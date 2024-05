Les 6 plus beaux treks en France : Aventures et panoramas à couper le souffle

La France, pays aux mille et un paysages, est une véritable invitation à la découverte et au dépaysement pour les amateurs de randonnée et de trekking.

Entre montagnes majestueuses, sentiers côtiers et plaines verdoyantes, le choix est vaste pour quiconque cherche à se reconnecter avec la nature tout en se dépensant physiquement.

Nous vous proposons de parcourir ensemble les 6 plus beaux treks en France, ces itinéraires qui vous offriront des panoramas à couper le souffle et des expériences inoubliables.

Enfilez vos chaussures de marche et laissez-vous guider à travers ces merveilles du patrimoine naturel français.

1. Le tour du Mont-Blanc : le trek mythique des Alpes

Impossible de parler des plus beaux treks en France sans évoquer le célèbre tour du Mont-Blanc. Ce circuit, qui s’étend sur environ 170 kilomètres entre la France, l’Italie et la Suisse, est considéré comme l’un des plus beaux treks du monde. Il vous faudra compter entre 10 et 12 jours pour en venir à bout, mais l’expérience en vaut la peine.

Le tour du Mont-Blanc débute généralement à Chamonix, ville emblématique des Alpes françaises, et vous emmène à travers des paysages grandioses : glaciers, aiguilles de granit, prairies fleuries et forêts verdoyantes. Les points de vue sur la chaîne du Mont-Blanc sont à couper le souffle, notamment depuis le col du Bonhomme, le col de la Seigne et le col Ferret.

En chemin, vous pourrez faire halte dans les refuges de montagne, où vous pourrez vous restaurer et vous reposer avant de repartir à l’assaut des sommets. Le tour du Mont-Blanc est une expérience humaine et sportive unique, qui vous permet de découvrir des panoramas grandioses tout en vous dépassant physiquement.

2. Le GR20 en Corse : une traversée sauvage et exigeante

Le GR20, qui serpente sur 180 kilomètres entre Calenzana au nord et Conca au sud de la Corse, est réputé pour être l’un des sentiers de grande randonnée les plus difficiles d’Europe. Il vous faudra compter entre 12 et 16 jours pour en venir à bout, selon votre niveau de préparation et d’endurance.

La première partie du GR20, qui va de Calenzana à Vizzavona, vous emmène à travers des paysages de montagne sauvage et escarpés, avec des dénivelés importants et des passages techniques. Vous traverserez notamment le cirque de la Solitude et le massif du Cinto, point culminant de l’île à 2 706 mètres d’altitude. La seconde partie du GR20, entre Vizzavona et Conca, est légèrement plus accessible et se déroule dans des paysages plus verdoyants, avec des forêts de pins laricio et des lacs de montagne. Vous passerez par les célèbres Aiguilles de Bavella, véritables sculptures naturelles de granit rose.

Le GR20 est un trek exigeant, qui demande une bonne condition physique et une excellente préparation. Mais les efforts sont largement récompensés par les panoramas exceptionnels et la découverte d’une Corse authentique et préservée.

3. Le tour des Calanques : un écrin de beauté entre terre et mer

Situé entre Marseille et Cassis, le parc national des Calanques offre un décor spectaculaire où se mêlent falaises blanches et eaux turquoises. Le tour des Calanques, qui se réalise en 3 à 5 jours selon l’itinéraire choisi, est une invitation à découvrir ce joyau de la Méditerranée.

Le départ se fait généralement depuis le port de Callelongue, aux portes de Marseille. Vous longerez ensuite la côte en passant par les calanques de Marseilleveyre, Sormiou et Morgiou, avant de rejoindre Cassis.

De Cassis, vous pourrez poursuivre votre trek en direction des calanques d’En-Vau, Port-Miou et Port-Pin, qui comptent parmi les plus spectaculaires du parc national. Ne manquez pas la célèbre falaise du Cap Canaille, qui offre un panorama vertigineux sur la Méditerranée.

Le tour des Calanques est une expérience unique, qui vous permet de découvrir des paysages côtiers d’une beauté rare et de plonger dans les eaux cristallines des calanques pour vous rafraîchir après une journée de marche. Attention toutefois aux périodes de fermeture du parc en raison des risques d’incendie.

