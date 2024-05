Voici 5 secrets pour réduire sa consommation énergétique dans une maison neuve

Construire une maison neuve est une occasion en or pour faire les meilleurs choix en matière d’économie d’énergie et de protection de l’environnement.

Avec un peu de réflexion et d’investissement, il est possible de créer un chez soi confortable, écologique et économique en terme de consommation énergétique.

Nous vous dévoilons les clés pour optimiser l’efficacité énergétique de votre maison neuve, étape par étape.

Alors, prêt à relever le défi et à devenir un modèle de transition énergétique ?

1. Bien choisir le terrain et l’orientation de la maison

Avant même de penser à la construction, il est essentiel de sélectionner un terrain adapté à vos besoins et d’orienter votre maison de manière optimale. Ces choix influenceront grandement la performance énergétique de votre future habitation.

Choisir un terrain adapté

Privilégiez un terrain plat ou en pente légère pour faciliter la construction et limiter les travaux de terrassement.

Optez pour un terrain bien desservi par les transports en commun et les commerces de proximité, pour réduire votre empreinte carbone liée aux déplacements.

Prenez en compte la qualité du sol pour éviter les problèmes d’humidité et de drainage.

Optimiser l’orientation de la maison

Tenez compte de l’ensoleillement pour profiter au maximum de la chaleur naturelle du soleil et réduire vos besoins en chauffage.

Placez les pièces de vie (salon, cuisine, chambres) au sud ou sud-ouest, et les pièces techniques (garage, buanderie) au nord ou nord-est.

Pensez à la ventilation naturelle en positionnant les fenêtres de manière à favoriser les courants d’air frais en été et à limiter les pertes de chaleur en hiver.

2. Privilégier une conception bioclimatique

La conception bioclimatique consiste à tirer parti des conditions climatiques et environnementales pour optimiser le confort thermique et la consommation énergétique de la maison. Voici quelques principes clés à mettre en œuvre :

Une isolation performante

Utilisez des matériaux isolants de qualité, en accord avec les réglementations thermiques en vigueur.

Prévoyez une isolation renforcée pour les murs donnant sur l’extérieur, la toiture et les planchers bas.

Veillez à limiter les ponts thermiques en soignant les jonctions entre les éléments de construction (murs, planchers, menuiseries).

Des menuiseries adaptées

Optez pour des fenêtres à double ou triple vitrage, avec des cadres en bois, PVC ou aluminium à rupture de pont thermique.

Privilégiez les volets roulants ou battants bien isolés pour limiter les déperditions de chaleur en hiver et protéger du soleil en été.

Pensez aux protections solaires (stores, pergolas, plantations) pour éviter les surchauffes estivales.

Une conception économe en énergie

Attention à la compacité de la maison : privilégiez des formes simples et compactes pour réduire la surface des parois et les pertes de chaleur.

Prévoyez un système de ventilation efficace pour garantir la qualité de l’air intérieur et limiter les déperditions énergétiques.

Intégrez des matériaux à faible impact environnemental et à forte capacité d’inertie thermique, comme la brique, la pierre ou le béton.

3. Choisir des équipements économes en énergie

Les équipements de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire ont un impact majeur sur la consommation énergétique de la maison. Il est donc crucial d’opter pour des solutions efficientes et adaptées à vos besoins.

Le chauffage

Privilégiez les systèmes de chauffage performants, comme les chaudières à condensation, les pompes à chaleur ou les poêles à granulés.

Optez pour un chauffage électrique à inertie, plus économe et confortable que les convecteurs traditionnels.

Envisagez l’installation d’un plancher chauffant pour une diffusion de la chaleur homogène et agréable.

La climatisation

Évitez autant que possible la climatisation en préférant les solutions naturelles de rafraîchissement (bien choisir l’orientation de la maison, installer des protections solaires, prévoir une ventilation efficace).

Si nécessaire, optez pour une climatisation réversible ou une pompe à chaleur air-air, plus économes en énergie.

Privilégiez les systèmes à faible consommation électrique et dotés d’un système de régulation automatique.

L’eau chaude sanitaire

Privilégiez les systèmes de production d’eau chaude sanitaire économes en énergie, comme les chauffe-eau thermodynamiques ou solaires.

Optez pour un système de production d’eau chaude centralisé avec une bonne isolation des tuyaux et des équipements.

Installez des robinets thermostatiques et des mousseurs pour réduire la consommation d’eau chaude sanitaire.

4. Adopter des solutions d’énergie renouvelable

Pour réduire encore davantage votre consommation énergétique et diminuer votre impact sur l’environnement, il est intéressant d’intégrer des solutions d’énergie renouvelable dans votre maison neuve.

Le solaire photovoltaïque

Installez des panneaux solaires photovoltaïques sur votre toiture ou en intégration au bâti pour produire votre propre électricité à partir de l’énergie solaire.

Renseignez-vous sur les aides financières et les dispositifs de soutien à l’autoconsommation électrique.

Pensez au stockage de l’énergie produite avec des batteries pour optimiser votre indépendance énergétique.

Le solaire thermique

Intégrez des capteurs solaires thermiques pour chauffer l’eau de votre maison et, éventuellement, compléter votre système de chauffage.

Optez pour des installations certifiées et bénéficiez d’aides financières pour rentabiliser rapidement votre investissement.

Prévoyez un appoint énergétique (pompe à chaleur, chaudière) pour les périodes où l’ensoleillement est insuffisant.

La géothermie

Envisagez l’installation d’une pompe à chaleur géothermique qui utilise la chaleur du sol pour chauffer votre maison et produire de l’eau chaude sanitaire.

Choisissez le type de captage adapté à votre terrain (horizontal, vertical) et à vos besoins énergétiques.

Comptez sur un investissement initial plus important, mais qui sera rentabilisé grâce aux économies d’énergie réalisées.

5. Adopter des gestes éco-responsables au quotidien

Enfin, pour maximiser vos économies d’énergie dans votre maison neuve, il est essentiel d’adopter des comportements éco-responsables au quotidien. Voici quelques astuces :

Maîtriser sa consommation d’électricité

Éteignez les appareils en veille et débranchez les chargeurs inutilisés.

Utilisez des multiprises avec interrupteur pour faciliter l’extinction des équipements.

Privilégiez l’éclairage à basse consommation (LED) et éteignez les lumières inutiles.

Optimiser l’utilisation des équipements

Adaptez les températures de chauffage et de climatisation selon les pièces et les heures de la journée, et baissez-les la nuit ou en cas d’absence prolongée.

Utilisez des appareils électroménagers économes en énergie (classe A+++), et préférez les cycles éco ou à basse température.

Installez des équipements de gestion et de régulation de l’énergie (thermostats programmables, compteurs intelligents) pour suivre et maîtriser votre consommation.

Valoriser les ressources naturelles

Récupérez l’eau de pluie pour arroser les plantes et les espaces verts, ou pour les usages domestiques (toilettes, lavage).

Créez un jardin écologique avec des plantes locales et résistantes, favorisant la biodiversité et nécessitant peu d’entretien.

Misez sur la récupération et le recyclage des déchets (compostage, tri sélectif) pour réduire votre impact environnemental.

En suivant ces conseils et en mettant en œuvre des solutions adaptées à votre maison neuve, vous pourrez réaliser des économies d’énergie significatives et contribuer à la protection de notre planète. N’oubliez pas que chaque geste compte et qu’ensemble, nous pouvons faire la différence pour un avenir plus durable.