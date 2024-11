Boulogne-Billancourt : Le nouveau paradis de l’immobilier neuf aux portes de Paris

Située à un jet de pierre de la capitale, Boulogne-Billancourt s’impose comme l’endroit idéal pour dénicher votre futur chez-vous.

Cette ville dynamique des Hauts-de-Seine offre un cadre de vie exceptionnel, alliant charme urbain et verdure.

Que vous soyez un jeune actif en quête de votre premier appartement ou une famille cherchant plus d’espace, Boulogne-Billancourt a de quoi combler toutes vos attentes.

Découvrons l’univers fascinant de l’immobilier neuf à Boulogne-Billancourt, une commune en plein essor.

Un emplacement stratégique aux multiples atouts

Boulogne-Billancourt bénéficie d’une localisation enviable dans le département des Hauts-de-Seine, en Île-de-France. Sa proximité immédiate avec Paris en fait une option de choix pour ceux qui souhaitent profiter de la vie parisienne tout en échappant à son effervescence quotidienne.

L’un des principaux avantages de la ville réside dans son excellent réseau de transports en commun. Les habitants peuvent compter sur :

Les lignes de métro 9 et 10

Un réseau dense de bus

Le tramway

Cette accessibilité facilite grandement les déplacements quotidiens, que ce soit pour le travail ou les loisirs. De plus, un projet de Batobus est actuellement à l’étude, ce qui pourrait offrir une option de transport supplémentaire et originale dans un futur proche.

Une offre immobilière neuve diversifiée et attractive

Boulogne-Billancourt se distingue par la richesse et la variété de ses programmes immobiliers neufs. Voici un aperçu de quelques-unes des résidences les plus prometteuses :

1. Coeur de Ville

Cette petite copropriété de 7 appartements T5 se situe au cœur de Boulogne-Billancourt. Elle propose des prestations haut de gamme, un parking en sous-sol et un accès sécurisé. Les prix débutent à 1 250 000 €, reflétant le standing de cette adresse exclusive.

2. Les Jardins de Lumière

Du studio au 5 pièces, cette résidence offre des appartements dotés de balcons, terrasses et jardins privatifs. Sa proximité avec les commerces et les transports en fait un choix judicieux pour ceux qui recherchent praticité et confort. Les prix commencent à 450 000 €.

3. Résidence de l’Aurore

Avec ses logements T3 et T4 au design contemporain, ses finitions haut de gamme et ses grandes baies vitrées, la Résidence de l’Aurore séduit par son esthétique moderne. Les prix débutent à 603 000 €.

4. Highlife

Située dans l’éco-quartier des Rives de Seine, Highlife propose des appartements allant du studio au 6 pièces. Cette résidence, fruit de la collaboration entre BNP Paribas Immobilier et Eiffage Immobilier, offre des logements à partir de 410 000 €.

5. 7 Rieux

Cette résidence de 37 appartements, du studio au 5 pièces, se distingue par ses balcons et terrasses. Située rue Rieux, elle bénéficie de la proximité des commerces et équipements de Marcel Sembat. Les prix commencent à 520 000 €.

Les avantages de l’immobilier neuf à Boulogne-Billancourt

Opter pour un logement neuf à Boulogne-Billancourt présente de nombreux avantages :

Économie sur les frais de notaire : Vous bénéficiez d’une réduction de 6% sur ces frais par rapport à l’ancien.

: Vous bénéficiez d’une réduction de 6% sur ces frais par rapport à l’ancien. Conformité aux normes : Les logements neufs respectent les dernières normes techniques et énergétiques, garantissant confort et économies d’énergie.

: Les logements neufs respectent les dernières normes techniques et énergétiques, garantissant confort et économies d’énergie. Personnalisation : Certains programmes offrent la possibilité de personnaliser votre logement selon vos goûts et besoins.

: Certains programmes offrent la possibilité de personnaliser votre logement selon vos goûts et besoins. Garanties : L’achat dans le neuf s’accompagne de garanties spécifiques, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire.

