule :

Inspectez la carrosserie à la recherche de rayures, de bosses, de rouille ou de peinture écaillée.

Vérifiez l’état des vitres, des rétroviseurs et des phares, qui peuvent se fissurer ou se ternir.

Contrôlez les pneus, qui peuvent se déformer, se dégonfler ou s’user prématurément.

Examinez le moteur, les freins, la batterie et les fluides, qui peuvent être affectés par les variations de température et d’humidité.

4. Nettoyez et entretenez régulièrement votre voiture

Un bon entretien est essentiel pour préserver la beauté et les performances de votre voiture en extérieur. Voici quelques conseils pour nettoyer et entretenir régulièrement votre véhicule :

Lavez votre voiture au moins une fois par mois, en utilisant des produits adaptés et un chiffon doux pour éviter les rayures.

Polissez et cirez la carrosserie pour la protéger et lui redonner de l’éclat.

Nettoyez les vitres et les phares pour améliorer la visibilité et l’esthétique.

Vérifiez et ajustez la pression des pneus, pour assurer une bonne tenue de route et une usure uniforme.

Changez régulièrement les fluides (huile, liquide de frein, liquide de refroidissement) et les filtres (air, huile, carburant) pour préserver la mécanique.

5. Stationnez votre voiture judicieusement

Le choix de l’endroit où vous stationnez votre voiture est crucial pour la protéger des intempéries, du vol et des dégradations. Voici quelques conseils pour stationner votre voiture de manière judicieuse :

Privilégiez les zones ombragées et à l’abri des arbres, pour éviter les rayons du soleil et les chutes de branches.

Évitez les zones inondables, les bords de mer et les endroits exposés au vent, qui peuvent favoriser la corrosion et les dégâts.

Choisissez des parkings éclairés et surveillés, pour dissuader les voleurs et les vandales.

Respectez les règles de stationnement, pour éviter les contraventions, les enlèvements et les dégradations.

6. Installez un système d’alarme et de traçage

Pour renforcer la sécurité de votre voiture en extérieur, pensez à installer un système d’alarme et de traçage. Ces dispositifs permettent de :

Détecter les tentatives d’effraction, de vol ou de vandalisme, et de déclencher une alerte sonore ou visuelle.

Géolocaliser votre voiture en temps réel et suivre ses déplacements, en cas de vol ou de déplacement non autorisé.

Interagir avec les forces de l’ordre pour faciliter la récupération et l’arrestation des coupables.

Dissuader les voleurs potentiels, grâce aux autocollants et aux signaux lumineux des systèmes d’alarme.

7. Renforcez les points d’accès de votre véhicule

Les portières, les vitres et les serrures sont les points d’accès les plus vulnérables de votre voiture. Pour protéger votre véhicule en extérieur, pensez à renforcer ces points d’accès :

Installez des vitres anti-effraction, qui sont plus résistantes aux impacts et aux tentatives de vol.

Utilisez des serrures de sécurité, des bloc-volants et des pédales de blocage, pour compliquer l’accès à votre voiture.

Remplacez les joints et les caoutchoucs des portières, pour éviter les infiltrations d’eau et d’air.

Contrôlez et lubrifiez régulièrement les serrures, pour assurer leur bon fonctionnement et leur résistance aux intempéries.

8. Préparez votre voiture pour affronter les saisons

Chaque saison apporte son lot de défis pour votre voiture en extérieur. Pour la protéger et la préparer à affronter les conditions climatiques, suivez ces quelques conseils saisonniers :

Printemps : vérifiez les essuie-glaces, nettoyez les tapis et les moquettes, contrôlez les niveaux de fluides et la pression des pneus.

: vérifiez les essuie-glaces, nettoyez les tapis et les moquettes, contrôlez les niveaux de fluides et la pression des pneus. Été : protégez la carrosserie avec une bâche ou un traitement anti-UV, vérifiez la climatisation et le système de refroidissement, choisissez des huiles et des fluides adaptés aux fortes chaleurs.

: protégez la carrosserie avec une bâche ou un traitement anti-UV, vérifiez la climatisation et le système de refroidissement, choisissez des huiles et des fluides adaptés aux fortes chaleurs. Automne : nettoyez les feuilles et les débris, contrôlez les freins et les suspensions, vérifiez l’étanchéité des joints et des vitres.

: nettoyez les feuilles et les débris, contrôlez les freins et les suspensions, vérifiez l’étanchéité des joints et des vitres. Hiver : installez des pneus neige ou chaînes, vérifiez la batterie et le système de chauffage, utilisez des fluides et des lubrifiants adaptés au froid.

9. Assurez et protégez votre voiture contre les risques

Une assurance automobile adaptée est indispensable pour protéger votre voiture en extérieur toute l’année. Pensez à souscrire une assurance qui couvre les risques suivants :

Vol et tentative de vol, avec indemnisation de la valeur à neuf ou de la valeur réelle de votre voiture.

Vandalisme et dégradations, avec prise en charge des réparations et des remplacements nécessaires.

Incendie, explosion et catastrophe naturelle, avec indemnisation des dommages matériels et des pertes financières.

Accidents et collisions, avec garantie de responsabilité civile, de défense juridique et de protection du conducteur.

10. Soyez vigilants et attentifs à votre environnement

Enfin, la meilleure protection pour votre voiture en extérieur réside dans votre vigilance et votre attention. Voici quelques conseils de bon sens pour protéger votre véhicule :

Ne laissez pas d’objets de valeur à la vue, pour ne pas tenter les voleurs.

Verrouillez systématiquement les portières et les vitres, même pour de courtes absences.

Ne laissez pas les clés à l’intérieur de la voiture ou dans un endroit accessible.

Restez attentifs aux signes de vandalisme, de vol ou de danger dans votre quartier ou votre lieu de stationnement.

Signalez les problèmes et les incidents à votre assureur, à la police et aux autorités compétentes.

Protéger une voiture qui reste dehors toute l’année demande un peu de temps, d’effort et d’investissement. Mais avec ces 10 astuces en tête et en les appliquant régulièrement, vous pourrez préserver la beauté, la sécurité et la performance de votre véhicule, tout en assurant sa valeur et sa durabilité. Alors n’hésitez pas à mettre en pratique ces conseils, et à partager votre expérience avec d’autres propriétaires de voiture en extérieur !