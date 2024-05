Où s’envoler cet été ? Les meilleures destinations pour partir en juillet et août

L’été approche à grands pas et avec lui, les envies de s’évader et de partir à la découverte de nouvelles contrées.

Que vous soyez plutôt plage et farniente, exploration culturelle ou aventure en pleine nature, il est temps de planifier vos vacances d’été.

Pour vous aider à choisir la destination idéale, voici un tour d’horizon des meilleures options pour partir en juillet et août, selon vos envies et votre budget. Préparez vos valises, embarquement immédiat !

Pour les amateurs de plages et de soleil : cap sur la Méditerranée

Si vous rêvez de plages de sable fin, d’eau turquoise et de soleil généreux, la Méditerranée est la destination qu’il vous faut. Voici quelques-unes des plus belles destinations pour profiter de la mer en juillet et août :

La Grèce : avec ses innombrables îles et son riche patrimoine culturel, la Grèce a tout pour séduire. Les Cyclades, la Crète, ou encore Corfou sont autant de destinations à explorer pour un séjour placé sous le signe de la détente et de la découverte.

La Croatie : la côte dalmate est un véritable joyau, parsemée de petites îles et de criques préservées. Ne manquez pas de visiter Dubrovnik, la « perle de l’Adriatique », ou encore Split, ville chargée d’histoire.

La Corse : cette île française est réputée pour ses paysages époustouflants, entre montagnes et plages de rêve. Baladez-vous dans les villages pittoresques et profitez des nombreuses activités nautiques proposées sur place.

La Sardaigne : située au cœur de la Méditerranée, cette île italienne possède des plages parmi les plus belles du monde. Ne manquez pas la Costa Smeralda et la Maddalena, véritables paradis sur terre.

Pour les passionnés de culture et d’histoire : Europe et Asie à l’honneur

Si l’été est pour vous synonyme de découvertes culturelles et historiques, l’Europe et l’Asie sont des destinations de choix. Voici quelques suggestions pour un voyage riche en émotions :

L’Italie : de Venise à Rome en passant par Florence, l’Italie regorge de trésors architecturaux et artistiques. Laissez-vous charmer par la dolce vita et partez à la découverte des nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le Portugal : entre Lisbonne et Porto, le Portugal est une destination chargée d’histoire et de culture. Découvrez les azulejos, ces carreaux de céramique typiques, et ne manquez pas de goûter aux pasteis de nata, des petits flans à la crème délicieux. Le Japon : le pays du Soleil-Levant est une destination fascinante, où tradition et modernité se côtoient en parfaite harmonie. Visitez les temples de Kyoto, flânez dans les ruelles de Tokyo et assistez à une cérémonie du thé pour un voyage dépaysant. La Russie : entre Saint-Pétersbourg et Moscou, la Russie est un pays qui regorge de trésors architecturaux et culturels. Laissez-vous émerveiller par les majestueux palais et les églises orthodoxes aux coupoles colorées.

Pour les amoureux de la nature : évasion garantie en Amérique et en Océanie

Si vous préférez les espaces sauvages et les grands espaces, l’Amérique et l’Océanie sont des destinations de rêve pour partir en juillet et août. Voici quelques idées pour vous mettre au vert :

En Amérique du Nord, les parcs nationaux des États-Unis et du Canada offrent des paysages grandioses et une faune exceptionnelle. Yellowstone, Yosemite, Banff ou encore Jasper sont autant de destinations à ne pas manquer pour les amateurs de randonnées et de nature sauvage. N’oubliez pas de vous renseigner sur les conditions d’accès aux parcs, certains d’entre eux étant très prisés en été.

En Amérique du Sud, la diversité des paysages est à couper le souffle. De la Patagonie argentine aux îles Galápagos en passant par le Pérou et le mythique Machu Picchu, préparez-vous à vivre une aventure hors du commun. Veillez à vous adapter aux conditions climatiques et à l’altitude pour profiter pleinement de votre séjour.

En Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des destinations de choix pour les amoureux de la nature. Explorez la Grande Barrière de corail, les forêts tropicales du Queensland ou encore les fjords de la Nouvelle-Zélande pour un dépaysement total. N’oubliez pas que l’hiver austral correspond à notre été, les températures peuvent donc être plus fraîches qu’en Europe.

Pour les aventuriers : cap sur l’Afrique et l’Arctique

Si vous êtes en quête d’aventure et de dépaysement, l’Afrique et l’Arctique sont des destinations à ne pas manquer. Voici quelques idées pour vivre des expériences inoubliables :

En Afrique, optez pour un safari en Tanzanie ou au Kenya pour observer la faune exceptionnelle du continent. Profitez de la saison sèche pour gravir le Kilimandjaro, le sommet le plus haut d’Afrique. Pour une expérience culturelle unique, partez à la découverte de l’Éthiopie, berceau de l’humanité, et de ses églises troglodytes ou encore du Maroc, avec ses villes impériales et ses paysages grandioses.

En Arctique, l’été est la meilleure saison pour explorer les régions polaires. Embarquez pour une croisière en Islande, au Groenland ou encore en Norvège pour admirer des paysages à couper le souffle et observer la faune arctique, tels que les baleines, les phoques et les ours polaires. N’oubliez pas de vous munir de vêtements chauds et imperméables, même en été, les températures restent fraîches dans ces régions.

Les mois de juillet et août sont propices à l’évasion et à la découverte de nouvelles destinations. Que vous soyez plutôt plage et soleil, culture et histoire, nature sauvage ou aventure et dépaysement, il y a forcément une destination faite pour vous. Alors, n’hésitez plus, faites votre choix et envolez-vous pour des vacances d’été inoubliables !

Il est important de rappeler que les conditions sanitaires et les restrictions de voyage peuvent évoluer rapidement en fonction de la situation liée à la pandémie de COVID-19. Avant de planifier votre voyage, renseignez-vous sur les mesures en vigueur dans la destination de votre choix et les éventuelles exigences en matière de test ou de vaccination. Prenez en compte les conditions d’annulation et de remboursement de votre hébergement et de vos transports. Bon voyage et bel été à tous !