4. La traversée des Pyrénées : un périple au cœur de la montagne

La traversée des Pyrénées, qui relie Hendaye à Banyuls-sur-Mer sur près de 900 kilomètres, est une aventure hors du commun, qui vous fait passer d’un océan à l’autre en traversant les montagnes sauvages du Pays Basque, de la Bigorre, de l’Ariège et du Roussillon. Comptez entre 45 et 60 jours pour réaliser ce trek exceptionnel.

Le parcours, qui suit en grande partie le tracé du GR10, est ponctué de nombreux cols et sommets, tels que le Pic d’Orhy, le Pic du Midi de Bigorre ou encore le Canigou. Vous traverserez des parcs nationaux et régionaux aux paysages variés, comme la réserve naturelle du Néouvielle, le parc national des Pyrénées et le parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

La traversée des Pyrénées est une véritable immersion en pleine nature, avec des rencontres inoubliables avec la faune et la flore locales, ainsi qu’avec les habitants des villages de montagne. Les nuits en bivouac, sous un ciel étoilé, viendront parfaire cette expérience hors du temps.

Il est essentiel de mentionner que cette randonnée exige une excellente condition physique et une préparation minutieuse, notamment en termes d’équipement et de ravitaillement. Veillez à vous renseigner sur les conditions météorologiques avant de vous lancer dans cette aventure.

5. Le chemin de Stevenson : sur les traces de l’écrivain voyageur

Le chemin de Stevenson, qui s’étend sur 272 kilomètres entre Le Monastier-sur-Gazeille en Haute-Loire et Saint-Jean-du-Gard dans les Cévennes, est une randonnée chargée d’histoire et de littérature. Elle suit les pas de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson, qui parcourut cet itinéraire en 1878 en compagnie de son ânesse Modestine, comme relaté dans son célèbre récit « Voyage avec un âne dans les Cévennes ».

La première partie du chemin de Stevenson vous fait traverser les paysages variés de la Haute-Loire, entre plateaux granitiques, gorges profondes et forêts de conifères. Vous passerez notamment par le Mont Lozère, point culminant du parc national des Cévennes à 1 699 mètres d’altitude. La seconde partie du trek vous emmène au cœur des Cévennes, avec des paysages marqués par l’histoire de l’industrie de la soie et de la résistance protestante. Vous traverserez des villages typiques, tels que Florac, Saint-Germain-de-Calberte et Saint-Jean-du-Gard, où vous pourrez découvrir le patrimoine local et la gastronomie cévenole.

Le chemin de Stevenson est une randonnée à la fois culturelle et sportive, accessible à tous les niveaux de marcheurs. Il offre une occasion unique de découvrir des paysages préservés et de se plonger dans l’histoire littéraire et religieuse de la région.

6. Le tour du Queyras : un écrin de nature préservée

Situé dans les Hautes-Alpes, le parc naturel régional du Queyras est un véritable paradis pour les amateurs de randonnée et de paysages montagnards. Le tour du Queyras, qui s’étend sur environ 120 kilomètres et se réalise en 7 à 10 jours, est une invitation à découvrir cette région authentique et préservée.

Le trek débute généralement à Arvieux, au pied du célèbre col d’Izoard. Vous passerez ensuite par les villages de Château-Queyras, Saint-Véran et Ceillac, où vous pourrez admirer les maisons traditionnelles en bois et en pierre et déguster les spécialités locales.

Le parcours vous emmène à travers des paysages variés, entre forêts de mélèzes, alpages fleuris, lacs de montagne et sommets vertigineux, tels que le Pic de la Font Sancte ou le Mont Viso. Vous pourrez observer la faune locale, comme les chamois, les marmottes et les aigles royaux.

Le tour du Queyras est un trek idéal pour les amoureux de la montagne en quête de tranquillité et de nature préservée. Il offre un bel aperçu de la richesse du patrimoine naturel et culturel de cette région méconnue des Alpes françaises.

Les 6 plus beaux treks en France offrent une diversité de paysages et d’expériences qui raviront aussi bien les randonneurs aguerris que les amateurs en quête de dépaysement et d’aventure. Que vous soyez tenté par les sommets vertigineux du Mont-Blanc, la beauté sauvage de la Corse, les charmes méditerranéens des Calanques, la traversée des Pyrénées, le chemin de Stevenson ou le tour du Queyras, il ne vous reste plus qu’à choisir votre parcours et à vous lancer dans l’aventure. Chacun de ces treks vous offrira des moments inoubliables et des panoramas à couper le souffle, pour des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans votre mémoire. Bonne randonnée !