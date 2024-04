La cybersécurité : un univers en plein essor offrant d’innombrables opportunités professionnelles

De nos jours, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, les gouvernements et les particuliers.

L’explosion des nouvelles technologies et la digitalisation croissante de notre quotidien ont rendu nos systèmes informatiques et nos données personnelles plus vulnérables que jamais.

Face à cette menace grandissante, les professionnels de la cybersécurité sont de plus en plus recherchés et les opportunités de carrière sont nombreuses et variées.

Nous vous proposons de plonger au cœur de ce monde passionnant et complexe, afin de mieux comprendre les enjeux, les métiers et les formations qui s’offrent à vous si vous souhaitez vous lancer dans une carrière en cybersécurité.

Comprendre les enjeux de la cybersécurité

Avant de nous intéresser aux métiers et formations de la cybersécurité, il est essentiel de saisir les enjeux qui se cachent derrière cette discipline.

La cybersécurité est une discipline transversale qui englobe plusieurs domaines, tels que l’informatique, les réseaux, la cryptographie, le droit et la gestion des risques. Elle vise à protéger les systèmes informatiques, les données et les infrastructures critiques des organisations contre les menaces et les risques qui pèsent sur eux. Ces menaces peuvent être d’origine externe (attaques informatiques, espionnage, terrorisme) ou interne (erreurs humaines, négligences, fraudes).

Les enjeux de la cybersécurité sont multiples et touchent à des domaines aussi variés que la protection des données personnelles, la sécurité économique et la défense nationale. Ainsi, pour les entreprises, les conséquences d’une faille de sécurité peuvent être dramatiques : perte de confiance des clients, vol de propriété intellectuelle, réputation ternie, voire faillite. Pour les gouvernements, les risques sont immenses, puisqu’ils peuvent compromettre la sécurité nationale et la stabilité des institutions.

Face à ces enjeux, les organisations investissent massivement pour renforcer leur sécurité informatique et recruter des professionnels qualifiés en cybersécurité. Selon une étude du cabinet Cybersecurity Ventures, le marché mondial de la cybersécurité devrait passer de 120 milliards de dollars en 2017 à 300 milliards de dollars en 2024, soit une croissance annuelle de 12%.

Les métiers de la cybersécurité : une multitude de profils recherchés

Les opportunités de carrière dans le domaine de la cybersécurité sont aussi diverses qu’elles sont nombreuses, et les profils recherchés peuvent varier considérablement en fonction des organisations et des secteurs d’activité.

Analyste en cybersécurité : ce professionnel a pour mission de surveiller et d’analyser les menaces qui pèsent sur les systèmes informatiques et les réseaux de l’organisation. Il doit être en veille permanente et être capable de détecter rapidement les anomalies et les incidents de sécurité, afin de proposer des solutions pour y remédier. Ingénieur en sécurité des systèmes d’information (SSI) : cet expert intervient à différents niveaux pour assurer la sécurité des systèmes informatiques et des réseaux. Il est notamment chargé de concevoir, mettre en place et maintenir les politiques de sécurité informatique de l’organisation, ainsi que les dispositifs techniques permettant de les mettre en œuvre (firewalls, antivirus, systèmes de détection d’intrusion, etc.). Expert en cybercriminalité : ce spécialiste est responsable de l’identification, de l’analyse et de la gestion des incidents liés à la cybercriminalité, tels que les attaques informatiques, les fraudes en ligne, les atteintes à la vie privée ou les actes de cyber-terrorisme. Il travaille généralement en étroite collaboration avec les autorités judiciaires et les forces de l’ordre. Responsable de la conformité (Compliance Officer) : ce professionnel a pour mission de veiller au respect des réglementations en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données personnelles (RGPD, PCI-DSS, etc.). Il est en charge de l’élaboration et de la mise en place des politiques internes de conformité et des procédures de contrôle, ainsi que de la formation et de la sensibilisation des collaborateurs.

Il existe bien sûr de nombreux autres métiers liés à la cybersécurité, tels que les chercheurs en sécurité informatique, les consultants en gestion des risques ou encore les architectes de solutions de sécurité. La liste est longue et les opportunités ne manquent pas pour ceux qui souhaitent s’orienter vers ce domaine en pleine expansion.

