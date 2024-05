Pourquoi les claviers d’ordinateur ne suivent-ils pas l’ordre alphabétique ?

Le clavier d’ordinateur est un outil incontournable dans notre quotidien, que ce soit pour la communication, le travail ou la rédaction de textes.

Cependant, une question se pose souvent : pourquoi les touches du clavier ne suivent-elles pas l’ordre alphabétique ?

Cette question, qui nous vient naturellement à l’esprit, soulève de nombreux éléments de réflexion sur l’histoire, l’évolution et les enjeux du clavier d’ordinateur.

Nous explorerons les raisons qui ont conduit à la disposition actuelle des touches, ainsi que les différentes alternatives qui ont été proposées au cours du temps.

La naissance du clavier : l’héritage de la machine à écrire

Les origines de la disposition actuelle des touches sont à trouver dans l’histoire de la machine à écrire, ancêtre de nos claviers d’ordinateur. En effet, à l’époque où les premières machines à écrire ont été inventées, l’ordre alphabétique était déjà une option envisagée mais finalement écartée pour des raisons techniques.

L’inventeur américain Christopher Latham Sholes est considéré comme le père de la machine à écrire moderne. La première machine qu’il a créée en 1868 utilisait un mécanisme de frappe qui comportait des barres métalliques, appelées type-bars, sur lesquelles étaient fixées les caractères. Ces barres s’abattaient sur un ruban encreur pour imprimer les lettres sur le papier.

Ce mécanisme posait un problème majeur : la propension des type-bars à se coincer lorsqu’elles étaient actionnées trop rapidement ou en même temps, provoquant ainsi des blocages et des erreurs de frappe. Pour pallier ce problème, Sholes a dû trouver une solution ingénieuse : modifier la disposition des touches pour ralentir la cadence de frappe et limiter les risques de blocage.

C’est ainsi qu’est née la disposition QWERTY, qui est aujourd’hui la plus répandue dans le monde anglophone et qui a été adoptée par la majorité des claviers d’ordinateur. Ce choix fut donc dicté par des contraintes mécaniques et non par un souci d’efficacité ou de logique.

Les alternatives au QWERTY : à la recherche de l’efficacité

Depuis l’avènement du QWERTY, plusieurs tentatives ont été entreprises pour créer une disposition des touches plus efficace et ergonomique, c’est-à-dire permettant de taper plus rapidement et avec moins d’erreurs. Parmi ces alternatives, on retrouve notamment les dispositions AZERTY et Dvorak.

AZERTY : cette disposition a été créée pour répondre aux spécificités de la langue française, notamment la présence des caractères accentués et des lettres « ç » et « œ ». On retrouve cette disposition principalement en France et en Belgique. Là encore, le choix de l’ordre des touches n’a pas été fait en fonction de l’ordre alphabétique, mais pour des raisons historiques et d’adaptation aux caractéristiques linguistiques. Dvorak : inventé dans les années 1930 par le professeur August Dvorak et son cousin William Dealey, ce clavier a été conçu pour optimiser la frappe en plaçant les lettres les plus fréquemment utilisées sur la rangée centrale, à proximité des doigts les plus agiles. Il réduit ainsi les mouvements des doigts et augmente la vitesse de frappe. Malgré ses avantages, cette disposition n’a jamais réussi à détrôner le QWERTY, qui reste la norme dans la plupart des pays.

D’autres dispositions ont été proposées, comme le BEPO (équivalent français du Dvorak), le COLEMAK ou encore le Maltron, mais aucune n’a réussi à s’imposer comme nouvelle norme. Ces alternatives, bien que souvent plus ergonomiques et efficaces que le QWERTY, sont restées confidentielles en raison de la difficulté à changer les habitudes des utilisateurs et de l’absence de soutien des fabricants et des institutions.

La résistance au changement : un frein aux évolutions

L’une des raisons principales pour lesquelles les claviers ne suivent pas l’ordre alphabétique, malgré les alternatives proposées, réside dans la résistance au changement de la part des utilisateurs et des fabricants.

Apprendre à utiliser un clavier dans une nouvelle disposition demande en effet un investissement en temps et en énergie non négligeable, ce qui peut décourager bon nombre de personnes. De plus, les avantages potentiels d’une disposition plus efficace ne sont pas toujours évidents pour tous les utilisateurs.

Cette résistance au changement est liée à un phénomène de standardisation : le QWERTY, de par son histoire, est devenu la norme dans la plupart des pays, et les fabricants ont donc tout intérêt à continuer de proposer des claviers dans cette disposition pour répondre à la demande et ne pas prendre le risque de déstabiliser leurs clients.

Enfin, il est important de souligner que le passage à une disposition alphabétique ne serait pas nécessairement synonyme d’efficacité accrue. Les recherches menées sur le sujet montrent en effet que les dispositions optimisées, comme le Dvorak, permettent de taper plus rapidement et avec moins d’erreurs que l’ordre alphabétique.

Un avenir incertain : les nouvelles technologies et les défis à venir

Le clavier d’ordinateur, tel que nous le connaissons aujourd’hui, pourrait être amené à évoluer avec l’apparition de nouvelles technologies et l’émergence de nouveaux enjeux. Plusieurs pistes sont déjà envisagées pour améliorer l’efficacité et l’ergonomie des claviers, tout en tenant compte des spécificités de chaque utilisateur.

La personnalisation du clavier pourrait être l’une des clés pour répondre à ces défis. Grâce aux avancées technologiques, il est désormais possible de concevoir des claviers entièrement configurables, permettant à chaque utilisateur de choisir la disposition des touches qui lui convient le mieux. Cette personnalisation pourrait s’étendre aux matériaux, aux formes et aux tailles des claviers, offrant ainsi une expérience de frappe sur mesure.

Les interfaces vocales et les technologies de reconnaissance gestuelle pourraient jouer un rôle important dans l’évolution des claviers. En effet, ces technologies permettent de communiquer et d’interagir avec les dispositifs électroniques sans avoir recours à un clavier physique, offrant ainsi de nouvelles possibilités en termes d’efficacité et de confort d’utilisation.

Enfin, l’évolution des claviers pourrait passer par la prise en compte des spécificités linguistiques et culturelles de chaque pays. Les dispositions de touches pourraient ainsi être adaptées aux particularités de chaque langue, offrant une meilleure expérience de frappe pour les utilisateurs du monde entier.

Au fil des années, les claviers d’ordinateur ont connu de nombreuses évolutions et adaptations, que ce soit en termes de technologie ou de disposition des touches. Malgré cela, l’ordre alphabétique n’a jamais été retenu comme critère principal pour organiser les touches, et ce pour des raisons historiques, techniques et d’efficacité. Les alternatives proposées, bien que souvent plus ergonomiques, n’ont pas réussi à s’imposer face à la résistance au changement des utilisateurs et des fabricants.

Aujourd’hui, les claviers font face à de nouveaux défis, liés à l’émergence de nouvelles technologies et à la recherche d’une expérience de frappe toujours plus efficace et personnalisée. Si l’ordre alphabétique ne semble pas être la solution idéale pour répondre à ces enjeux, il est certain que l’histoire du clavier n’a pas encore livré tous ses secrets et que les innovations à venir pourraient bien bouleverser nos habitudes de frappe.