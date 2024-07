Découvrez les perles cachées de la Côte de Nuits et du Jura

La région de la Bourgogne-Franche-Comté offre un éventail de paysages et de patrimoines d’une richesse inouïe.

Des vignobles de la Côte de Nuits aux abbayes du Jura, partez à la rencontre d’un terroir d’exception, de traditions séculaires et d’une histoire riche en émotions.

Suivez-nous pour une échappée belle à travers les collines verdoyantes et les villages pittoresques qui font la fierté de cette région méconnue.

La Côte de Nuits, un écrin de vignobles prestigieux

Connue pour ses grands crus, la Côte de Nuits est le berceau des vins rouges les plus réputés de Bourgogne. S’étendant du sud de Dijon à Corgoloin, elle doit son nom à la ville de Nuits-Saint-Georges, qui en est le centre névralgique. Mais au-delà des vignes, la Côte de Nuits recèle des trésors d’architecture et des paysages à couper le souffle.

Les villages de la Côte de Nuits : À flanc de coteau, les villages viticoles de la Côte de Nuits sont un véritable enchantement pour les yeux. Parmi eux, Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée et Chambolle-Musigny sont incontournables. Flânez dans leurs ruelles étroites, admirez les maisons de pierre aux toits de tuiles vernissées et laissez-vous enivrer par l’ambiance authentique qui y règne.

Les châteaux : La région compte de nombreux châteaux qui témoignent de son passé prestigieux. Le château du Clos de Vougeot, ancienne propriété des moines cisterciens, est l'un des plus emblématiques. Ne manquez pas non plus le château de Gevrey-Chambertin, niché au cœur des vignes, ou le château de Gilly-lès-Cîteaux, devenu un hôtel de charme.

Les activités œnologiques : La Côte de Nuits est un terrain de jeu idéal pour les amateurs de vin. De nombreuses caves et domaines viticoles proposent des visites et dégustations, ainsi que des ateliers pour mieux comprendre les secrets de la viticulture. À noter , la Route des Grands Crus, qui serpente entre les vignobles et offre des points de vue époustouflants.

Les panoramas : Pour prendre de la hauteur et admirer la beauté des paysages viticoles, rendez-vous sur les hauteurs de la Côte de Nuits. Le belvédère de la Montagne des Trois Croix, à Fixin, offre une vue imprenable sur les vignobles et les villages environnants. Plus au sud, le belvédère de la Roche de Solutré offre une vue panoramique sur les vignes et les monts du Mâconnais.

Le Jura, une terre d’abbayes et de traditions

À l’est de la Bourgogne, le Jura est une région méconnue qui recèle pourtant de véritables joyaux du patrimoine. Terre de contrastes, elle offre des paysages variés, entre montagnes, lacs et forêts, ainsi que des traditions ancestrales qui en font un territoire unique.

Les abbayes : Le Jura compte plusieurs abbayes qui témoignent de la présence des moines cisterciens et bénédictins dès le Moyen Âge. Parmi elles, l’abbaye de Baume-les-Messieurs, nichée au fond d’une reculée spectaculaire, est un véritable bijou d’architecture. Ne manquez pas non plus l’abbaye d’Acey, qui abrite toujours une communauté de moines trappistes, et l’abbaye impériale de Baume-les-Dames, fondée par Charlemagne.

Les villages : Le Jura est ponctué de villages pittoresques qui méritent le détour. Arbois, la capitale des vins du Jura, est un incontournable, avec ses maisons à colombages et ses caves voûtées. Château-Chalon, perché sur un éperon rocheux, offre une vue imprenable sur les vignobles et les montagnes environnantes. Enfin, ne passez pas à côté de Nozeroy, la « petite Venise comtoise », avec ses canaux et ses maisons à pans de bois.

Les traditions : Le Jura est une terre de traditions qui se perpétuent à travers les siècles. La transhumance des troupeaux de vaches montbéliardes est un événement incontournable, tout comme les fêtes du comté et les marchés de Noël typiques. Les métiers d'art sont à l'honneur, avec notamment la fabrication des célèbres pipes de Saint-Claude et la tournerie sur bois.

Les activités de plein air : La nature généreuse du Jura offre un terrain propice aux activités sportives et de détente. Randonnées pédestres ou équestres, VTT, canoë-kayak, pêche, voile ou encore ski nordique et alpin, il y en a pour tous les goûts et toutes les saisons.

À travers ses vignobles et ses abbayes, la Bourgogne-Franche-Comté dévoile un patrimoine riche et diversifié qui séduira les amateurs d’histoire, de culture et de nature. Laissez-vous guider par les routes sinueuses qui traversent ces paysages enchanteurs, et partez à la découverte des trésors cachés de cette terre d’émotions. Entre délices gastronomiques, rencontres humaines authentiques et panoramas époustouflants, cette échappée belle en Bourgogne-Franche-Comté restera gravée dans votre mémoire.

Maintenant que vous êtes prêts à explorer les merveilles de la Côte de Nuits et du Jura, il est temps de préparer votre voyage. Pensez à réserver vos hébergements à l’avance, car certaines périodes de l’année sont très prisées, notamment pendant les vendanges ou les fêtes de fin d’année. N’hésitez pas à opter pour des hébergements insolites, comme des chambres d’hôtes dans les domaines viticoles, des gîtes dans les abbayes ou des yourtes en pleine nature. Vous vivrez ainsi une expérience immersive au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté.

Concernant la gastronomie, vous ne serez pas en reste dans cette région riche en saveurs. Les vins de la Côte de Nuits et du Jura accompagneront à merveille les spécialités locales, comme le bœuf bourguignon, la fondue comtoise, les escargots de Bourgogne ou encore les fromages AOP tels que le comté, le morbier et l’époisses. N’oubliez pas de goûter aux délices sucrés, comme les galettes comtoises, les nonnettes de Dijon ou les macarons de Montmorot. Les gourmands seront comblés !

Pour vous déplacer dans la région, plusieurs options s’offrent à vous. La voiture reste le moyen de transport le plus pratique pour sillonner les routes de la Côte de Nuits et du Jura en toute liberté. Toutefois, si vous êtes amateur de cyclisme, sachez que la Bourgogne-Franche-Comté compte de nombreuses pistes cyclables aménagées, comme la Voie des Vignes, qui parcourt les vignobles de la Côte de Nuits et de Beaune, ou la Véloroute du Jura, qui relie Dole à Morez en passant par les lacs et les montagnes. Enfin, si vous préférez les transports en commun, les TER et les bus régionaux desservent les principales villes et sites touristiques.

La Bourgogne-Franche-Comté est une région aux multiples facettes qui saura vous surprendre et vous enchanter. Entre tradition et modernité, nature et culture, cette échappée belle vous offrira des instants précieux et des souvenirs impérissables. Alors, qu’attendez-vous pour partir à la découverte de la Côte de Nuits et des abbayes du Jura ?

La Bourgogne-Franche-Comté est une terre d’authenticité et de convivialité qui mérite d’être découverte. Des vignobles prestigieux de la Côte de Nuits aux abbayes séculaires du Jura, en passant par les villages pittoresques et les panoramas à couper le souffle, cette région vous réserve bien des surprises. Laissez-vous tenter par cette échappée belle et vivez une expérience unique, riche en émotions et en rencontres. La Bourgogne-Franche-Comté vous attend, il ne vous reste plus qu’à vous laisser séduire !