Les formations en cybersécurité : un large éventail de cursus

Si vous êtes intéressé par une carrière dans la cybersécurité, vous avez l’embarras du choix en matière de formations. Voici quelques pistes pour vous aider à vous orienter.

Les formations universitaires : plusieurs cursus en informatique proposent des spécialisations en cybersécurité, allant du niveau licence au niveau master. Parmi les établissements les plus réputés en France, on peut citer l’Université de Lorraine, l’Université de Rennes 1, l’Université Paris-Saclay ou encore l’Institut Galilée.

Les écoles d’ingénieurs : certaines écoles d’ingénieurs proposent des formations spécialisées en cybersécurité, comme l’École nationale ale supérieure de la sécurité des systèmes d’information (ENSSIB), l’École supérieure d’ingénieurs en informatique et génie des télécommunications (ESIGETEL) ou encore l’Institut Mines-Télécom (IMT).

Les formations professionnelles : pour ceux qui souhaitent se reconvertir ou se spécialiser dans la cybersécurité, il existe des formations courtes et ciblées, dispensées par des organismes de formation spécialisés, tels que l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) ou encore l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Les certifications : enfin, il est possible d’acquérir des compétences spécifiques en cybersécurité en passant des certifications reconnues par le marché, telles que la certification CISSP (Certified Information Systems Security Professional) délivrée par l'(ISC)², la certification CEH (Certified Ethical Hacker) de l’EC-Council ou encore la certification CISM (Certified Information Security Manager) de l’ISACA.

Il est à noter que les compétences recherchées dans le domaine de la cybersécurité ne se limitent pas aux aspects techniques. En effet, les professionnels de ce secteur doivent posséder de solides compétences en matière de communication, de gestion de projet, de droit et de management, afin de pouvoir interagir efficacement avec les différentes parties prenantes de l’organisation et d’assumer des responsabilités croissantes au cours de leur carrière.

Les perspectives d’évolution et les opportunités de carrière dans la cybersécurité

Les perspectives d’évolution dans le domaine de la cybersécurité sont particulièrement prometteuses, tant en termes de progression de carrière que de rémunération.

En effet, le secteur souffre actuellement d’une pénurie de talents, avec près de 4 millions de postes non pourvus dans le monde, selon une étude réalisée par l'(ISC)². Cette situation est due à la fois à l’explosion des besoins en matière de cybersécurité et à la difficulté de trouver des candidats ayant les compétences requises.

Face à cette demande croissante, les professionnels de la cybersécurité bénéficient d’une employabilité élevée et de rémunérations attractives. Selon une enquête du cabinet de recrutement Robert Half, les salaires dans ce domaine ont augmenté de 7% en moyenne en 2018 et devraient continuer à progresser dans les années à venir. Les postes les mieux rémunérés sont ceux de directeur de la sécurité des systèmes d’information (DSSI), de responsable de la sécurité informatique ou encore d’expert en cybercriminalité.

Les opportunités de carrière dans la cybersécurité sont nombreuses et variées, que ce soit au sein des grandes entreprises, des PME, des start-ups spécialisées, des administrations publiques ou encore des organisations internationales. De plus, la cybersécurité étant un domaine en constante évolution, les professionnels de ce secteur sont amenés à se former tout au long de leur carrière, afin de rester à la pointe des connaissances et des compétences.

Enfin, il est important de souligner que la cybersécurité est un domaine qui offre de nombreuses opportunités de mobilité internationale, grâce à la demande mondiale de talents et à la standardisation des compétences requises. Ainsi, les professionnels de la cybersécurité peuvent envisager de travailler dans différents pays et de s’adapter facilement aux spécificités locales en matière de réglementation, de culture et de pratiques professionnelles.

La cybersécurité est un univers en plein essor qui offre d’innombrables opportunités professionnelles aux personnes intéressées par les enjeux de la sécurité des systèmes d’information et la lutte contre la cybercriminalité. Les formations sont nombreuses et diversifiées, les métiers recherchés sont variés et les perspectives d’évolution sont prometteuses. Il est donc temps de plonger dans le monde passionnant de la cybersécurité et de saisir les opportunités qui s’offrent à vous !