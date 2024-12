Location de voiture à Marseille : Explorez la cité phocéenne et sa région en toute liberté

Marseille, ville portuaire millénaire baignée de soleil, offre bien plus que ses célèbres calanques et son Vieux-Port pittoresque.

Pour vraiment saisir l’âme de cette cité méditerranéenne et explorer ses trésors cachés, rien ne vaut la liberté qu’offre une voiture de location.

Que vous rêviez de flâner dans les ruelles du Panier, de vous évader vers les vignobles provençaux ou de longer la côte jusqu’à Cassis, prendre le volant vous ouvre un monde de possibilités.

Découvrons ensemble comment tirer le meilleur parti de votre séjour à Marseille grâce à une location de voiture.

Louer une voiture à Marseille : les bases à connaître

Un large choix de véhicules pour tous les budgets

Marseille dispose d’une offre variée de locations automobiles pour répondre à tous les besoins :

Les citadines comme la Renault Clio, idéales pour se faufiler dans les ruelles étroites du centre-ville

comme la Renault Clio, idéales pour se faufiler dans les ruelles étroites du centre-ville Les berlines familiales type Renault Mégane, parfaites pour les escapades en Provence

type Renault Mégane, parfaites pour les escapades en Provence Les SUV comme le Nissan Qashqai, pour plus de confort sur les routes sinueuses des calanques

comme le Nissan Qashqai, pour plus de confort sur les routes sinueuses des calanques Des vans pour les groupes plus importants

Les tarifs débutent autour de 20€ par jour pour les modèles économiques, soit environ 146€ la semaine. Comptez plutôt 292€ hebdomadaires pour une familiale et 381€ pour un cabriolet. À noter que les petites voitures sont en moyenne 29% moins chères que les autres catégories.

Où louer son véhicule ?

Les principales agences comme Hertz, Budget, Avis ou Europcar sont présentes à l’aéroport de Marseille-Provence, dans le terminal 1. Elles sont ouvertes de 7h à 23h30 en semaine. Vous trouverez des loueurs en ville, notamment près de la gare Saint-Charles.

Des acteurs plus récents comme Free2move (groupe PSA) ou Virtuo proposent aussi leurs services, avec souvent des offres attractives. N’hésitez pas à comparer les prix sur des sites comme Driveboo pour dénicher la meilleure affaire.

Astuces pour optimiser votre location

Réservez au moins un jour à l’avance pour bénéficier de meilleurs tarifs

Le mois de novembre est généralement le moins cher pour louer à Marseille

Utilisez les filtres de recherche comme « annulation gratuite » pour plus de flexibilité

Pensez à l’assurance tous risques sans franchise, surtout si vous prévoyez de rouler beaucoup

Conduire à Marseille : ce qu’il faut savoir

Particularités de la conduite marseillaise

Conduire à Marseille peut s’avérer sportif pour qui n’est pas habitué. Quelques points à garder à l’esprit :

Les deux-roues ont tendance à slalomer entre les voitures, restez vigilant

Les piétons peuvent traverser de façon impromptue, soyez attentif en centre-ville

Évitez les heures de pointe (8h-9h) et les grands axes comme l’A7 et l’A50 aux heures chargées

Limitations de vitesse

Comme partout en France, respectez les limitations :

50 km/h en ville (30 km/h autour du Vieux-Port)

130 km/h sur autoroute (110 km/h par temps de pluie)

Stationnement à Marseille

Le stationnement peut s’avérer complexe en centre-ville, surtout autour du Vieux-Port et de la Canebière. Quelques solutions :

Privilégiez les parkings couverts, notamment près du Stade Vélodrome

Les quartiers des Cinq Avenues ou du Camas offrent plus de places

Utilisez l’application TIMO pour gérer votre stationnement via smartphone

Les zones de stationnement sont codées par couleur : jaune (moins cher), orange (centre-ville) et rouge (durée limitée).

Coût du carburant

Au 1er décembre 2024, le prix moyen de l’essence à Marseille s’élève à 6,67€ le litre. Comptez entre 80€ et 107€ pour un plein selon votre véhicule.

