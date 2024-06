Crédit refusé : comprendre les raisons et agir pour y remédier

Demander un crédit est une étape importante dans la vie de chacun, que ce soit pour l’achat d’un bien immobilier, le financement d’un véhicule ou pour réaliser un projet personnel.

Mais il arrive parfois que la banque ou l’organisme de crédit refuse notre demande, laissant un sentiment d’incompréhension et de frustration.

Nous vous invitons à découvrir avec nous les raisons qui peuvent expliquer un refus de crédit, ainsi que les solutions pour y remédier et mettre toutes les chances de notre côté lors d’une prochaine demande.

Alors, si vous vous demandez « pourquoi on me refuse un crédit ? » , lisez la suite pour trouver des réponses et des conseils adaptés à votre situation.

Les critères d’octroi de crédit et les raisons de refus

Pour comprendre les raisons qui peuvent conduire à un refus de crédit, il est essentiel de connaître les critères que les banques et organismes de crédit prennent en compte pour accorder un prêt. Ces critères sont liés à la fois à la qualité du dossier et à la situation personnelle et financière de l’emprunteur. Examinons les principaux éléments qui peuvent influencer la décision de l’organisme prêteur.

1. La solvabilité et la capacité d’emprunt

Le premier critère étudié par les prêteurs est la solvabilité de l’emprunteur, c’est-à-dire sa capacité à rembourser le crédit demandé. Pour évaluer la solvabilité, l’organisme prêteur prend en compte plusieurs éléments :

Les revenus réguliers de l’emprunteur (salaires, pensions, rentes, etc.)

La stabilité de ces revenus (CDI, CDD, indépendant, etc.)

La situation familiale et professionnelle (mariage, enfants, emploi, etc.)

Le niveau d’endettement actuel, par rapport aux revenus (taux d’endettement)

Les charges de l’emprunteur et ses dépenses courantes (loyer, charges, impôts, etc.)

Si la solvabilité de l’emprunteur est jugée insuffisante, c’est-à-dire que ses revenus et sa situation ne lui permettent pas de rembourser le crédit demandé sans mettre en péril son équilibre financier, le prêteur peut refuser sa demande.

2. Le taux d’endettement

Le taux d’endettement est un indicateur clé pour les prêteurs, car il représente la part des revenus consacrée au remboursement des crédits en cours. Un taux d’endettement trop élevé est souvent synonyme de difficultés financières et de risque de non-remboursement pour le prêteur. En général, les banques et organismes de crédit considèrent qu’un taux d’endettement supérieur à 33% est un seuil critique et peut entraîner un refus de crédit.

3. Les incidents bancaires et le fichage à la Banque de France

Les prêteurs consultent les informations disponibles sur les incidents bancaires et le fichage à la Banque de France. Si vous avez été fiché pour un incident de crédit (impayés, retard de paiement, etc.) ou pour une situation d’interdit bancaire (émission de chèques sans provision, etc.), cela peut constituer un obstacle majeur à l’obtention d’un crédit. Les banques sont en effet réticentes à prêter de l’argent à des personnes ayant déjà rencontré des difficultés de remboursement par le passé.

L’importance de présenter un dossier solide

Pour maximiser ses chances d’obtenir un crédit, il est crucial de présenter un dossier solide et bien préparé. Voici quelques conseils pour mettre toutes les chances de votre côté :

1. Mettre en avant ses atouts

Il est important de mettre en avant ses atouts financiers et personnels lors de la constitution de son dossier de crédit. Par exemple, si vous avez un emploi stable en CDI, des revenus réguliers et confortables, un faible taux d’endettement ou encore un apport personnel conséquent, n’hésitez pas à le mentionner et à fournir des preuves à l’appui (bulletins de salaire, relevés bancaires, etc.).

2. Optimiser sa situation financière

Avant de déposer une demande de crédit, il est recommandé d’optimiser sa situation financière en réduisant ses charges et en augmentant, si possible, ses revenus. Par exemple, vous pouvez envisager de renégocier vos crédits en cours pour réduire vos mensualités, de vendre des biens inutiles pour dégager des liquidités ou encore de rechercher un emploi mieux rémunéré.

3. Préparer un plan de financement détaillé

Les banques et organismes de crédit apprécient les emprunteurs qui ont une vision claire et réaliste de leur projet et de son financement. Préparez un plan de financement détaillé, en indiquant le montant du crédit demandé, la durée de remboursement souhaitée, le taux d’intérêt envisagé et le montant des mensualités. N’oubliez pas de prendre en compte les frais annexes, tels que les frais de dossier, les garanties et les assurances.

Les recours en cas de refus de crédit

Si malgré tous vos efforts votre demande de crédit est refusée, sachez qu’il existe des recours possibles pour tenter de renverser la situation :

1. Discuter avec le prêteur

La première étape consiste à discuter avec le prêteur pour comprendre les raisons du refus et tenter de trouver une solution. N’hésitez pas à demander des explications détaillées sur les points qui ont posé problème et à fournir des éléments complémentaires pour améliorer votre dossier. Il est possible que le prêteur reconsidère sa décision si vous parvenez à apporter des garanties supplémentaires ou à rassurer sur votre capacité de remboursement.

2. Faire jouer la concurrence

Si vous n’arrivez pas à trouver un terrain d’entente avec le prêteur qui a refusé votre demande, vous pouvez faire jouer la concurrence en sollicitant d’autres banques ou organismes de crédit. Chaque établissement a sa propre politique en matière d’octroi de crédit et il est possible que vous trouviez un prêteur plus enclin à accepter votre demande. Toutefois, veillez à ne pas multiplier les demandes de manière excessive, car cela peut nuire à votre crédibilité auprès des prêteurs.

3. Solliciter un courtier en crédit

Un courtier en crédit est un professionnel qui travaille en étroite collaboration avec un réseau de banques et d’organismes de crédit. Il peut vous aider à trouver un prêteur adapté à votre situation et à monter un dossier solide pour obtenir votre crédit. D’ailleurs, le courtier peut négocier pour vous les meilleures conditions de financement (taux d’intérêt, durée de remboursement, etc.). N’hésitez pas à consulter un courtier si vous rencontrez des difficultés à obtenir un crédit par vous-même.

4. Faire appel au prêt à taux zéro ou aux aides publiques

Sachez qu’il existe des dispositifs d’aide au financement pour les ménages les plus modestes ou pour certains projets spécifiques. Par exemple, le prêt à taux zéro (PTZ) est un dispositif de soutien à l’accession à la propriété pour les primo-accédants. D’autres aides publiques, telles que les subventions ou les prêts d’honneur, peuvent être mobilisées en fonction de votre situation et de votre projet. Renseignez-vous auprès des organismes compétents (mairies, départements, régions, etc.) pour connaître les aides disponibles et les conditions d’éligibilité.

Conclusion : rebondir après un refus de crédit

Un refus de crédit n’est pas une fatalité et il est possible de rebondir en comprenant les raisons du refus, en améliorant son dossier et en explorant toutes les alternatives disponibles. Pour mettre toutes les chances de votre côté, n’hésitez pas à vous entourer de professionnels compétents (courtiers, conseillers financiers, etc.) et à solliciter l’aide de votre entourage pour préparer au mieux votre demande de crédit.

Enfin, retenez que la clé du succès réside souvent dans une bonne préparation et une démarche proactive. Ne baissez pas les bras après un refus de crédit et voyez cela comme une opportunité de vous améliorer et de repartir sur de meilleures bases pour concrétiser vos projets.