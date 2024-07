Parenthèse enchantée au Château de Sannes dans le Luberon

Imaginez-vous respirer le parfum enivrant des lavandes et des oliviers tout en admirant les paysages époustouflants du Luberon.

Le Château de Sannes, niché au cœur de cette région magnifique, vous invite à vivre une expérience inoubliable, entre histoire, culture et détente.

Suivez-moi dans cette aventure parsemée de charme et découvrez les secrets de cette demeure hors du temps.

Le Château de Sannes : un trésor architectural et historique

Le Château de Sannes se dresse fièrement au cœur du Parc naturel régional du Luberon. Sa construction remonte au XVIème siècle et témoigne d’une histoire riche et passionnante. Si ses murs pouvaient parler, ils nous conteraient mille et une histoires d’amour, de trahisons et de fêtes somptueuses.

La façade : Imposante et élégante, la façade du château est un véritable chef-d’œuvre architectural. Ses pierres de taille et ses fenêtres à meneaux sont le symbole d’un raffinement propre à la Renaissance française.

Le parc et les jardins : S'étendant sur plusieurs hectares, le parc et les jardins du Château de Sannes sont un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Ici, les parfums des fleurs se mêlent aux essences des arbres pour créer une ambiance bucolique et apaisante. La promenade est ponctuée de fontaines, de bassins et de sculptures qui donnent vie au domaine.

Les dépendances : Plusieurs bâtiments annexes complètent le château, témoignant de l'activité agricole qui s'y déroulait autrefois. Parmi eux, on trouve notamment un pigeonnier, une chapelle et un moulin à huile.

Visiter le Château de Sannes, c’est donc marcher sur les traces de ses anciens propriétaires et s’imprégner de leur histoire. Les pièces du château, restaurées avec soin, sont autant de témoins de la vie quotidienne de l’époque.

Une destination gourmande au cœur des vignobles

Impossible de parler du Château de Sannes sans évoquer ses vignobles et la production de ses vins d’exception. S’étendant sur près de 35 hectares, les vignes du domaine sont un véritable havre de paix pour les amateurs de grands crus.

Les cépages : Le Château de Sannes cultive plusieurs cépages, dont le Grenache, le Syrah et le Vermentino. Ces variétés permettent de produire des vins rouges, rosés et blancs, qui séduiront les palais les plus exigeants. La vinification : Les vins du Château de Sannes sont élaborés selon des méthodes traditionnelles et respectueuses de l’environnement. La vinification s’effectue dans des cuves en inox thermo-régulées, garantissant une qualité optimale. La dégustation : À l’occasion de votre visite, ne manquez pas de découvrir les vins du domaine lors d’une dégustation commentée. Vous pourrez ainsi apprécier les arômes délicats et les saveurs subtiles qui font la renommée du Château de Sannes.

Le Luberon étant une région réputée pour sa gastronomie, profitez de cette escapade pour goûter aux délices du terroir. Les marchés locaux regorgent de produits frais et savoureux, tels que le miel de lavande, les truffes ou encore les olives.

Des activités pour tous les goûts

Le Château de Sannes et ses environs offrent une multitude d’activités pour combler les envies de chacun. Qu’il s’agisse de se détendre au bord de la piscine, de partir à la découverte des paysages du Luberon à vélo ou encore de participer à des ateliers culturels, il y en a pour tous les goûts.

Le farniente au bord de la piscine : Laissez-vous tenter par un moment de détente dans un cadre idyllique. La piscine du château, entourée de verdure, est un véritable havre de paix pour se ressourcer en toute sérénité.

Les balades à vélo : Le Luberon est une région propice aux balades à vélo, grâce à ses nombreux sentiers et ses paysages variés. Profitez de votre séjour pour explorer les alentours à deux roues et découvrir les charmes de cette région.

