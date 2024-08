Collonges-la-Rouge: Un trésor corrézien au charme pittoresque

Imaginez un village niché au cœur de la Corrèze, entouré de paysages verdoyants et de collines boisées.

Un lieu où le temps semble s’être arrêté, préservant avec soin ses bâtisses aux murs de grès rouge et ses ruelles pavées.

Bienvenue à Collonges-la-Rouge, un joyau du patrimoine français qui séduit par son charme incontestable et son cadre pittoresque.

Un peu d’histoire: des origines au classement

Le destin de Collonges-la-Rouge s’ancre dans les méandres de l’histoire. La première mention de ce bourg remonte au VIIIe siècle, époque où l’abbaye de Charroux, en Poitou, fonde un prieuré dans la région. Au fil des siècles, la prospérité du village se consolide grâce à l’industrie du fer, le commerce de la châtaigne et l’élevage.

La singularité architecturale de Collonges se dévoile au XVe siècle, avec la construction de demeures nobles et de fortifications. Les seigneurs locaux, les Noailles, choisissent alors d’édifier leur château en grès rouge, une pierre extraite des carrières environnantes et typique de la région. Ce matériau confère à Collonges son identité visuelle unique, qui lui vaut aujourd’hui le surnom de « cité aux vingt-cinq tours ».

Malgré les guerres de religion et la Révolution française, Collonges-la-Rouge conserve une grande partie de son patrimoine architectural. Ce n’est qu’au XIXe siècle que le village connaît un déclin économique, marqué par l’exode rural et la disparition progressive de ses ateliers et commerces.

Heureusement, l’histoire de Collonges connaît un tournant décisif en 1942, lorsque des passionnés décident de créer l’association « Les Amis de Collonges ». Leur objectif : préserver et valoriser le patrimoine exceptionnel du village. Leurs efforts sont couronnés de succès en 1982, lorsque Collonges-la-Rouge devient le premier village classé « Plus Beaux Villages de France ». Depuis, le bourg a su retrouver sa vitalité et séduit chaque année des milliers de visiteurs.

Les incontournables de Collonges-la-Rouge

Flâner dans les ruelles de Collonges, c’est partir à la découverte d’un patrimoine architectural riche et varié. Voici quelques-uns des lieux et monuments emblématiques du village, qui méritent assurément le détour :

L’église Saint-Pierre: édifice de style roman datant du XIe siècle, elle abrite une magnifique fresque représentant le Jugement dernier. Le château de Vassinhac: construit au XVe siècle par les Noailles, il est un parfait exemple de l’architecture de la Renaissance. La Halle: bâtie au XVIe siècle, elle témoigne de l’activité commerciale florissante du village à l’époque. La Maison de la Sirène: datant du XVIe siècle, cette demeure se distingue par sa façade ornée d’une sirène et d’un dauphin sculptés. Le manoir de Beauvirie: érigé au XVIIe siècle, il est le plus ancien manoir du village et possède une superbe tourelle d’escalier.

Outre ces monuments, Collonges-la-Rouge offre un cadre bucolique propice à la balade et à la découverte de ses alentours. Plusieurs sentiers de randonnée permettent ainsi d’explorer les collines environnantes, les bords de la rivière Lignon et les villages voisins, comme Turenne ou Curemonte.

Les événements et animations du village

Collonges-la-Rouge ne se contente pas d’être un musée à ciel ouvert. Le village est un lieu de convivialité et de partage, où se déroulent diverses manifestations culturelles et festives tout au long de l’année. Parmi celles-ci, on peut citer :

Le marché des producteurs locaux, qui a lieu chaque dimanche matin de mai à septembre;

Les Journées Européennes du Patrimoine, qui mettent à l’honneur les richesses architecturales et historiques de Collonges;

Le Festival de théâtre « Collonges en scène », qui propose des représentations de troupes amateurs et professionnelles dans les rues du village;

Les Médiévales de Collonges, un événement incontournable pour les passionnés d’histoire et de spectacles de rue, qui a lieu tous les deux ans.

