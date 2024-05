Fabriquer sa propre lessive maison ce n’est pas si compliqué

Vous en avez assez des lessives industrielles qui polluent l’environnement et coûtent cher ?

Vous êtes à la recherche d’une solution alternative pour laver vos vêtements de manière écologique et économique ? Vous êtes au bon endroit !

Nous vous proposons de découvrir comment fabriquer votre propre lessive maison et ainsi participer à la préservation de notre planète tout en faisant des économies.

Alors, prêt(e) à plonger dans le monde du fait-maison ? Suivez le guide !

Les avantages de la lessive maison

Avant de vous donner toutes les astuces pour fabriquer votre lessive maison, il s’avère indispensable de comprendre pourquoi cette démarche est bénéfique à la fois pour vous et pour l’environnement. Voici quelques-uns des principaux avantages :

Écologique : en fabriquant votre propre lessive, vous réduisez considérablement l’impact de votre consommation sur l’environnement. Les lessives industrielles contiennent souvent des substances nocives pour la faune et la flore aquatique. De plus, en optant pour des ingrédients naturels et biodégradables, vous participez à la réduction des déchets plastiques liés aux emballages des produits ménagers.

Économique : la fabrication de lessive maison est bien moins coûteuse que l’achat de lessives industrielles. Les ingrédients nécessaires sont peu onéreux et peuvent être utilisés pour de multiples préparations. Vous réaliserez ainsi des économies sur le long terme.

Adaptée aux peaux sensibles : la plupart des lessives industrielles contiennent des substances allergènes, irritantes ou même toxiques pour la peau. En fabriquant votre propre lessive, vous avez la possibilité de choisir des ingrédients naturels et doux pour la peau, adaptés à toute la famille et évitant les réactions allergiques.

Personnalisable : enfin, l’un des atouts majeurs de la lessive maison est la possibilité de la personnaliser à souhait. Vous pourrez ainsi choisir le type de lessive qui convient le mieux à vos besoins et à vos préférences olfactives, en ajoutant par exemple des huiles essentielles pour parfumer délicatement votre linge.

Les ingrédients clés pour fabriquer sa lessive maison

La fabrication de lessive maison est en réalité très simple et ne nécessite que quelques ingrédients de base. Voici les principaux composants d’une lessive écologique et efficace :

Savon de Marseille : C’est l’ingrédient principal de votre lessive maison. Le savon de Marseille est un savon naturel, sans huile de palme, fabriqué à partir d’huiles végétales (olive, coprah, etc.) et de soude. Il est connu pour ses propriétés nettoyantes et dégraissantes. Bicarbonate de soude : Le bicarbonate de soude est un produit naturel aux multiples usages. Il permet de renforcer l’action du savon de Marseille en apportant un pouvoir nettoyant supplémentaire. Il est efficace pour neutraliser les mauvaises odeurs. Cristaux de soude : Les cristaux de soude, aussi appelés carbonate de sodium, sont un détergent naturel et très efficace. Ils permettent de dégraisser le linge et d’éliminer les taches tenaces. Ils ont un effet adoucissant sur l’eau, ce qui est bénéfique pour les textiles et la durée de vie de votre machine à laver. Vinaigre blanc : Le vinaigre blanc est un excellent adoucissant naturel. Il permet de prévenir l’entartrage de la machine à laver et d’éliminer les résidus de savon sur le linge. Huiles essentielles (facultatif) : Vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles de votre choix pour parfumer délicatement votre linge et apporter une touche de fraîcheur. Les huiles essentielles de lavande, d’eucalyptus ou de citron sont particulièrement appréciées pour leur parfum agréable et leurs propriétés assainissantes.

La recette de base pour fabriquer sa lessive maison

Maintenant que vous connaissez les ingrédients clés, il est temps de passer à la préparation de votre lessive maison. Voici la recette de base :

Étape 1 : Râpez 50g de savon de Marseille à l’aide d’une râpe à fromage ou d’un couteau. Attention, veillez à choisir un savon de Marseille véritable, sans huile de palme et de préférence sans glycérine (qui peut encrasser votre machine à laver).

Étape 2 : Faites chauffer 1 litre d’eau dans une grande casserole, puis ajoutez le savon râpé. Remuez régulièrement jusqu’à ce que le savon soit complètement dissous.

Étape 3 : Ajoutez 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et 1 cuillère à soupe de cristaux de soude à la préparation. Mélangez bien jusqu’à ce que les poudres soient dissoutes.

Étape 4 : Laissez refroidir la préparation pendant plusieurs heures (idéalement une nuit). Le mélange va épaissir et prendre une texture gélatineuse.

Étape 5 : Ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et quelques gouttes d’huiles essentielles de votre choix (facultatif) à la préparation refroidie. Mélangez énergiquement pour homogénéiser la texture et répartir les parfums.

Étape 6 : Transvasez la lessive dans un bidon ou un récipient adapté, muni d’un bouchon doseur. Vous pouvez réutiliser un ancien bidon de lessive ou opter pour un contenant en verre (type bocal) pour une démarche encore plus écologique.

Et voilà, votre lessive maison est prête à être utilisée ! Pour laver votre linge, versez l’équivalent d’un demi-verre (environ 125 ml) de lessive directement dans le tambour de la machine à laver. Vous pouvez adapter la quantité en fonction de la saleté du linge et de la capacité de la machine. N’hésitez pas à secouer le bidon avant chaque utilisation pour bien mélanger les ingrédients.