Un marché immobilier dynamique et prometteur

Boulogne-Billancourt se caractérise par un marché immobilier stable et attractif. En 2023, le prix moyen au m² pour un appartement neuf s’établit à 12 395,83 €. Cette valeur témoigne de l’attrait constant de la ville auprès des investisseurs et des particuliers.

Plusieurs quartiers se distinguent particulièrement :

Billancourt

Point-du-Jour

Rémarquai

Les Princes

Ces secteurs sont particulièrement prisés pour leur cadre de vie agréable et leurs infrastructures de qualité.

Une ville qui cultive la qualité de vie

Boulogne-Billancourt ne se résume pas à son offre immobilière attractive. La ville se distingue par la qualité de vie qu’elle offre à ses 112 000 habitants. On y trouve :

De nombreux commerces de proximité

Des établissements scolaires réputés

Des parcs et espaces verts pour se ressourcer

Des équipements sportifs variés

Une offre culturelle riche, avec notamment la Seine Musicale et le Musée Albert Kahn

Cette combinaison d’atouts fait de Boulogne-Billancourt une ville particulièrement attractive pour les jeunes actifs et les familles en quête d’un cadre de vie épanouissant.

Zoom sur le quartier de la Route de la Reine

Parmi les quartiers emblématiques de Boulogne-Billancourt, celui de la Route de la Reine mérite une attention particulière. Ce secteur se distingue par :

Son riche patrimoine Art Déco datant de l’entre-deux-guerres

Son effervescence artistique et culturelle

Sa diversité de logements, allant des maisons aux hôtels particuliers

Sa proximité avec des lieux emblématiques comme la Seine Musicale

Le quartier de la Route de la Reine incarne parfaitement le mélange de tradition et de modernité qui caractérise Boulogne-Billancourt.

Des programmes immobiliers pour tous les profils

Que vous recherchiez un studio cosy ou un spacieux 5 pièces, l’offre immobilière neuve à Boulogne-Billancourt saura répondre à vos attentes. Voici un aperçu des types de biens disponibles :

Type Surface Prix à partir de T2 45 à 49 m² 614 000 € T3 64 m² 833 000 € T4 87 à 103 m² 1 067 000 € T5 136 à 153 m² 1 943 000 €

Ces prix, valables au 26 novembre 2024, sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des prestations et de la localisation précise du bien.

Des dispositifs pour faciliter votre investissement

Pour rendre votre projet immobilier encore plus attractif, plusieurs dispositifs sont accessibles à Boulogne-Billancourt :

Le dispositif Pinel : Idéal pour les investisseurs souhaitant bénéficier d’avantages fiscaux

: Idéal pour les investisseurs souhaitant bénéficier d’avantages fiscaux Le LMNP Bouvard : Une option intéressante pour l’investissement locatif

: Une option intéressante pour l’investissement locatif La TVA réduite : Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’un taux de TVA avantageux

Ces dispositifs peuvent considérablement améliorer la rentabilité de votre investissement immobilier à Boulogne-Billancourt.

Boulogne-Billancourt, une ville tournée vers l’avenir

L’attrait de Boulogne-Billancourt ne se dément pas au fil des années. Avec ses nombreux projets de développement, la ville continue de se réinventer tout en préservant son patrimoine. L’émergence de nouveaux éco-quartiers, comme celui des Rives de Seine, témoigne de cette volonté de conjuguer modernité et respect de l’environnement.

Investir dans l’immobilier neuf à Boulogne-Billancourt, c’est faire le choix d’une ville dynamique, en constante évolution, qui sait s’adapter aux besoins de ses habitants. Que vous soyez à la recherche de votre résidence principale ou d’un investissement locatif, Boulogne-Billancourt offre un cadre idéal pour concrétiser vos projets immobiliers.

Alors, prêt à sauter le pas et à devenir propriétaire dans l’une des villes les plus attractives de la petite couronne parisienne ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels de l’immobilier pour trouver le bien qui correspondra parfaitement à vos attentes et à votre budget. Votre future résidence à Boulogne-Billancourt n’attend que vous !