Au-delà de ces manifestations, Collonges-la-Rouge est un lieu de création et d’artisanat. De nombreux artistes et artisans ont élu domicile dans le village, ouvrant des ateliers et des boutiques où sont exposées et vendues leurs œuvres. Lors de votre visite, n’hésitez pas à pousser la porte de ces lieux pour découvrir le savoir-faire local et échanger avec ses créateurs.

Comment se rendre à Collonges-la-Rouge et où loger?

Collonges-la-Rouge se situe en région Nouvelle-Aquitaine, à environ 20 km au sud-est de Brive-la-Gaillarde. Pour vous y rendre, plusieurs options s’offrent à vous :

En voiture, depuis l’autoroute A20, prenez la sortie n°52 puis suivez la direction Turenne/Collonges-la-Rouge;

En train, la gare la plus proche est celle de Brive-la-Gaillarde, située à 20 km du village. Des liaisons régulières en bus sont assurées entre Brive et Collonges-la-Rouge;

En avion, l’aéroport de Brive-Vallée de la Dordogne est le plus proche et propose des vols en provenance de plusieurs villes françaises et européennes.

Une fois sur place, le stationnement est réglementé aux abords du village, mais des parkings gratuits sont à votre disposition à l’entrée de Collonges. Le centre historique est entièrement piéton, ce qui permet de profiter pleinement de la beauté des lieux et de flâner en toute tranquillité.

Pour prolonger votre séjour, de nombreuses possibilités d’hébergement sont proposées à Collonges-la-Rouge et ses environs. Parmi elles, on peut citer :

Des chambres d’hôtes et maisons d’hôtes, qui offrent un cadre intime et convivial pour découvrir le village et ses alentours;

Des hôtels et auberges, pour un séjour tout confort et des prestations de qualité;

Des gîtes et locations de vacances, idéales pour les familles ou les groupes d’amis souhaitant profiter d’un hébergement indépendant et spacieux;

Des campings et aires de camping-car, pour les amoureux de la nature et les adeptes du tourisme en plein air.

Quelle que soit la formule d’hébergement choisie, n’hésitez pas à réserver à l’avance, surtout en haute saison, afin de bénéficier des meilleures offres et de garantir la disponibilité de votre logement.

La Corrèze, une région aux mille facettes

Collonges-la-Rouge est un point de départ idéal pour explorer la Corrèze, un département aux paysages variés et au patrimoine culturel riche. Parmi les autres sites incontournables de la région, on peut citer :

Les gorges de la Dordogne , un véritable paradis pour les amateurs de sports d’eau vive et de randonnée;

, un véritable paradis pour les amateurs de sports d’eau vive et de randonnée; Le plateau de Millevaches , un espace naturel préservé où se côtoient tourbières, forêts et lacs;

, un espace naturel préservé où se côtoient tourbières, forêts et lacs; Le parc naturel régional de Millevaches en Limousin , qui abrite une faune et une flore exceptionnelles;

, qui abrite une faune et une flore exceptionnelles; La citadelle de Turenne , perchée sur un éperon rocheux et offrant un panorama époustouflant sur la vallée;

, perchée sur un éperon rocheux et offrant un panorama époustouflant sur la vallée; Le village de Rocamadour, un haut lieu de pèlerinage et de dévotion à la Vierge Noire.

La Corrèze est une terre de gastronomie, où les saveurs du terroir sont mises à l’honneur. N’oubliez pas de goûter aux spécialités locales, comme la soupe aux choux, le farcidure (un plat à base de pommes de terre et de viande) ou encore les célèbres pommes du Limousin AOP.

En somme, Collonges-la-Rouge est une destination incontournable pour les amoureux de l’histoire, de l’architecture et des paysages pittoresques. Que vous choisissiez d’y passer une journée ou une semaine, vous serez conquis par le charme et la beauté de ce village corrézien, véritable écrin de la culture et du patrimoine français. Alors, n’hésitez plus et laissez-vous emporter par la magie de Collonges-la-Rouge!