À la découverte de Marseille et sa région

Incontournables de la cité phocéenne

Votre voiture de location vous permettra d’explorer aisément les sites emblématiques de Marseille :

Le Vieux-Port et ses terrasses animées

et ses terrasses animées La majestueuse Basilique Notre-Dame de la Garde , veillant sur la ville

, veillant sur la ville Le MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) à l’architecture audacieuse

(Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée) à l’architecture audacieuse Les ruelles pittoresques du quartier du Panier

La monumentale Cathédrale de la Major

Escapades aux alentours

Profitez de votre liberté de mouvement pour explorer les merveilles de la région :

Les Calanques : À seulement 40 minutes de route, ce parc national offre des paysages à couper le souffle entre mer turquoise et falaises blanches. Idéal pour la randonnée ou la baignade.

: À seulement 40 minutes de route, ce parc national offre des paysages à couper le souffle entre mer turquoise et falaises blanches. Idéal pour la randonnée ou la baignade. Aix-en-Provence : À 35 km au nord, cette élégante cité vous charmera par ses ruelles fleuries, ses fontaines et son marché provençal. Comptez 45 minutes de trajet.

: À 35 km au nord, cette élégante cité vous charmera par ses ruelles fleuries, ses fontaines et son marché provençal. Comptez 45 minutes de trajet. Cassis : Ce charmant port de pêche situé à 33,5 km est réputé pour ses vins blancs et ses criques sauvages. Ne manquez pas le panorama depuis le Cap Canaille.

: Ce charmant port de pêche situé à 33,5 km est réputé pour ses vins blancs et ses criques sauvages. Ne manquez pas le panorama depuis le Cap Canaille. La Camargue : Un peu plus loin (environ 1h30), ce parc naturel vous dépaysera avec ses flamants roses, ses taureaux et ses chevaux sauvages.

: Un peu plus loin (environ 1h30), ce parc naturel vous dépaysera avec ses flamants roses, ses taureaux et ses chevaux sauvages. Arles : À 90 km (1h15 de route), découvrez l’histoire romaine en visitant ses arènes et son théâtre antique.

Conseils pratiques pour votre séjour

Période idéale pour visiter

Marseille jouit d’un climat méditerranéen agréable toute l’année. Le printemps (avril-mai) et l’automne (septembre-octobre) offrent des températures douces et moins de foule. L’été est parfait pour profiter des plages, mais attendez-vous à plus de monde et des prix plus élevés.

Événements à ne pas manquer

Festival de Jazz des Cinq Continents (juillet) : Un rendez-vous musical incontournable

(juillet) : Un rendez-vous musical incontournable Fiesta des Suds (octobre) : Festival de musiques du monde

(octobre) : Festival de musiques du monde Foire aux Santons (novembre-décembre) : Marché traditionnel de figurines provençales

Gastronomie locale

Profitez de vos déplacements pour goûter aux spécialités marseillaises :

La bouillabaisse , emblématique soupe de poissons

, emblématique soupe de poissons Les pieds et paquets , plat traditionnel à base de tripes

, plat traditionnel à base de tripes Les navettes, biscuits en forme de barque parfumés à la fleur d’oranger

Pour aller plus loin

Votre séjour à Marseille ne se limite pas à la ville elle-même. Avec votre voiture de location, osez l’aventure et explorez la richesse de la Provence. Pourquoi ne pas pousser jusqu’à Avignon, à 1h30 de route, pour admirer le majestueux Palais des Papes ? Ou bien longer la côte vers l’est en direction de Saint-Tropez, en faisant étape dans les charmants villages perchés de l’arrière-pays varois ?

La liberté qu’offre une voiture de location vous permet de créer votre propre itinéraire, au gré de vos envies et des trésors que recèle cette région fascinante. N’hésitez pas à sortir des sentiers battus, à vous arrêter dans ce petit village qui vous fait de l’œil ou à prendre cette route panoramique qui promet des vues spectaculaires.

Marseille n’est que le début de votre aventure provençale. Alors, prenez le volant et laissez-vous surprendre par la diversité et la beauté de cette terre de contrastes, entre mer et montagne, tradition et modernité.