Les astuces pour une lessive maison encore plus efficace

Si la recette de base est déjà très efficace pour laver votre linge en douceur, vous pouvez encore améliorer les performances de votre lessive maison grâce à ces quelques astuces :

Utiliser du savon noir : Le savon noir est un autre type de savon naturel, fabriqué à partir d’huile d’olive et de potasse. Il possède des propriétés nettoyantes et dégraissantes encore plus puissantes que le savon de Marseille. Vous pouvez remplacer une partie du savon de Marseille par du savon noir dans votre recette de lessive pour renforcer son efficacité, notamment sur le linge très sale ou les taches tenaces.

Ajouter des agents blanchissants naturels : Pour préserver l’éclat du linge blanc, vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de percarbonate de sodium (aussi appelé « eau oxygénée solide ») directement dans le tambour de la machine à laver, en complément de votre lessive maison. Le percarbonate de sodium est un puissant agent blanchissant et détachant naturel, qui agit dès 30°C. Vous pouvez opter pour des sachets de terre de Sommières, une argile naturelle très efficace pour absorber les taches grasses et raviver les couleurs.

Privilégier les huiles essentielles antibactériennes : Certaines huiles essentielles possèdent des propriétés antibactériennes et antifongiques, particulièrement utiles pour assainir et désodoriser le linge. Les huiles essentielles de tea tree, de palmarosa ou de thym sont particulièrement recommandées pour cet usage. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de ces huiles essentielles à votre lessive maison, ou les déposer directement sur un linge propre (type mouchoir en tissu) que vous glisserez dans le tambour de la machine à laver.

Opter pour un adoucissant naturel : Si vous souhaitez renforcer l’action adoucissante du vinaigre blanc, vous pouvez fabriquer un adoucissant maison à base d’eau, de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude. Mélangez 500 ml d’eau, 500 ml de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un récipient (type bouteille en plastique), puis ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles pour parfumer. Versez 50 à 100 ml de cet adoucissant dans le bac dédié de votre machine à laver, en complément de votre lessive maison.

En expérimentant ces astuces et en adaptant la recette de base à vos besoins, vous obtiendrez une lessive maison parfaitement adaptée à vos attentes et respectueuse de l’environnement.

Les alternatives à la lessive maison

Si vous n’êtes pas convaincu(e) par la lessive maison ou que vous recherchez d’autres solutions pour laver votre linge de manière écologique et économique, voici quelques alternatives :

Les noix de lavage : Les noix de lavage sont un produit naturel issu du sapindus mukorossi, un arbre originaire d’Inde et du Népal. Elles contiennent de la saponine, une substance qui produit naturellement de la mousse au contact de l’eau et possède des propriétés nettoyantes. Il suffit de placer quelques noix de lavage dans un petit sac en tissu et de le glisser dans le tambour de la machine à laver pour laver votre linge sans lessive. Les noix de lavage peuvent être réutilisées plusieurs fois et sont biodégradables.

Les balles de lavage : Les balles de lavage sont des balles en caoutchouc ou en silicone, munies de picots, qui permettent de laver le linge sans lessive (ou avec une quantité réduite de lessive). Elles agissent mécaniquement pour détacher et assouplir le linge, tout en améliorant la circulation de l’eau dans le tambour. Les balles de lavage sont particulièrement efficaces pour le linge peu sale et peuvent être utilisées en complément de la lessive maison pour renforcer son action.

Les lessives écologiques : Si vous préférez acheter une lessive prête à l’emploi, optez pour une lessive écologique, labellisée et respectueuse de l’environnement. Les lessives écologiques ont une composition plus naturelle et moins polluante que les lessives traditionnelles, tout en étant efficaces pour laver le linge. Veillez à choisir une lessive concentrée et en grand format pour limiter les déchets d’emballage et réduire l’impact sur l’environnement.

Les savons détachants : Pour venir à bout des taches tenaces, vous pouvez utiliser un savon détachant, comme le savon au fiel de bœuf, le savon d’Alep ou encore le savon de Marseille pur. Ces savons naturels sont très efficaces pour prétraiter les taches avant le lavage en machine. Il suffit d’humidifier la tache, de frotter avec le savon et de laisser agir quelques minutes avant de laver le vêtement comme d’habitude.

En combinant ces alternatives à la lessive maison, vous pourrez laver votre linge de manière écologique et économique tout en préservant la qualité de vos textiles et en respectant l’environnement.

Fabriquer sa propre lessive maison est une démarche à la fois écologique, économique et bénéfique pour la santé de toute la famille. Grâce à quelques ingrédients naturels et une recette simple, vous pourrez laver votre linge en douceur tout en réduisant votre impact sur l’environnement. N’hésitez pas à personnaliser votre lessive en ajoutant des huiles essentielles ou en adaptant les proportions pour obtenir un produit parfaitement adapté à vos besoins. Et si vous cherchez d’autres solutions pour laver votre linge de manière écologique, les alternatives à la lessive maison, comme les noix de lavage ou les balles de lavage, peuvent vous aider à adopter une démarche plus responsable. Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd’hui ?