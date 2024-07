Ces villages du Morvan et du Jura en Bourgogne-Franche-Comté ont traversé les siècles

Au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté se cachent des trésors insoupçonnés qui vous feront remonter le temps jusqu’au Moyen Âge.

Entre histoire, culture et paysages envoûtants, les villages médiévaux du Morvan et du Jura vous ouvrent leurs portes pour une échappée belle et authentique.

Laissez-vous transporter dans cet univers unique et laissez-vous surprendre par la richesse de ces lieux qui ont traversé les siècles.

Le Morvan, terre de mystères et de légendes

Le Morvan, situé au cœur de la Bourgogne, est une région riche en histoire, en patrimoine et en émotions. Son parc naturel régional, véritable écrin de verdure, abrite de nombreux villages médiévaux qui témoignent de la richesse culturelle de cette région.

Avallon : cette cité médiévale, perchée sur son éperon rocheux, vous invite à déambuler dans ses ruelles pavées bordées de maisons à colombages. Ne manquez pas la collégiale Saint-Lazare, chef-d’œuvre de l’art roman, et les remparts qui offrent un panorama exceptionnel sur la vallée du Cousin.

: cette cité médiévale, perchée sur son éperon rocheux, vous invite à déambuler dans ses ruelles pavées bordées de maisons à colombages. Ne manquez pas la collégiale Saint-Lazare, chef-d’œuvre de l’art roman, et les remparts qui offrent un panorama exceptionnel sur la vallée du Cousin. Vézelay : classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce haut lieu de la chrétienté est célèbre pour sa basilique Sainte-Marie-Madeleine, considérée comme l’une des plus belles églises romanes de France. Grimpez les marches du « chemin éternel » et découvrez les secrets de cette cité millénaire.

: classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce haut lieu de la chrétienté est célèbre pour sa basilique Sainte-Marie-Madeleine, considérée comme l’une des plus belles églises romanes de France. Grimpez les marches du « chemin éternel » et découvrez les secrets de cette cité millénaire. Semur-en-Auxois : ce village pittoresque, bâti sur un promontoire rocheux, est caractérisé par ses remparts et ses nombreuses tours médiévales. Admirez la vue imprenable sur l’Armançon depuis le pont Pinard, et laissez-vous charmer par la beauté des maisons à pans de bois qui jalonnent les ruelles étroites.

Le Jura, entre montagnes et traditions

Le Jura, terre de montagnes et de traditions, se distingue par ses paysages variés et ses villages médiévaux préservés. Du Haut-Jura à la Bresse en passant par le Revermont, les richesses culturelles et architecturales de cette région vous émerveilleront.

Arbois : berceau du vin jaune, cette petite ville typique du Jura est célèbre pour sa maison natale de Louis Pasteur, transformée en musée. Flânez dans le centre historique aux ruelles étroites et découvrez le clocher de l’église Saint-Just, l’un des plus hauts de France.

: berceau du vin jaune, cette petite ville typique du Jura est célèbre pour sa maison natale de Louis Pasteur, transformée en musée. Flânez dans le centre historique aux ruelles étroites et découvrez le clocher de l’église Saint-Just, l’un des plus hauts de France. Baume-les-Messieurs : niché au fond d’un cirque naturel, ce village est un véritable havre de paix. Visitez l’abbaye impériale et son cloître du IXe siècle, puis promenez-vous dans les grottes et le canyon pour admirer les splendeurs de la nature jurassienne.

: niché au fond d’un cirque naturel, ce village est un véritable havre de paix. Visitez l’abbaye impériale et son cloître du IXe siècle, puis promenez-vous dans les grottes et le canyon pour admirer les splendeurs de la nature jurassienne. Château-Chalon : perché sur son piton rocheux, ce village est le berceau du vin jaune et du macvin. Découvrez l’église romane Saint-Pierre, le château féodal et les vignobles en terrasses qui offrent un panorama époustouflant sur la vallée de la Seille.

Les incontournables de la Bourgogne-Franche-Comté

Au-delà des villages médiévaux, la Bourgogne-Franche-Comté regorge de sites et d’activités à ne pas manquer lors de votre échappée belle dans cette région.

La route des vins : que ce soit en Bourgogne ou dans le Jura, la découverte des vignobles et des domaines viticoles est un incontournable pour les amateurs de grands crus et de paysages exceptionnels. Les lacs et cascades : le Jura est réputé pour ses nombreux lacs glaciaires et ses cascades impressionnantes, tels que le lac de Chalain, le lac de Vouglans ou encore les cascades du Hérisson. Les activités de plein air : randonnées pédestres, équestres ou en VTT, sports nautiques, ski, raquettes… Les possibilités sont infinies pour profiter de la nature et des paysages à couper le souffle de la Bourgogne-Franche-Comté. Les sites historiques et culturels : châteaux, abbayes, musées… La région regorge de lieux à visiter pour enrichir votre culture et en apprendre davantage sur l’histoire et les traditions locales.

En somme, une échappée belle dans les villages médiévaux du Morvan et du Jura en Bourgogne-Franche-Comté est une expérience unique et inoubliable. Entre histoire, culture, paysages envoûtants et rencontres authentiques, laissez-vous séduire par cette région qui a tant à offrir. N’attendez plus pour partir à la découverte de ces trésors cachés et vivez des moments intenses et mémorables.