Les ateliers culturels : Le Château de Sannes organise régulièrement des ateliers et des conférences autour de la culture, de l'histoire ou encore de la gastronomie. Ces rendez-vous sont l'occasion d'en apprendre davantage sur les richesses du Luberon et de partager des moments conviviaux.

Les plus aventureux pourront s’essayer à des activités plus sportives, telles que l’escalade, le canoë-kayak ou encore la randonnée. Pourquoi ne pas profiter d’une belle journée ensoleillée pour grimper au sommet du Mourre Nègre, le point culminant du massif du Luberon ?

Le Luberon, une région aux mille facettes

Le Château de Sannes est idéalement situé pour partir à la découverte du Luberon, cette région aux paysages à couper le souffle et aux villages pittoresques. Entre montagnes, gorges, plaines et forêts, le Luberon est un véritable concentré de beauté naturelle qui ne cesse de séduire ses visiteurs.

Les villages perchés : Le Luberon est célèbre pour ses villages perchés, véritables bijoux d’architecture et de charme. Ne manquez pas de visiter Gordes, Bonnieux, Ménerbes ou encore Roussillon, et de flâner dans leurs ruelles étroites bordées de maisons en pierre.

Les sites naturels : Le Luberon regorge de sites naturels d'exception, tels que les ocres de Rustrel, les gorges d'Oppedette ou encore la forêt des cèdres. Ces lieux vous offriront des promenades inoubliables et des panoramas à couper le souffle.

Le patrimoine culturel : La région du Luberon est riche en patrimoine culturel, avec de nombreux musées, monuments et sites historiques à découvrir. Parmi eux, citons l'Abbaye de Sénanque, le Château de Lourmarin ou encore le Musée de la Lavande.

Le Luberon est le théâtre de nombreux événements tout au long de l’année, comme les festivals de musique, de théâtre ou encore les foires et marchés. Ces manifestations sont autant d’occasions de plonger au cœur de la vie locale et de partager des moments festifs avec les habitants de la région.

Le Château de Sannes, un lieu d’exception pour vos événements

Le Château de Sannes est le lieu idéal pour organiser vos événements privés ou professionnels. Mariages, séminaires, réceptions, expositions… Le domaine met à votre disposition ses espaces de réception, ses chambres d’hôtes et ses équipements pour faire de votre événement un moment inoubliable.

Les espaces de réception : Le château dispose de plusieurs salles de réception, pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes. Ces espaces, à la fois élégants et fonctionnels, sont idéals pour organiser des événements de grande envergure. Les chambres d’hôtes : Pour prolonger votre séjour, le Château de Sannes vous propose ses chambres d’hôtes, décorées avec goût et offrant tout le confort moderne. Un cadre idyllique pour se reposer après les festivités. Les équipements : Le domaine met à votre disposition tout le matériel nécessaire pour la réussite de votre événement, tels que tables, chaises, vaisselle, sonorisation et éclairage. Un service traiteur et des animations peuvent être proposés, afin de personnaliser votre événement selon vos envies.

Avec son cadre enchanteur et ses prestations de qualité, le Château de Sannes est la promesse d’un événement réussi, qui laissera à vos convives un souvenir impérissable.

En somme, le Château de Sannes représente une véritable parenthèse enchantée au cœur du Luberon. Que vous soyez amateur d’histoire, de gastronomie, de nature ou simplement à la recherche d’un lieu d’exception pour célébrer un événement, le Château de Sannes saura vous séduire et vous offrir une expérience inoubliable. N’attendez plus et laissez-vous tenter par cette escapade hors du temps, qui vous permettra de découvrir les mille et une facettes du Luberon, tout en profitant du charme et de la quiétude de ce domaine d’exception.

Alors, prêt à vivre cette échappée belle au Château de Sannes ? Ne tardez plus et offrez-vous cette parenthèse enchantée qui restera gravée dans votre mémoire et celle de vos proches. Le Luberon n’attend plus que vous pour dévoiler ses trésors et vous envoûter par sa beauté intemporelle.